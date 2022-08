Bauer in der Au als Event-Location: Ist das überhaupt zulässig?

Als exklusive Location für geschlossene Gesellschaften dient der Bauer in der Au seit einigen Jahren. © gab

Es ist Jahre her, dass der Bauer in der Au in Bad Wiessee als öffentliche Gaststätte genutzt wurde. Bewirtet werden hier nurmehr geschlossene Gesellschaften. Aber ist das überhaupt zulässig?

Bad Wiessee – Privilegiertes Vorhaben im Außenbereich oder nicht? Im Fall der umstrittenen Saurüsselalm in Bad Wiessee hat das Verwaltungsgericht München nach der Verhandlung im Juni in seiner schriftlichen Urteilsbegründung eine klare Aussage getroffen: Aufgrund der Nähe zu bereits vorhanden Almwirtschaften – namentlich Söllbachklause, Bauer in der Au und Aueralm – liege hier keine Privilegierung vor. Die Klage des Vereins zum Schutz der Bergwelt wurde dennoch abgewiesen, der Umbau der Alm zur Gastronomie als „sonstiges Vorhaben“ für zulässig erklärt. In den Augen von Lorenz Sanktjohanser, dem Zweiten Vorsitzenden des Naturschutzvereins, ist diese Entscheidung höchst fragwürdig: „Das dürfte wohl einmalig sein in Bayern.“

Verein überlegt noch, ob er Saurüsselalm-Urteil anfechten wird

Während der Verein zum Schutz der Bergwelt noch überlegt, ob er das Urteil anfechten möchte, könnte sich angesichts der Urteilsbegründung der Fokus auch auf den benachbarten Bauern in der Au richten. Die Alm, ebenfalls im Besitz von Franz Haslberger, dient schon lange nicht mehr als öffentliche Almwirtschaft für Wanderer, sondern als Event-Location. Bei einem genaueren Blick in die Urteilsbegründung zum Saurüsselalm-Prozess stellt sich die Frage: Kann das zulässig sein?

Bauer in der Au: Ist der Privilegierungsrahmen überschritten?

In dem Schriftsatz wird eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zitiert, in der es heißt: Der Privilegierungsrahmen werde überschritten, „wenn der Gaststättenbetrieb nicht auf die Versorgung von Wanderern zielt oder durch eine typische Gastronomie für Wanderer geprägt wird, sondern darauf ausgerichtet ist, die besondere Erholungseignung des Standorts auszunutzen, um die Nachfrage von anderen Gästegruppen – wie etwa Autofahrern, Busgesellschaften oder sonstigen geschlossenen Gesellschaften – zu befriedigen oder erst zu erzeugen“. Auf den Bauern in der Au trifft dies zweifellos zu.

Landratsamt sagt: Gaststätte genießt Bestandsschutz

Eine Daseinsberechtigung hat die Alm in ihrer jetzigen Form nach juristischer Einschätzung des Landratsamtes Miesbach aber trotzdem. „Das Gebäude wurde vor Jahrzehnten als Gaststätte genehmigt und errichtet“, erklärt Behördensprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung. Es genieße – unabhängig von der Frage der Privilegierung – in der derzeit genehmigten Form als Gaststätte Bestandsschutz. „Hieran vermag der Umstand, dass diese vom Eigentümer derzeit nicht mehr als öffentlich zugängliche Vollgastronomie genutzt wird, nichts zu ändern“, so Stadler weiter. Eine Baugenehmigung beinhalte keinen Zwang, eine Nutzung auch tatsächlich auszuüben.

Liegt beim Bauern in der Au eine Nutzungsänderung vor?

Eine Rechtsauffassung, die Lorenz Sanktjohanser nachvollziehen kann? „Das ist ein komplexes rechtliches Thema“, meint er mit Blick auf den Bauern in der Au. Sollte dieser ursprünglich als öffentliche Wandergaststätte genehmigt worden sein, würde mit dem Übergang zur Bewirtung ausschließlich geschlossener Gesellschaften möglicherweise eine Nutzungsänderung vorliegen. Dann, so die Überlegungen Sanktjohansers, könnte auch der Bestandsschutz hinfällig sein. „Da bräuchte es eine intensive Prüfung.“

Die Gemeinde Bad Wiessee verweist bei der rechtlichen Beurteilung des Falls Bauer in der Au auf die Baugenehmigungsbehörde des Landratsamtes. Sie erklärt aber auch: Die Betriebsbeschreibung, die Teil der Baugenehmigung für diese Liegenschaft sei, sehe den Betrieb einer öffentlichen Gaststätte vor. „Fraglich könnte daher in diesem Zusammenhang sein, ob die Baugenehmigung für den Bauern in der Au überhaupt noch Bestand hat.“

