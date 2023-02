Baugenehmigung für SME-Projekt in Bad Wiessee läuft aus - Schweizer Firma beantragt Verlängerung

Von: Gabi Werner

Selbstbewusst traten die Investoren um SME-Chef Florian Kamelger 2018 noch auf. Im Jahr darauf wurden alle Bauarbeiten auf dem alten Jodbad-Areal gestoppt. © Archiv al

Auf dem alten Jodbad-Gelände in Bad Wiessee tut sich schon lange nichts mehr. Jetzt läuft auch die Baugenehmigung für das Projekt von Investor SME aus - die Schweizer wollen eine Verlängerung.

Bad Wiessee – Seit Mai 2019 rührt sich nichts mehr auf dem riesigen Gelände des ehemaligen Jodschwefelbads in Bad Wiessee. Die Eigentümerin des Areals, die Schweizer Firma Sports Medicine Excellence Group (SME), hatte den Bau des geplanten Hotelkomplexes samt medizinischem Funktionsgebäude und Tiefgarage von heute auf morgen gestoppt. Nun läuft auch die Baugenehmigung für das Mammutprojekt aus dem Jahr 2017 aus. Der Gemeinde liegt ein Antrag auf Verlängerung vor.

SME-Chef Florian Kamelger sieht keinen Grund für eine Ablehnung

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt SME-Geschäftsführer Florian Kamelger, dass sein Unternehmen einen entsprechenden Antrag eingereicht habe. „Das ist notwendig für den Weiterbau“, erläutert der Schweizer. Im Übrigen sehe er keinen Grund, warum der Bitte um Verlängerung der damaligen Baugenehmigung nicht entsprochen werden sollte. „An den Grundlagen hat sich ja nichts geändert.“

Angeblich gibt es einen interessanten neuen Partner fürs Klinikprojekt

Es besteht also der Wunsch, das Baurecht auf dem Areal im Kurviertel aufrecht zu erhalten. Ein Zeichen, dafür, dass sich nach Jahren des Stillstands auf dem Grundstück in absehbarer Zeit wieder etwas tun könnte? Die Hoffnung dazu sei durchaus berechtigt, sagt Kamelger. Ob SME weiterhin selbst an der Entwicklung des Grundstücks interessiert ist oder auf einen anderen Investor beziehungsweise Käufer setzt, ließ der Geschäftsführer offen. Dies sei für die Bürger Bad Wiessees und die Gemeinde sekundär, findet Kamelger. Zuletzt hatte er anklingen lassen, dass es einen neuen, interessanten Partner für die Realisierung des Klinikprojekts gebe. Diese Aussage sei weiterhin aktuell, so der SME-Chef.

Gemeinde und SME trafen sich zuletzt vor Gericht

Das Verhältnis zur Gemeinde ist indes deutlich abgekühlt. Zuletzt waren sich die beiden Parteien im Januar vor dem Münchner Landgericht begegnet. Dabei ging es um den Streit um das Tennisplatz-Grundstück, auf dem SME ein Personalhaus plante und das die Gemeinde seit Längerem zurückfordert. Eine Entscheidung dazu fällt erst im März.

SME-Antrag wird wohl nicht bei der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt

Auch der jetzige Antrag auf Verlängerung der Baugenehmigung muss in die Warteschleife. Eigentlich sollte er bereits bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 28. Februar, diskutiert werden. Es stünden aber noch einige Rückmeldungen der Anwälte aus, erklärt Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Der Punkt werde daher mutmaßlich abgesetzt.

Eigentlich, sagt Kühn, sei ein solcher Antrag auf Verlängerung einer Baugenehmigung „nichts Unübliches“. Angesichts der langen und schwierigen Vorgeschichte, welche die Gemeinde mit SME durchlebt hat, ist man im Rathaus aber offenbar vorsichtig geworden.

Gemeinderat befasst sich vermutlich nur mit „Seegut“-Antrag

Bei der Sitzung am Dienstag verbleibt also nur ein Thema auf der Tagesordnung. Das Gremium befasst sich mit einem Teilbauantrag für das „Seegut“-Projekt der Firma Athos. Es geht um den südlichen Teil der Tiefgarage. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus.

