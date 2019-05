Kaum Wohnungen für Mitarbeiter: Hotelier Kohler will Abhilfe schaffen

Hotel-Betreiber am Tegernsee kennen das Dilemma: Für die Mitarbeiter ist kaum bezahlbarer Wohnraum zu finden. Korbinian Kohler vom Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee möchte das Problem nun angehen.

Bad Wiessee – Ein nagelneues Personalwohnheim möchte Hotelier Korbinian Kohler bei seinem Bussi Baby in Bad Wiessee hochziehen. Rund 40 zeitgemäße Unterkünfte, voll möbliert, knapp 24 Quadratmeter groß: Das ist es, was Kohler – auch Eigentümer des Hotels Bachmair Weissach – vorschwebt. Dazu soll der dreigeschossige Anbau des Hotels Bussi Baby, in dem sich derzeit laut Kohler „19 baufällige Appartements“ befinden, abgerissen und durch einen adäquaten Neubau ersetzt werden. Die Pläne stellte Kohler nun gemeinsam mit seinem Architekten Ralph Gierlinger im Wiesseer Gemeinderat vor.

Demnach soll sich das neue Gebäude – ebenso wie der Altbestand – auf einer Länge von 45 Metern erstrecken. Eine Änderung wünscht sich der Bauherr allerdings bei der Höhenentwicklung: Das neue Personalhaus soll ein Geschoss mehr bekommen als der momentane Bau. Konkret wächst das Gebäude damit um zwei Meter. Und genau da lag die Krux für den Gemeinderat.

Grundsätzlich sei das Vorhaben zu begrüßen, urteilte Bürgermeister Peter Höß (Wiesseer Block), der nach langer Krankheit erstmals wieder eine Gemeinderatssitzung leitete. Allerdings dürfe der Blick auf die benachbarte Pfarrkirche – das Wahrzeichen des Ortes – durch den höheren Neubau nicht maßgeblich beeinträchtigt werden, erklärte der Rathaus-Chef. Ins gleiche Horn stießen Vize-Bürgermeister Robert Huber (SPD) und Ingrid Versen (CSU). Beide forderten das Aufstellen eines Schaugerüsts, damit klar werde, ob die Sichtachse zur Kirche erhalten bleibe. „Ohne Schaugerüst werde ich nix entscheiden“, machte Versen deutlich. Und auch Markus Trinkl (Wiesseer Block) sprach von einem „ganz schönen Gerät“, das in diesem sensiblen Bereich entstehe.

Ein wichtiger Hinweis kam von Bauamtsleiter Helmut Köckeis. Er machte deutlich, dass für die Fläche bereits ein Bebauungsplan aus den 90er-Jahren bestehe, der merkwürdigerweise mit der Realität nichts zu tun habe. „Da war wohl schon mal ein Abriss geplant“, mutmaßte Köckeis bezüglich des Personalhauses. Die in dem Plan skizzierten neuen Anbauten des Hotels (früher Wiesseer Hof) sind aufgrund geänderter Gegebenheiten auf dem Grundstück so aber nicht mehr umsetzbar. Für die Gemeinde ist dies ein glücklicher Umstand. Denn würde der Eigentümer die alte Planung verwirklichen, „würde ein sehr viel massiveres Bauwerk entstehen“, erklärte Bürgermeister Höß.

Was die Höhe anbelangt, so ist in dem bestehenden Bebauungsplan eine maximale Wandhöhe von elf Metern festgelegt. Nachdem Kohlers Neubau 11,75 Meter aufweist, handelt es sich lediglich um eine geringfügige Erhöhung. „Damit können wir auskommen“, meinte Klaudia Martini (SPD). Sie bezeichnete das Projekt als „sinnvoll, klug und vorausschauend“.

Bei der Forderung nach einem Schaugerüst blieb es dennoch: Am 28. Mai will sich das Gremium im Vorfeld einer Sitzung vor Ort ein Bild von der Lage machen und anschließend eine Entscheidung treffen. Mit einem einstimmigen Beschluss erklärten sich die Gemeinderäte mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

Geht es nach Kohler, sollen die Pläne für das neue Personalwohnheim zügig umgesetzt werden. „Die Bauarbeiten würden im Herbst beginnen, im Frühjahr wäre das Gebäude einzugsbereit“, erklärte er. Eine spezielle Bautechnik soll diesen ehrgeizigen Zeitplan möglich machen. Wie Architekt Gierlinger erläuterte, werde lediglich das Erdgeschoss in einer Betonbauweise entstehen, die darüber liegenden Geschosse seien eine reine Holzkonstruktion mit Fertigteilen. „Sogar die Bäder sind schon vorgefertigt und werden nur noch angestopselt.“

gab