Bad Wiessee schafft Regelung für Arbeitnehmer-Wohnheime: Pro Bett ein halber Parkplatz

Von: Gabi Werner

Parkplätze sind Mangelware. Deshalb legte der Gemeinderat Bad Wiessee jetzt fest, wie viele Stellplätze bei Mitarbeiterwohnheimen erforderlich sind. © MM

Wie viele Parkplätze braucht es für ein Mitarbeiterwohnheim? Mit dieser Frage befasste sich jetzt der Gemeinderat Bad Wiessee. Bisher gab es für solche Objekte keine spezielle Regel.

Bad Wiessee – Parkplätze sind meistens Mangelware. Viele Kommunen in Bayern verfügen daher über eigene Stellplatzsatzungen, in denen geregelt ist, wie viele Pkw-Stellplätze beim Neubau eines Gebäudes nachgewiesen werden müssen. So auch Bad Wiessee. In der dortigen Satzung gab’s allerdings eine kleine Lücke: Bisher war darin nicht explizit geregelt, wie viele Parkplätze bei einem Wohnheim für Arbeitnehmer erforderlich sind. Über die nötige Anzahl und das Parkplatzproblem überhaupt gab’s jetzt eine rege Diskussion im Gemeinderat.

Wer in Bad Wiessee arbeitet, verfügt in der Regel über einen Pkw

Wer in Bad Wiessee einer beruflichen Tätigkeit nachgehe – beispielsweise im Gastgewerbe – verfüge in der Regel auch über einen eigenen Pkw, gab Bauamtsleiter Anton Bammer die Erfahrungen der Verwaltung wieder. Sein Vorschlag lautete nach Absprache mit einem Juristen deshalb: In einem Mitarbeiterwohnheim solle je zwei Betten ein Stellplatz gefordert werden. Mindestens aber müssten drei Stellplätze zur Verfügung stehen. Dies wäre als weiterer Punkt in die bisherige Satzung aufzunehmen, so Bammer.

0,5 Stellplätze pro Bett: Gemeinderäten ist das zu wenig

CSU-Gemeinderat Peter Kathan meldete als Erster Bedenken an: Er halte den Schlüssel von 0,5 Stellplätzen pro Bett für zu niedrig. „Damit schaffen wir uns ein Parkplatzproblem im Ort“, zeigte er sich überzeugt. Ganz ähnlich sah die Sache sein Fraktionskollege Kurt Sareiter. In der Regel würden alle Mieter mit eigenem Pkw anreisen – „auch wenn es nur eine kleine Rostlaube ist“. Wenn bei 40 Betten dann nur 20 Parkplätze zur Verfügung stünden, erscheine ihm das zu wenig. Die Autos würden dann entlang der öffentlichen Straßen und in Kurven geparkt, befürchtete Sareiter. Einen Schlüssel von 0,8 Parkplätzen pro Bett hielt er für angemessener.

Grünen-Gemeinderat will Duplex-Garagen forcieren

Während Bammer betonte, dass man die Forderung nicht zu hoch ansetzen dürfe, weil sie ansonsten juristisch anfechtbar sein könnte, war Johannes von Miller (Grüne) daran gelegen, noch an weiteren Stellschrauben der Satzung zu drehen, um das Parkplatzproblem in den Griff zu bekommen. Beispiel Duplex-Garagen. Diese sollten in Tiefgaragen künftig zulässig sein, fand von Miller. Mehr noch: „Ich würde das forcieren.“ Auch die Tatsache, dass bei manchen Wohnobjekten die Tiefgaragen-Plätze separat erworben werden müssen und daher die Wohnungskäufer ihre Autos lieber oberirdisch abstellen, stößt dem Grünen-Gemeinderat sauer auf. „Es müsste in der Satzung verankert werden, dass die Tiefgaragen-Plätze auch zwingend genutzt werden müssen.“

Kathan brachte noch eine weitere Unsitte auf den Tisch. Bei Bauträger-Objekten sei es häufig zu beobachten, dass die zugehörigen Parkplätze an fremde Dritte veräußert würden. „Die Bewohner und deren Besucher parken dann auf den gemeindlichen Flächen“, monierte Kathan. Zulässig sei dies nicht, erläuterte Bammer. In der Praxis komme dies aber leider durchaus vor. „Das müsste das Landratsamt kontrollieren“, erläuterte der Wiesseer Bauamtsleiter.

Bürgermeister Kühn spricht von „Akutmaßnahme“

Schließlich war es CSU-Sprecher Florian Sareiter, dessen Beitrag die Kollegen überzeugen konnte. Nachdem es derzeit überhaupt keine konkrete Regelung für die Parkplätze bei Arbeitnehmerwohnheimen gebe, würde er dringend empfehlen, den Punkt wie von der Verwaltung vorgeschlagen in die gemeindliche Satzung aufzunehmen. „Dann haben wir es wenigstens drinnen.“ Über die Anzahl könne man später immer noch einmal reden, die Satzung sei ohnehin ständigen Änderungen unterlegen. „Die ist ewig im Fluss.“ Bürgermeister Robert Kühn untermauerte ebenfalls die Dringlichkeit dieses Punktes: „Das ist eine Akutmaßnahme“, sagte er.

Am Ende stimmen alle Gemeinderäte für die 0,5-Regelung

Am Ende stimmten alle Gemeinderäte dem Vorschlag der Verwaltung zu. Bedeutet im Klartext: Unternehmen, die ein Mitarbeiterwohnheim in Bad Wiessee bauen möchten, müssen laut Satzung künftig einen Stellplatz pro zwei Betten – mindestens aber drei Parkplätze – für ihr Objekt einplanen.

