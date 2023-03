Eine attraktive Route für Radler: Bad Wiessee weist erste Fahrradstraße im Tegernseer Tal aus

Von: Gabi Werner

Achtung Radler! Die Seestraße wird zwischen dem Gasthof Königslinde und der Steinbrecherstraße als Fahrradstraße ausgewiesen. Das Schild präsentierten (v.l.) Maximilian Macco, Bürgermeister Robert Kühn und Peter Kathan. © Thomas Plettenberg

Die Seestraße in Bad Wiessee ist künftig eine ausgewiesene Fahrradstraße. Es ist die erste im Tegernseer Tal überhaupt. Autofahrer müssen hier besonderer Rücksicht auf Radler nehmen.

Bad Wiessee – Üblicherweise haben Radfahrer gegenüber dem Kfz-Verkehr das Nachsehen. Auf der Seestraße in Bad Wiessee soll dies künftig anders sein: Dort weist die Gemeinde in Kürze im gesamten Verlauf eine Fahrradstraße aus. Heißt: Sobald das entsprechende Verkehrszeichen am Abzweig Lindenplatz installiert ist, nimmt hier der motorisierte Verkehr eine untergeordnete Rolle ein. Auf Radler muss besondere Rücksicht genommen werden, für die Autos gilt Tempo 30. Es ist die erste Fahrradstraße im Tegernseer Tal überhaupt – auch im gesamten Landkreis Miesbach st der Gemeinde keine weitere bekannt.

Mehr Sicherheit für „Alltagsradler“ und Schulkinder

„Wir wollten eine Hauptachse im Radwegenetz schaffen“, sagte Ordnungsamtsleiter Maximilian Macco am Montag (20. März) bei einem Pressetermin vor Ort. Immerhin hat auch Bad Wiessee den Anspruch, als fahrradfreundliche Kommune zu gelten. Durch die Neuausweisung der parallel zur Bundesstraße verlaufenden Seestraße solle dort die Attraktivität für den Radverkehr – insbesondere für „Alltagsradler“ und auch Schulkinder – deutlich erhöht werden. „Wir wollen ihnen hier die Möglichkeit bieten, sicher am Radverkehr teilzunehmen“, erklärt Macco. Ganz sperren konnte man die 527 Meter lange Seestraße für den Kfz-Verkehr allerdings nicht. Die Straße führt komplett durch ein Wohngebiet, die Anlieger müssen auch künftig die Möglichkeit haben, zu ihren Häusern zu gelangen. Deshalb wird dem Verkehrszeichen „Fahrradstraße“ der Zusatz „Kfz-Verkehr frei“ angefügt.

Wegereferent Kathan: „Großer Schritt in Richtung Fahrradfreundlichkeit“

Für den Wiesseer CSU-Gemeinderat und Wegereferenten Peter Kathan ist die neue Fahrradstraße „ein weiterer großer Schritt in Richtung fahrradfreundliche Kommune“. Noch dazu einer, der in der Umsetzung keine großartigen Umgestaltungsprozesse erfordert. Hier müsse weder eine Straße rot eingefärbt werden, noch seien „Riesen-Piktogramme“ nötig, um dem Fahrradverkehr zu seinem Recht zu verhelfen. Eine Beschilderung genügt.

Es gelten strenge Vorgaben: Fahrradstraße nicht überall möglich

Allerdings kann die Gemeinde Fahrradstraßen nicht nach Belieben ausweisen. „Die Anforderungen sind sehr streng“, macht Macco deutlich. Wichtigste Voraussetzung: Der Radverkehr muss in diesem Bereich dominieren. In der Seestraße sei dies eindeutig der Fall, berichtet der Ordnungsamtsleiter. „Wir haben eine Verkehrszählung durchgeführt. Der Radverkehr hat dabei selbst im Winter gegenüber dem Kfz-Verkehr deutlich überwogen.“ Zudem müsse die betreffende Straße in ihrem Verlauf möglichst übersichtlich sein, erläutert Macco. Die Rechtslage hat der Ordnungsamtsleiter im Vorfeld nach eigenen Angaben ausführlich geprüft. Weil es zudem in der Region kaum Fahrradstraßen gibt, hat er bei Gemeinden rund um München und sogar in Baden-Württemberg angeklopft, um Erfahrungswerte einzuholen.

Tempo 30: Zunächst soll eine Geschwindigkeitswarnanlage genügen

Macco hofft nun, dass sich die neue Wiesseer Fahrradstraße in der Praxis bewährt. Damit sich auch die Autofahrer an die neue Situation mit dem Tempolimit gewöhnen, werde im Verlauf der Seestraße eine digitale Geschwindigkeitswarnanlage installiert. Auf ein „Tempo-30-Schild“ will die Gemeinde zunächst verzichten. Es soll nur dann zum Zuge kommen, wenn die Warnanlage keine Wirkung zeige, sagt Macco.

Radlverbot an der Seepromenade: Letztes Wort noch nicht gesprochen

„Wir sind stolz darauf, nun eine Straße zu haben, auf der Fahrradfahrer priorisiert behandelt werden“, meinte beim Ortstermin Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Ob weitere Fahrradstraßen in der Gemeinde folgen werden, wird sich zeigen. Klar wurde beim Ortstermin aber: Radler aussperren entspricht nicht dem Wunsch der Beteiligten. Auch in Sachen Seepromenade, wo das Radeln im Zentralbereich derzeit verboten ist, sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, meinte Kathan. Der Wegereferent würde hier einen „Miteinanderweg“ für Radler und Fußgänger bevorzugen. „Das funktioniert in Gmund schließlich auch.“

