Bad Wiessee kündigt umfangreiche Baumfällaktionen an

Von: Gabi Werner

Teilen

Trauriges Ende: Eine alte Weide an der Seepromenade musste gefällt werden, weil sie nicht mehr standfest war. © Thomas Plettenberg

In Bad Wiessee müssen etwa 20 Bäume der Motorsäge zum Opfer fallen. Die Maßnahmen ist laut Gemeinde „unumgänglich“. Eine erste Weide wurde schon gefällt.

Bad Wiessee – Weil es ihr an Standsicherheit fehlte, musste dieser Tage eine stattliche, aber alte Weide an der Wiesseer Seepromenade nahe der Zeiselbachmündung gefällt werden. Leicht gemacht hatte sich die Gemeinde diese Entscheidung nicht. Sogar per Zugprobe sei geprüft worden, ob man den alten Baum, in dem sich mittlerweile ein „beachtlicher Hohlraum“ gebildet habe, nicht doch erhalten könne, teilt das Rathaus mit. Doch Fehlanzeige: Weil die Weide eine erhebliche Gefahr dargestellt habe, wurde die Motorsäge angesetzt.

Fachfirma hat Baumbestand der Gemeinde kontrolliert

Ab Ende November wird in Bad Wiessee weiteren Bäumen dieses Schicksal blühen. Wie das Rathaus in einer Presseinfo mitteilt, werde die Gemeinde noch heuer umfangreiche Baumfällaktionen durchführen lassen. „Der Baumbestand wurde von einer Fachfirma kontrolliert, und die angeordneten Baumfällungen wurden als zwingend erforderlich erachtet“, heißt es. Es handle sich um Bäume im öffentlichen Raum, bei denen die Verkehrssicherheit trotz regelmäßiger Pflege sowie Sicherungsmaßnahmen nicht mehr gewährleistet sei.

Ordnungsamts-Mitarbeiter betont: Fällung ist „das allerletzte Mittel“

Wie Maximilian Macco vom Wiesseer Ordnungsamt auf Nachfrage konkretisiert, seien etwa 20 Bäume betroffen – unter anderem in der Adrian-Stoop-Straße, in der Holzer- und der Hubertusstraße. „Das sind großteils sehr stark frequentierte Bereiche“, macht Macco deutlich. Und er betont: Die Fällung sei für die Gemeinde stets „das allerletzte Mittel“. Zuvor würden alle anderen Sicherungsmaßnahmen wie etwa eine Kroneneinkürzung geprüft. Ziel sei es, die Fällungen „auf das geringstmögliche Ausmaß“ zu reduzieren. Macco versichert: Die Gemeinde nehme viel Geld für die Pflegemaßnahmen ihres Baumbestands in die Hand.

Bürgermeister hofft auf das Verständnis der Bürger

Den Ausschlag für die Entscheidung, ob ein Baum gefällt wird oder nicht, gibt das Urteil einer Fachfirma, die regelmäßig – etwa einmal im Jahr – den in einem Kataster zusammengefassten Baumbestand kontrolliert. Auf dieses kompetente Urteil der Sachverständigen müsse sich die Gemeinde verlassen, macht auch Bürgermeister Robert Kühn (SPD) deutlich. Er sagt: „Es ist natürlich immer bedauerlich, wenn alte, schöne Bäume weichen müssen.“ Die Sicherheit aber gehe vor. Er hoffe daher auf das Verständnis aller, die von den bevorstehenden Maßnahmen betroffen seien. Dass Baumfällungen ein sensibles Thema sind, ist der Gemeinde bewusst. Auch die Entfernung der alten Weide an der Seepromenade hatte dafür gesorgt, dass viele Bürger im Rathaus nachhakten. Wie Macco noch ergänzt, würden derzeit auch verschiedene Sicherungs- und Pflegemaßnahmen am Baumbestand an der Wiesseer Seepromenade vorgenommen.

Die eigentlichen Fällungen erfolgen ab Ende November. Wo es möglich ist, legen die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs selbst Hand an. In sensiblen Bereichen würden die Arbeiten aber an eine Fachfirma vergeben, erläutert Macco.

gab