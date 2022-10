Abschied von einem „Heiligtum“: Bad Wiessee erlässt neue Lärmschutz-Verordnung und kippt die Kurruhe

Von: Gabi Werner

In früheren Zeiten war es üblich, dass die Wiesseer Kurgäste nach den Behandlungen im Jodschwefelbad in ihrer Ruhe durch nichts gestört werden sollten. Nun hat der Gemeinderat die Mittagsruhe gekippt. © Archiv Gemeinde Bad Wiessee

Die „Kurruhe“ war einmal. Die Gemeinde Bad Wiessee hat eine neue Lärmschutz-Verordnung erlassen. Eine mittägliche Ruhezeit gibt es darin nicht mehr.

Bad Wiessee – Das Thema Lärmschutz war in Bad Wiessee bislang durch zwei verschiedene Satzungen geregelt: Da war zum einen die Hausarbeits- und Musiklärmverordnung, zum anderen die so genannte Baulärmverordnung. Mit dieser Ungleichbehandlung des Lärms und den darin enthalten Zeiten war die Rathaus-Verwaltung schon länger nicht mehr glücklich, wie Rathaus-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger nun im Gemeinderat erläuterte. Vor allem die Mittagsruhe erschien vielen im Ort nicht mehr zeitgemäß. Ordnungsamtsleiter Maximilian Macco hatte daher nach Rücksprache mit Vermietern eine neue Immissionsschutzverordnung entworfen und diese auf ihre Rechtssicherheit prüfen lassen.

Vor 8 Uhr morgens darf auf Baustellen nicht gelärmt werden

Während die Mittagsruhe darin nicht mehr berücksichtigt ist, wurde an der 8 Uhr-Grenze nicht gerüttelt. „Das war uns extrem wichtig“, sagte Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Im Klartext heißt das: Auf Baustellen darf nicht vor 8 Uhr morgens gelärmt werden. Vor dem Hintergrund, dass Bad Wiessee in den nächsten Jahren zahlreiche Großbaustellen ins Haus stehen, war dieser Punkt den meisten Gemeinderäten ein besonderes Anliegen. Insgesamt gilt künftig: Ruhestörende Arbeiten sind nur an Werktagen erlaubt – und zwar Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr. Was den Samstag anbelangt, so gibt es zwei unterschiedliche Regelungen: Bauarbeiten sind von 8 bis 15 Uhr zulässig, laute Haus- und Gartenarbeiten von 8 bis 18 Uhr.

CSU-Sprecher: „Gäste pflegen heute einen anderen Lifestyle“

CSU-Sprecher Florian Sareiter begrüßte die Veränderungen. „Solche Verordnungen dürfen nie statisch sein“, meinte er. Die Mittagsruhe sei aus dem Gedanken heraus entstanden, dass sich badende Kurgäste um diese Zeit ausruhen müssen. Das sei nicht mehr von Bedeutung. „Die Gäste pflegen heute einen anderen Lifestyle“, meinte er. Zudem könnten Baustellen schneller beendet werden, wenn es keine mittägliche Unterbrechung geben müsse. Auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD) fand es positiv, dass die Verordnung nun vereinheitlicht wurde. „Da waren Widersprüche drinnen, das hat eine ungute Situation im Ort geschaffen.“

Einzig Kurt Sareiter plädiert für Beibehaltung der Mittagsruhe

Einzig Kurt Sareiter (CSU) brach eine Lanze für die Mittagsruhe. Diese sei früher „ein Heiligtum“ gewesen, erinnerte der langjährige Gemeinderat. Und es sei beileibe nicht so, dass sie heutzutage nicht mehr notwendig wäre. „Bad Wiessee ist immer noch ein Kur- und Heilort“, sagte Sareiter. Deshalb gelte es, auf die Einheimische, vor allem aber auf die Gäste Rücksicht zu nehmen. Er forderte, auch in der neuen Verordnung eine Ruhezeit von 13 bis 14 Uhr zu verankern.

Forderung nach Kontrollen: „Wir müssen glaubwürdig bleiben“

Die Frage der Kontrolle warf CSU-Gemeinderat Peter Kathan auf. „Inwieweit haben wir die Möglichkeit, diese Verordnung zu überwachen?“ Immerhin gelte die 8 Uhr-Regelung auch momentan schon, daran halten würden sich aber die wenigsten Baustellen-Betreiber. „Wir müssen da glaubwürdig bleiben“, fand Kathan.

Bürgermeister Kühn erklärte, dass die Gemeinde die Firmen auf die Beschränkungen hinweise und das Ordnungsamt stichprobenartig Kontrollen durchführe. Um wirklich effektiv handeln zu können, sei das Rathaus aber auf Hinweise angewiesen, wenn es zu Verfehlungen komme. Kühn: „Dann handeln wir umgehend.“ Das bestätigte auch Geschäftsleiter Danzinger. Im Wiesseer Ordnungsamt sei man im Vergleich mit anderen Rathäusern personell gut aufgestellt. „Wenn wir eine Beschwerde bekommen, dann fahren die Mitarbeiter auch raus – das funktioniert vielleicht nicht immer, aber zu 90 Prozent“, versicherte Danzinger.

Wiesseer Bürgermeister will talweit einheitliche Regelung anregen

Gegen die Stimme von Kurt Sareiter wurde die neue Immissionsschutzverordnung abgesegnet. Kühn will das Thema nun auch in die nächste Dienstbesprechung der Talbürgermeister hineintragen. Mit dem Ziel, dass möglicherweise die Verordnungen zum Thema Lärmschutz talweit vereinheitlicht werden. „Es muss ja nicht jede Talgemeinde ihre Insellösung haben.“ Bislang ist dies der Fall.

