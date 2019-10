Spielbank-Direktorin Antje Schura wechselt zu Hochschule nach München - Nachfolge offen

15 Jahre lang leitete Antje Schura die Spielbank Bad Wiessee. Jetzt verlässt sie das Tegernseer Tal. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch offen.

Antje Schura führt seit November 2004 in der erfolgreichsten Spielbank Bayerns die Regie. Wie die Staatliche Lotterieverwaltung Bayern mitteilt, verlässt sie nun das Casino in Bad Wiessee. Auf eigenen Wunsch wechsele sie zum 1. November zur Hochschule für den öffentlichen Dienst nach München. Schura wolle sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.

Wer ihr nachfolgt, ist noch offen. Der Mitteilung der Lotterieverwaltung zufolge wird die Stelle zeitnah ausgeschrieben.

Die Spielbank Bad Wiessee sticht mit ihren Gewinnen aus den insgesamt neun staatlichen Spielbanken in Bayern hervor. Sie profitiert vor allem von der Nähe zu München und den vielen ausländischen Touristen.

Aktuell beschäftigt die Spielbank Bad Wiessee 129 Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2000 wurden 198,58 Millionen Euro Spielbankabgabe erwirtschaftet, 63,26 Millionen Euro davon für die Standortgemeinde. Die Spielbank erzielte 2018 einen Bruttospielertrag in Höhe von 19,8 Millionen Euro und verzeichnete rund 146.000 Besuche.

Allerdings sind die Erträge auch hier rückläufig. Die Abgabe, die aus dem Ertrag der Spielbank an die Gemeinden fließt, war in den vergangenen Jahren ein Streitpunkt zwischen den Kommunen am See.

