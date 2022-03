Bad Wiessee macht sich bereit für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Gerti Reichl

Teilen

Geflüchtete aus der Ukraine, hier in Polen, sollen auch in Bad Wiessee einen Platz finden. © Pawel Supernak

In der Ukraine tobt der Krieg, und Bad Wiessee macht sich bereit für Flüchtlinge. Das Kommunalunternehmen prüft nun, welche Wohnungen zur Verfügung gestellt werden können.

Bad Wiessee - Im gesamten Landkreis Miesbach macht sich eine große Welle der Hilfsbereitschaft breit. Die Gemeinde Bad Wiessee rüstet sich für ankommende Flüchtlinge. Wie Bürgermeister Robert Kühn mitteilt, wurde das gemeindliche Kommunalunternehmen mit der Prüfung beauftragt, welche Wohnungen im Bestand des Kommunalunternehmens für eine mehrmonatige Zwischennutzung durch ukrainische Kriegsflüchtlinge in Frage kämen. Zudem, so die Mitteilung, befinde sich Kühn in laufenden Gesprächen mit Gastgebern und Wohnungseigentümern.

Im öffentlichen Teil der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 10. März, soll ein Ergebnis bekanntgegeben werden.

„Wir sehen seit letzter Woche eine menschliche Tragödie, die ein Ausmaß annehmen könnte, das in Europa seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr vorstellbar gewesen ist. Hier muss man helfen. Jede und jeder sowie alle Kommunen sollten sich in der Verpflichtung sehen zu handeln und mögliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es besteht bedauerlicherweise die konkrete Gefahr, dass das Ausmaß an kriegerischer Handlung derart ansteigt, dass mehrere Millionen Kriegsflüchtlinge in sicheren europäischen Ländern Zuflucht suchen müssen. Die im Jahr 2015 gesetzten Strukturen müssen reaktiviert werden, um das menschliche Leid dieses völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf kommunaler Ebene auf ein Mindestmaß reduzieren zu können.“

Wohnungen für Kriegsflüchtlinge: Hotel stellt sie zur Verfügung

Wie inzwischen auch bekannt wurde, haben sich die neuen Eigentümer des Hotels „Seegarten“, die Seegarten Grundbesitz GmbH & Co.KG bereit erklärt, Wohnungen in ihrem Hotel für ukrainische Kriegsflüchtlinge kostenfrei und bis auf Weiteres zur Verfügung zu stellen.

Lesen Sie hier: Putin-Vertrauter und Oligarch Usmanow residiert in Promi-Hotel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier. Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

gr



„