Ballon-Teams machen sich für Montgolfiade am Tegernsee bereit - erneut kein Rahmenprogramm

Von: Gabi Werner

Startklar: 25 Ballon-Teams werden zur 22. Tegernseer Tal Montgolfiade anreisen. Das sind mehr als im vergangenen Jahr. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Ballon-Teams stehen in den Startlöchern: Am Sonntag, 29. Januar, beginnt am Tegernsee wieder die Montgolfiade. Schöne Bilder sind an der Tagesordnung, allerdings gibt es erneut kein Rahmenprogramm.

Bad Wiessee – Die Montgolfiade war in früheren Jahren ein Publikumsmagnet. Tausende Schaulustige strömten regelmäßig ins Tegernseer Tal, um die Starts der Heißluftballone, das Rahmenprogramm oder das spektakuläre Ballonglühen mitzuerleben. Mittlerweile aber hat die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) das Format wieder verändert. Wenn demnächst 25 Ballon-Teams an den Tegernsee reisen, bleiben die Piloten, Organisatoren und Passagiere weitgehend unter sich – ein großes Rahmenprogramm gibt es nicht mehr. Wohl aber können von vielen Orten am Tegernsee aus die eindrucksvollen Giganten beobachtet werden. Der erste offizielle Start ist für Sonntag, 29. Januar, geplant.

Bei manchen Ballon-Teams kommt bereits die zweite Generation

Ihre Montgolfiade muss die TTT bei den Teilnehmer nicht mehr aktiv bewerben. „Die Mundpropaganda reicht aus“, sagt Peter Rie vom Veranstaltungsmanagement. Viele der Teams kommen schon seit vielen Jahren zu dem Ballontreffen am Tegernsee, zum Teil sind es bereits nachfolgende Generationen, die der Veranstaltung die Treue halten. Dabei besinnen sich die Organisatoren inzwischen wieder auf die Wurzeln der Montgolfiade. Sie findet auch heuer – wie schon 2022 – als reine Ballonsportveranstaltung statt. Nicht das Publikum, die Piloten stehen im Mittelpunkt. Party und Trubel fallen flach.

TTT übers neue Format: „Wir wollen die Massenthemen zurückfahren“

„Wir wollen die Massenthemen zurückfahren“, begründet Rie die Verkleinerung der Montgolfiade, die sich im vergangenen Jahr bewährt habe. Auch gebe es nicht mehr die passende Location für ein großes Rahmenprogramm inklusive dem publikumsträchtigen Ballonglühen. Weil mittlerweile die Vorarbeiten für das Hotel der Familie Strüngmann am Wiesseer Seeufer begonnen haben, steht die Promenade nicht mehr als Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

Ballone werden auch vom Sonnenbichl in Bad Wiessee aus starten

Die Montgolfiade muss daher auf andere Startplätze ausweichen. Die Heißluftballone können heuer laut Rie sowohl vom Birkenmoos und der Oswaldwiese in Rottach-Egern aus abheben oder auch oben am Wiesseer Sonnenbichl in Position gebracht werden. „Das bietet sich an: Die Pistenraupe ist direkt vor Ort, so können wir gleich den Startplatz einwalzen“, freut sich Rie. Das dort ansässige Förderzentrum, das Berghotel und auch der Skiclub würden die Montgolfiade unterstützen. Sollte das Wetter am Tegernsee nicht mitspielen, stehe außerdem der Flugplatz in Warngau als Ausweichmöglichkeit bereit. „Es ist gut, dass wir diese Option haben“, meint Rie.

Montgolfiade: Gäste und Einheimische können Ballonfahrten buchen

Eine ganze Woche lang, nämlich bis Sonntag, 5. Februar, dauert die Montgolfiade. Für jeden Tag sind Starts geplant – immer vorausgesetzt, das Wetter ermöglicht ein Abheben der Ballone. Eine konkrete Zeit lässt sich zwar nicht nennen, als groben Richtwert nennt Rie aber die 10 Uhr-Marke. Genauere Infos zu den Starts finden Interessierte immer aktuell auf tegernsee.com/montgolfiade. Über die Homepage können auch die Passagierfahrten gebucht werden. „Die Nachfrage ist sehr gut“, sagt Rie. Besonders die Fahrten an den Wochenenden seien höchst begehrt.

Neben den großen Heißluftballonen werden bei der 22. Auflage der Montgolfiade auch zwei bis drei Modellballone zu bewundern sein. Teilnehmer Jupp Hein wird damit die Kindergärten im Tegernseer Tal und in der Umgebung besuchen und erklären, wie so ein Ballon funktioniert. Umdisponieren musste die TTT nicht nur bei den Startplätzen, sondern auch beim Stützpunkt für die Ballonpiloten: Weil die Post in Bad Wiessee mittlerweile geschlossen hat, dient nunmehr das Hotel Alpensonne in Wiessee als Stützpunkt fürs Briefing und mehr.

Möglicherweise gibt es doch ein „Mini-Ballonglühen“

Für alle, die dem abendlichen Ballonglühen nachtrauern, das früher immer am Seeufer stattgefunden hat, gibt es übrigens möglicherweise einen kleinen Trost: Die TTT überlege derzeit, ob sie – abhängig vom Wetter – vielleicht doch ein „Mini-Ballonglühen“ anbieten solle. Zeit und Ort, so Rie, würden aber erst kurzfristig bekannt gegeben.

Tegernseer Zeitung und TTT rufen zu Wettbewerb für Hobbyfotografen auf

Unsere Zeitung und die Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) richten anlässlich der 22. Auflage der Montgolfiade wieder eine Ballonjagd aus. Alle Hobbyfotografen sind aufgerufen, sich auf die Suche nach attraktiven Ballon-Motiven zu begeben und uns die Aufnahmen unter redaktion@tegernseer-zeitung.de (Betreff: „Ballonjagd“) zukommen zu lassen. Fügen Sie bitte Ihre Adresse, Telefonnummer und ein paar Infos zur Entstehung des Bildes an. Die Einsender der drei schönsten Fotos erhalten attraktive Sachpreise der TTT. Zudem werden die schönsten Aufnahmen in unserer Zeitung veröffentlicht.

gab