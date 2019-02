Neujahrsempfang nicht öffentlich

Internes Abendessen statt großer Event. Der Neujahrsempfang in Bad Wiessee findet heuer anders und hinter verschlossenen Türen statt.

Bad Wiessee – Wenn die Gemeinde Bad Wiessee zum Neujahrsempfang einlädt, dann ist damit in aller Regel eine Veranstaltung verbunden, bei der der Bürgermeister zur Lage im Ort spricht, einen Blick auf das Geschehen der nächsten Monate wirft und sich bei verdienten Personen bedankt. Auch Musik, Essen und Trinken sind angesagt, Medienvertreter eingeladen. So war’s bisher.

Lesen Sie hier: So war der Neujahrsempfang 2018.

Doch heuer ist alles anders: Wegen der Erkrankung von Rathauschef Peter Höß (Wiesseer Block) hat der amtierende Bürgermeister Robert Huber (SPD) entschieden, sich auf die Form von früheren Neujahrsempfängen zu besinnen. „In den letzten Jahren hat er sich mehr und mehr zur öffentlichen Veranstaltung entwickelt und sich damit vom ursprünglichen Gedanken wegbewegt“, findet Huber. „Dieser war, den Vereinsvorständen, Vertretern kirchlicher und sozialer Einrichtungen für ihre Arbeit zu danken.“

In Absprache mit Peter Höß habe er daher den ursprünglichen Zweck wieder aufgegriffen und Vertreter von rund 50 Vereinen sowie ehrenamtlich Tätige am Freitag, 15. Februar, ab 19 Uhr zu einem Abendessen in den Gasthof Zur Post eingeladen. „Auf eine politische Ansprache werde ich verzichten, das ist Aufgabe von Peter Höß“, sagt Huber, der zugleich vermeiden möchte, dass ihm eine Rede als Vor-Wahlkampf ausgelegt werden könnte.

Auch auf die Einladung der Medien wurde verzichtet: „Der Empfang soll in nicht-öffentlichem Rahmen stattfinden“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Lesen Sie hier: Das war der Neujahrsempfang in Tegernsee.

Auch das könnte Sie interessieren: Das Montgolfiade-Wochenende in Bad Wiessee.

gr