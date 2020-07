Badepark Bad Wiessee: Bürger sollen über Neubau entscheiden

Derzeit hat der Badepark in Bad Wiessee geschlossen. Im September sollen die Bürger darüber abstimmen, ob an seiner Stelle ein Neubau realisiert wird.

Gemeinde initiiert Ratsbegehren

von Gabi Werner schließen

Die Wiesseer haben es in der Hand: Per Bürgerentscheid sollen sie darüber abstimmen, ob der marode Badepark durch einen Neubau ersetzt wird. So hat es der neue Gemeinderat entschieden.