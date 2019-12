Versammlung der Wiesseer Vermieter: Kurbeitrag bleibt das große Thema

Daniel Strillinger (45) ist der neue Vorsitzende des Kur- und Verkehrsvereins Bad Wiessee. Damit ist der Generationswechsel vollzogen. Das Thema Nummer eins bleibt aber das gleiche: der Kurbeitrag.

Bad Wiessee – Einstimmig wurde Daniel Strillinger bei der Jahreshauptversammlung im Gasthof Zur Post an die Spitze des 71 Mitglieder starken Kur- und Verkehrsvereins gewählt. Er wird somit für die nächsten drei Jahre die Fäden in der Hand halten. Sein Vorgänger Bernhard Kaiser, der das Amt seit 1990 bekleidete, hatte bereits vor einigen Wochen erklärt, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehe.

Strillinger, der gemeinsam mit seiner Frau Maria Beil den Steinbrecherhof am Dorfplatz von Alt-Wiessee betreibt, wird auch in seinem neuen Ehrenamt familiär unterstützt. Seine Frau gehört dem Vorstand als Schriftführerin an, Schwägerin Regina Beil (30) bleibt weiterhin Schatzmeisterin im Verein. Als „Fels in der Brandung“ erwies sich in der Vergangenheit Steffi Erlacher, die seit 2011 als Zweite Vorsitzende engagiert ist.

Ein großes Thema während der rund zweistündigen Versammlung war einmal mehr die Erhöhung des Kurbeitrags in Bad Wiessee, die zum 1. Dezember dieses Jahres in Kraft trat. Bekanntlich hat die Gemeinde im Alleingang die Kurtaxe von 2 auf 3,30 Euro erhöht und sich damit den Unmut im Ort und darüber hinaus zugezogen. Bei der Zusammenkunft wurde nun klar: Die Erhöhung wird innerhalb der Vermieterschaft auch weiterhin nicht akzeptiert. „Ich möchte 2020 eine Mitgliederbefragung per E-Mail durchführen. Die Ergebnisse werden dann beim Vermieterstammtisch diskutiert“, kündigte der frisch gewählte Vorsitzende an.

Es gab aber auch erfreuliche Themen. Höchst zufrieden zeigten sich die Mitglieder über den Erfolg der Adventsmärkte im Tegernseer Tal. „Innerhalb der letzten sechs Jahre gab es eine Steigerung der Übernachtungen um 44 Prozent“, berichtete Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Über den Fortschritt auf der Baustelle des neuen Jodschwefelbads berichtete Geschäftsführerin Renate Zinser. Regelmäßig würden derzeit bis zu zehn Besucher durch das neue Gebäude geführt.

Freilich wurden bei der Versammlung auch die Leistungen des scheidenden Vorsitzenden Bernhard Kaiser ausführlich gewürdigt. Als Dank für sein 30-jähriges Engagement wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Kaiser wird auch künftig die Interessen der Wiesseer Vermieter vertreten: Er bleibt Vorsitzender des Beirats der Tegernseer Tal Tourismus GmbH.

Ingrid Versen