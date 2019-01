Streit um Spielarena: CSU fordert Erhalt und attackiert die SPD

Nächste Runde in der Debatte um die Spielarena: Jetzt meldet sich die CSU zu Wort und fordert die SPD auf, ihren Antrag zurückzunehmen. Was die CSU noch fordert, lesen Sie hier.

Bad Wiessee – Die Debatte um die Spiel- und Sportarena legt an Schärfe zu: Erst verkünden SPD-Fraktion und Ortsverband einen Antrag, mit dem sie Arena-Betreiber Josef Niedermayer vor den Kopf stoßen.Der hält die Aussagen der SPD für dilettantisch.

Jetzt nimmt CSU-Vorsitzender Florian Sareiter im Namen der CSU-Fraktion den Ball auf, um den Erhalt der Arena zu fordern. Sareiter wundert sich über den SPD-Antrag, in dem eine Ausschreibung für eine neue Arena gefordert wird. Es gehe der SPD nicht um die Sicherung eines nachhaltigen Betriebs, sondern lediglich darum, das Grundstück an der Wilhelminastraße zu räumen, so Sareiter, der zugleich von „plumpem Wahlkampf“ und „Schaufensteranträgen“ spricht.

Laut CSU torpediere die SPD einen bestehenden Beschluss des Gremiums, wonach sich erst der nächste Gemeinderat ab 2020 mit der Zukunft der Arena auseinandersetzen solle. Denn erst 2021 ende der Pachtvertrag mit Niedermayer. „Wenn es der Wunsch von Herrn Niedermayer wäre, die Arena auch nach Ablauf des Pachtvertrages an angestammter Stelle zu betreiben, wäre es unverantwortlich, diese Option nicht wahrzunehmen“, so Sareiter. Die Arena gehöre wie der Badepark zur Infrastruktur. Beide Einrichtungen müssten von Besitzerseite fit für die Zukunft gemacht werden. Die Gemeinde müsse hier Geld in die Hand nehmen, „auch wenn die Kosten für das Badehaus mit lediglich 16 Wannenbädern in utopische Höhen gestiegen sind.“

Das Angebot von Spielarena und Badepark bediene eine breite Masse der Bevölkerung. Diese Tatsache müsse man anerkennen. Konkret fordert die CSU die SPD auf, ihren Antrag zurückzuziehen. Stattdessen sollte die vorzeitige Verlängerung des Pachtvertrags behandelt und gleichzeitig Kostenberechnungen für eine Fassadenneugestaltung (Anstrich, Lattung) und andere Arbeiten an der gemeindeeigenen Liegenschaft (Fensterrenovierung Ostseite) geprüft werden.

