„Der Rückhalt ist bewegend“: Pfarrerin sammelt für Sanierung der Friedenskirche

Von: Alexandra Korimorth

Bröcklige Mauer: Pfarrerin Sabine Arzberger sammelt für die Sanierung der Friedenskirche. Sie ist auch mit Stiftungen im Gespräch. © sts

Seit vier Wochen läuft die Spendenaktion zur Sanierung der Friedenskirche. Jetzt zieht Pfarrerin Sabine Arzberger Zwischenbilanz.

Bad Wiessee – Pfarrerin Sabine Arzberger ist zutiefst berührt. Vor vier Wochen hatte sie zu einer Spendenaktion zum Erhalt der Friedenskirche in Bad Wiessee aufgerufen. Denn zur Sicherung der Gesamtfinanzierung muss die evangelische Kirchengemeinde Bad Wiessee bis Ende April noch 180 000 Euro aufbringen (wir berichteten). Zum aktuellen Zwischenstand der Aktion hatte Pfarrerin Arzberger am Ostermontag wunderbare Nachrichten. „Ich bin voller Dank. Stand heute konnten wir 25 000 Euro durch Einzelspenden generieren. Diese Resonanz und dieser Rückhalt sind extrem beeindruckend und sehr, sehr bewegend“, sagt die Pfarrerin zutiefst dankbar.

Beträge zwischen 30 Euro und 2000 Euro haben rund 70 Spender nach dem Aufruf in den Medien auf das Konto der Kirchengemeinde überwiesen. Fast allen hat Pfarrerin Arzberger eine Dankeskarte geschickt. „Von fünf Spendern konnte ich leider die Adresse nicht recherchieren, um mich persönlich zu bedanken“ bedauert die Pfarrerin. Sie hoffe aber sehr, dass sie auch der Dank mit der Berichterstattung erreiche.

„Die Spender kommen von überall um den See herum, aber auch bis aus Hamburg“, berichtet Arzberger. Sie sähe darin einerseits, dass die Kirche unterstützt werde, aber auch, dass die Menschen Kirche wollen – selbst wenn sie aus der Kirche ausgetreten seien. Einige spendeten das vor Ort, was sie sich an Kirchensteuern über die Jahre gespart hätten, erzählt die Pfarrerin. „Kirche ist ein Wertevermittler. Sie ist kultur- und wertestiftend, und das wird gewürdigt“, sagt sie und weist auf das Passionskonzert hin, das vor Ostern in der Reihe der Tegernseer Schlosskonzerte mit Werken von Dietrich Buxtehude in der Wiesseer Friedenskirche stattfand (wir berichteten). Dort hatte Arzberger Sammelboxen aufgestellt und vor dem Musikerlebnis darauf hingewiesen, dass jeder etwa geben könne, aber keiner müsse. Sie wies sogar explizit darauf hin, dass man einfach an den Boxen vorbeigehen könnte.

Das kam offenbar gut an. Nicht nur, dass an dem Abend spontan 600 Euro zusammenkamen. Auch hätten einige im Nachhinein via Überweisung und Referenz auf das Buxtehude-Konzert noch gespendet, berichte Arzberger. Die Pfarrerin Arzberger ist gleichermaßen überwältigt und dankbar über die enorme Summe, die über Einzelspenden bis dato zusammen kam. Sie ist darüber hinaus auch im Gespräch mit einigen Stiftungen, die ihr Wohlwollen für das Projekt signalisiert haben. Arzberger hofft, dass in den kommenden zwei Wochen die Spendenbereitschaft nicht nachlässt und sich mit den Stiftungen und vielleicht auch noch mit einigen vermögenden Großspendern alles zum Guten fügt.

Spendeninfo

Als Ansprechpartner für Spenden oder für weitere Informationen steht Pfarrerin Sabine Arzberger unter z 0 80 22 / 85 77 53 oder per Mail sabine.arzberger@elkb.de zur Verfügung. Spenden können zudem unter dem Stichwort „Sanierung Friedenskirche“ auf das Konto der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde, IBAN DE77 7115 2570 0620 2067 06, bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee überwiesen werden.

