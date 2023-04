Mit Messer bewaffnete Männer belästigen Getränkemarkt-Kunden

Bad Wiessee

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Die Polizei hat zwei junge Männer gestellt, die betrunken und mit einem verbotenen Einhandmesser bewaffnet vor einem Getränkemarkt herumgelungert haben.

Bad Wiessee - Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mitarbeiter des Getränkefachhandels an der Sanktjohanserstraße die Dienststelle in Bad Wiessee alarmiert, nachdem zwei scheinbar alkoholisierte Heranwachsende am Mittwoch, 5. April, Kunden des Geschäfts belästigt hatten.

Nachdem die zwei jungen Männer Lunte gerochen hatten, dass die Polizei gerufen worden war, zogen sie ab. Doch anhand der Personenbeschreibung des Mitarbeiters, konnten die Ordnungshüter zunächst einen der beiden Männer im Ort ausfindig machen, und kontrollierten ihn. Es handelte sich um einen 20-Jährigen aus Bad Wiessee. Wie sich herausstellte, hatte er ein sogenanntes Einhandmesser dabei, das unter das Waffengesetz fällt. Auch dem zweiten jungen Mann, ein 18-Jähriger aus Bad Wiessee, konnte im Anschluss ein weiteres Einhandmesser zugeordnet werden. Beide Männer konnten den Beamten für das Führen der Messer kein berechtigtes Interesse vorweisen. Die Messer wurden sichergestellt, zudem erwartet die Männer jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gemäß dem Waffengesetz.

