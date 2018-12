Pensions-Betreiber kommt aus Betriebsurlaub zurück - und ruft sofort entsetzt die Polizei

Scheußliche Szenen erwarteten den Betreiber einer Pension im Riedersteinweg in Bad Wiessee, als er aus dem Betriebsurlaub zurückkehrte. Er rief sofort die Polizei.

Bad Wiessee - Die Polizei Bad Wiessee berichtet: Vermutlich ein unbekannter Täter hat es im Zeitraum vom 30.11.2018 bis Donnerstag, 6. Dezember, 11.15 Uhr auf eine Pension im Riedersteinweg in Bad Wiessee abgesehen.

Als der Eigentümer und Betreiber am Donnerstag gegen Mittag von einem Urlaubsaufenthalt während der Betriebsferien nach Hause kam, musste er zu seinem Entsetzten feststellen, dass über ein Kellerfenster in seine Wohnung eingebrochen wurde.

Einbruch in Bad Wiessee: 11.000 Euro Beuteschaden

Aus seiner Souterrainwohnung wurde eine erhebliche Summe Bargeld, zwei Laptops, zwei Uhren und eine Drohne entwendet.

Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro. Der am Einstiegsfenster entstandene Sachschaden liegt bei rund 200 Euro.

Wer in dem Zeitraum verdächtiges beobachtet hat wird gebeten sich unter 08022/9878-0 bei der PI Bad Wiessee zu melden.

Erst am Montagabend versuchten Unbekannte in zwei Häuser in der Neureuthstraße einzusteigen. Sie scheiterten beide Male - an der Alarmanlage und einmal an den Bewohnern selbst.

kmm