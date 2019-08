Neues Luxushotel am See: Mexikanern gelingt der Durchbruch 

Einem mexikanischem Architekturbüro gelang der Durchbruch: Am Donnerstag stimmte der Gemeinderat Bad Wiessee in einer Sondersitzung den Hotelplänen der Firma Athos auf dem Gelände der Spielbank und des ehemaligen Hotels Lederer zu.

Bad Wiessee - Die Sondersitzung war gut besucht, der Sitzungssaal brechend voll. Gegen die Stimme von Ingrid Versen akzeptierte der Gemeinderat Bad Wiessee nach jahrelangem Ringen und mehreren gescheiterten Entwürfen die Pläne der Firma Athos. Auf der Basis dieses Entwurfs kann das Bebauungsplanverfahren jetzt anlaufen.

Zur Entscheidung des Gemeinderats veröffentlichte die Firma Athos gestern Abend folgende Presseerklärung:

„Die überarbeitete Planung erfüllt die Wünsche der Gemeinde. In einer Sondersitzung hat jetzt die Firma Athos ihre Pläne für das geplante Hotelprojekt auf dem ehemaligen Gelände von Spielbank und Hotel Lederer in Bad Wiessee vorgestellt.

Das Hotel wird mit 90 Zimmern deutlich kleiner als ursprünglich angedacht und gliedert sich in niedrige, städtebaulich harmonisch zur Umfeldbebauung passende Baukörper sehr sensibel ins Ortsbild. „Wir haben alle Wünsche, die uns der Gemeinderat auferlegt hat, umsetzen können", so Thomas Maier, Athos Geschäftsführer.

Bad Wiessees Bürgermeister Peter Höss freut sich sehr: „Es ist nach langen gründlichen Überlegungen gelungen, ein Hotel zu entwickeln, das sich außerordentlich gut in die sensible Landschaft einfügt und in seiner Einzigartigkeit weit über das Tegernseer Tal ausstrahlen wird.“

Das anspruchsvolle Raumprogramm für das 5 Sterne plus Hotel gliedert sich in eigenständige Gebäude, die alle so platziert sind, dass die Sichtbeziehungen und Ruheräume aller unmittelbaren Nachbarn berücksichtigt sind. Die Planung sichert eine hohe Durchlässigkeit und macht den Kurpark sichtbar.

"Unser Hotel passt sich zurückhaltend in die Umgebung ein und wertet gleichzeitig das touristische Angebot für ganz Bad Wiessee deutlich auf," so Maier weiter. "Hier entsteht ein offenes, ein leichtes Hotel, das in seiner Architektur die Tradition Bad Wiessees aufgreift und modern interpretiert."

Die Architektur stammt vom mexikanischen Architekturbüro Manuel Cervantes (CC Arqutectos), das in einem mehrstufigen Wettbewerbsverfahren überzeugt hatte. Die Realisierung erfolgt gemeinsam mit dem deutschen Büro Wenzel + Wenzel. Das Hotel bleibt im Eigentum der Firma Athos.

Die gesamte Bebauung bleibt weitgehend hinter der Hochwasserlinie. Die Belange des Naturschutzes sind umfassend erfüllt. Die Tiefgarage kann durch das deutlich reduzierte Bettenangebot ebenfalls kleiner werden. Flächenverbrauch und Versiegelung sind sehr niedrig.

Neben dem reinen Hotelkomplex mit öffentlichen Restaurant und Biergarten direkt am See entstehen fünf Gebäude, in denen große Service-Appartements, die dem Hotel als Familien-Suiten zugeordnet sind, sowie Läden und Mietwohnungen untergebracht sind. "Der Abriss des noch vorhandenen Alt-Bebauung wird bis nächstes Jahr erfolgt sein. 2020 wollen wir mit dem Bau beginnen," umschreibt Maier den Zeitplan. Das Hotel könnte 2022 / 2023 in Betrieb gehen. „Natürlich bleibt es bei unserem Wort, dass wir die Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahme so gering wie möglich halten werden."

Wer Betreiber des Hotels werden wird, steht noch nicht fest. Zielgruppe sollen vorwiegend Gäste aus Bayern, Deutschland und Europa sein, die den Tegernsee als wunderbaren Erholungsraum wieder entdecken.“