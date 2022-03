Seegarten ist nicht der einzige Kauf: Rock Capital Group hat auch Hotel am Sonnenbichl erworben

Peter Neumann (r.) und Andreas Wißmeier (M.) von der Rock Capital Group - hier mit Bürgermeister Robert Kühn beim Hotel Seegarten - haben auch das Hotel am Sonnenbichl erworben. © Thomas Plettenberg

Die Rock Capital Group aus Grünwald hat nicht nur das Hotel Seegarten am Wiesseer Seeufer erworben. Sie ist auch neue Eigentümerin des Hotels am Sonnenbichl.

Bad Wiessee - Das Hotel Am Sonnenbichl in Bad Wiessee hat seine besten Zeiten hinter sich, schon länger stand die Immobilie zum Verkauf. Nun haben sich neue Eigentümer gefunden: Die Rock Capital Group aus Grünwald, die jüngst auch das Hotel Seegarten erworben und vorübergehend als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge hergerichtet hat, hat auch den Beherbergungsbetrieb am Sonnenbichl gekauft.

Am Sonnenbichl soll wieder ein attraktiver Hotelbetrieb entstehen

Man wolle dort wieder einen attraktiven Hotelbetrieb mit Gastronomie etablieren, teilt Geschäftsführender Gesellschafter Peter Neumann mit. „Das Haus soll künftig wieder für alle zugänglich sein.“ Auch eine Kooperation mit dem Liftbetreiber sei angedacht. Nach einer „Light-Modernisierung“ werde der Betrieb schon bald wieder eröffnen, berichtet Neumann.

