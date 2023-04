Jodschwefelbad: Erstmals positive Bilanz

Von: Gabi Werner

Die Wannenbäder mit dem Heilwasser sind inzwischen offenbar wieder gefragt: Das Jodbad verzeichnete in den vergangenen Wochen eine Auslastung bei den Anwendungen von über 70 Prozent. © Jodschwefelbad GmbH

Das Jodschwefelbad ist auch nach dem aufwendigen Umbau für die Gemeinde ein Zuschussbetrieb geblieben – bis jetzt: Für März weist Geschäftsführer Hilmar Danzinger erstmals eine positive Bilanz vor.

Bad Wiessee – Mit dem neuen Jodschwefelbad hat die Gemeinde Bad Wiessee einen edlen Wellness-Tempel geschaffen. Was blieb, ist das deutliche Defizit. Die Gemeinde muss den Betrieb bisher mit stattlichen Zuschüssen am Laufen halten. Auch für das Haushaltsjahr 2023 sind dafür Einlagezahlungen in Höhe von 680 000 Euro eingeplant. Jodbad-Geschäftsführer Hilmar Danzinger, seit Jahreswechsel im Amt, hat nun Positives zu vermelden: Zum ersten Mal überhaupt musste die Jodschwefelbad GmbH im März die monatliche Unterstützung durch die Gemeinde nicht in Anspruch nehmen. „Und im April wird es ein zweites Mal so sein“, zeigt sich Danzinger überzeugt.

Dass das Jodschwefelbad aus den tiefroten Zahlen herauskommt, ist erklärter Wille des Gemeinderats. Nun scheint man diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Die monatlichen Betriebsausgaben lägen in den ersten drei Monaten des neuen Jahres um durchschnittlich rund 30 000 Euro unter dem monatlichen Durchschnitt des Geschäftsjahres 2022, heißt es in einer Mitteilung des Jodschwefelbads. „Das ist noch nicht unbedingt wegweisend“, sagt Danzinger mit Verweis auf die kurze Zeitspanne. Anlass zur Zuversicht gibt es aber doch.

Danzinger, der Geschäftsleiter im Wiesseer Rathaus ist, hatte zum 1. Januar 2023 auch die Verantwortung fürs 2020 frisch eröffnete Jodschwefelbad übernommen. Bis dahin hatte der externe Bäderexperte Helmut Karg die Geschäftsführung inne und war mit den erforderlichen Umstrukturierungsmaßnahmen betraut. Als diese abgeschlossen waren, entschied der Gemeinderat, das Bad wieder näher an die Gemeindeverwaltung heranzurücken – Danzinger übernahm das Ruder.

Hilmar Danzinger, Geschäftsleiter des Jodbads Bad Wiessee © Stefan Schweihofer

Nachfrage und Auslastung stark gestiegen

Offenbar mit Erfolg. „Wir haben seit Wochen eine Auslastung bei den Wannenbädern von über 70 Prozent“, berichtet Danzinger. Wenn man davon ausgehe, dass die Vollauslastung bei 85 Prozent liege, „sind wir davon nicht mehr weit entfernt“.

Der neue Jodbad-Chef glaubt die Gründe für die deutlich gestiegene Nachfrage zu kennen. „Viel machen die geänderten Öffnungszeiten aus“, sagt er. Wurden die Bäder früher zu unterschiedlichen Tageszeiten verabreicht, weil es für die Aufbereitung des Heilwassers praktischer war, so hat das Jodbad die Badezeiten nun einheitlich auf Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr festgelegt. „Für den Besucher ist das jetzt bequemer“, erklärt der Geschäftsführer. Er bekomme öfter seinen Wunschtermin. Zudem könne man auf diese Weise deutlich mehr Bäder anbieten. Auch bei den Angeboten selbst wurde nachgebessert: So gibt es laut Danzinger ein neues Fünfer-Paket mit preisreduzierten Wannenbädern, der Preis fürs Zehner-Paket wurde gesenkt. Es gehe darum, die Gäste langfristig ans Bad zu binden, sagt Danzinger.

Und es geht darum, das etwas angestaubte Image los zu werden und ein neues Klientel zu erschließen. „Wir müssen erst einmal auffallen und den Leuten sagen: ,Hallo, es gibt mich!‘“, macht der Geschäftsführer deutlich. Dabei helfen soll eine neue Werbekampagne, für die es keine teure PR-Agentur brauchte. Danzinger hat sie sich selbst ausgedacht. Die Gemeinde wirbt mit Partykönig Christoph von Preysing fürs Bad. Jeden Monat gibt es ein neues Plakat, das Preysing beim Planschen im Heilwasser zeigt. Die Aktion hat ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt. „Wir haben seither deutlich mehr neue Kundendaten angelegt.“

Betriebskosten gesunken

Zugleich konnten Betriebskosten eingespart werden. Woran das liegt? Hier belässt es Danzinger bei einer allgemeinen Aussage. Die Verwaltungskosten, sagt er, hätten erheblich reduziert werden können. Auch die Marketingausgaben habe das Jodbad „auf das Notwendige“ heruntergeschraubt. Dass man heuer mit der Jodschwefelbad GmbH das gemeindliche Budget möglicherweise nicht so stark belasten müsse, freut Danzinger: Das Geld komme den Wiesseer Bürgern an anderer Stelle zugute.