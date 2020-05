Schlüsselübergabe im Wiesseer Rathaus

Pünktlich zum Dienstantritt von Robert Kühn fand die Schlüsselübergabe im Rathaus von Bad Wiessee statt.

Bad Wiessee - Pünktlich zum Dienstantritt am Montag, 4. Mai, war es so weit: Robert Kühn (SPD), der neue Bürgermeister von Bad Wiessee, erhielt den symbolischen Rathausschlüssel von seinem Vorgänger Peter Höß (Wiesseer Block) und übernahm damit offiziell die Amtsgeschäfte.

Vor versammelter Mannschaft der Kommunalverwaltung bedankte sich Robert Kühn für die umfangreiche Einarbeitung, die Peter Höß seinem Nachfolger während der vergangenen vier Wochen hatte zukommen lassen. Nun könne er, so Robert Kühn, gut vorbereitet sein Amt antreten und freue sich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Rathausmitarbeitern.

Auch Peter Höß, dessen Abschied aus coronabedingten Umständen nicht offiziell hatte stattfinden können, bedankte sich bei allen für die überaus gute, zwölfjährige Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger viel Glück und Erfolg. Er gehe, so Peter Höß, mit einem überaus guten Gefühl in den Ruhestand, denn er wisse, dass mit Robert Kühn ein Nachfolger komme, der vielerlei Qualitäten in sein neues Amt einbringen werde.

gr