Bad Wiessee: Als „Displaced Persons“ im Hotel Eden - Sammelband über Besatzungszeit

Von: Christina Jachert-Maier

Das Hotel Eden war ein prächtiges Haus. Das Foto stammt aus dem Jahr 1972. Nach Kriegsende hatten die Amerikaner es beschlagnahmt. © Gemeinde Bad Wiessee

Ein Sammelband über Displaced Persons enthält einen Beitrag über das frühere Hotel Eden in Bad Wiessee. Die amerikanische Besatzung hatte dort ein Schulungszentrum eingerichtet.

Bad Wiessee – Das Wiesseer Hotel Eden war ein prachtvolles Haus. Nach Kriegsende nahmen es die amerikanischen Besatzer für ein Hilfsprojekt in Beschlag. Es handelte sich um ein Training Center der Welthilfsorganisation UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). Ziel war es, so genannte Displaced Persons (DP), also zum Beispiel sowjetische Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und befreite KZ-Insassen, zu schulen. Das Zentrum wurde im Oktober 1946 eröffnet und hatte nur acht Monate lang Bestand. Im Tegernseer Tal ist es nicht in Erinnerung geblieben – zumal damals nur wenigen bekannt gewesen sein dürfte, welchem Zweck das beschlagnahmte Haus diente. Aber in der Geschichtsforschung ist das Thema präsent. Ein jüngst erschienener Sammelband über Displaced Persons enthält einen Beitrag über das Wiesseer Zentrum.

Autor Wolfgang Piereth beleuchtet die Lage der DPs und die Versuche der Leiterin des Zentrums, Helena Matouskova (1909-1989), tschechoslowakische Jüdin, die Situation der ehemaligen Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge zu verbessern. Matouskova war einige Jahre mit dem tschechischen Maler Frantisek Matousek verheiratet gewesen. Von 1936 bis 1939 arbeitete sie in Prag für eine Hilfsorganisation, die politische Flüchtlinge aus Deutschland unterstützte. Beim Einmarsch der Deutschen in Prag am 15. März 1939 gelang es ihr in letzter Minute, eine verräterische Namensliste der Emigrierten zu vernichten. Sie floh nach Paris, 1941 gelang ihr die Ausreise in die USA.

Hotel Eden wurde US-Airforce-Erholungsheim

Als Mitarbeiterin der UNRRA kam sie schließlich nach Bad Wiessee. Bei den DP-Schulungen ging es ihr darum, den Trainees neuen Mut zu geben, sie sollten Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickeln. Die UNRRA war die erste UN-Institution, politischer Rückhalt und finanzielle Ausstattung schwanden. Die Hilfsbedürftigen sollten lernen, sich selbst zu helfen. In den acht Monaten seines Bestehens wurden im Wiesseer Center über 700 Trainees ausgebildet. Mit dem Ende der UNRRA stellte es seinen Betrieb ein. Das Hotel Eden wurde daraufhin zu einem Erholungsheim der US-Airforce umfunktioniert. Die Rudimente des Gebäudes, beziehungsweise des „Werners Kurhotel Eden“, finden sich im heutigen Rehaklinik-Gebäude des Medical Park an der Hirschbergstraße.

Mit der Beschlagnahmung von Häusern in Bad Wiessee durch die Besatzer hat sich Gemeinde-Archivarin Isabell Miecke-Meyer näher befasst und einen Artikel im jüngsten Bürgerboten veröffentlicht. Insgesamt wurden über 40 Häuser vereinnahmt. Teils repräsentative Hotels, aber auch Privathäuser. „So gab es Familien, die über acht Jahre lang nicht in ihren Häusern wohnen durften, sondern unter ärmlichsten Verhältnissen in einem Schupfen oder Ähnlichem hausen mussten“, schreibt die Archivarin.

Über ein Training Center im Hotel Eden findet sich im Gemeindearchiv nichts. Auch Heimatpfleger und Chronist Beni Eisenburg ist nicht bekannt, welchen Zweck die Amerikaner dem Haus zugedacht hatten. „Aber ich erinnere mich, dass sie im Eden waren, wie auch im Hotel Florida“, berichtet Eisenburg.

Beni Eisenburg: Familie musste Haus in Dürnbach räumen

Auch seine Familie musste ihr Haus in Dürnbach nach Kriegsende für die Besatzer räumen. „Ich war noch ein Bub damals“, sagt Eisenburg. Er erinnert sich, dass die Eltern das Hab und Gut auf einen Leiterwagen packten. Im Haus von Bekannten, ganz in der Nachbarschaft, kam die Familie unter. Zum Glück, so Eisenburg, habe sie bald wieder zurückkehren dürfen: „Es ist ja ein kleines Haus.“ Eisenburg bewohnt es auch heute noch.

Das Buch ist im Verlag für wissenschaftliche Literatur Frank&Timme erschienen. Titel: Displaced Persons-Forschung in Deutschland und Österreich; Nikolaus Hagen / Markus Nesselrodt / Philipp Strobl / Marcus Velke-Schmidt (Hg.) ISBN: 978-3-7329-0667-3 Preis: 59,80 Euro

