Baumaßnahmen haben begonnen: Riesen-Aufwand fürs neue Seegut am Tegernsee

Von: Gabi Werner

Es tut sich etwas auf dem früheren Lederer-Areal: Die Bagger sind dort aktuell mit dem Bodenaustausch beschäftigt. © Thomas Plettenberg

Das neue „Seegut am Tegernsee“ der Familie Strüngmann wird viele Millionen verschlingen. Der Bau der Hotelanlage ist eine Herausforderung. Schon wegen des schlechten Untergrunds.

Bad Wiessee – Mit seinem „Seegut am Tegernsee“ lässt Investor Thomas Strüngmann nicht nur eine Hotelanlage, sondern einen ganzen Ortsteil am Wiesseer Seeufer entstehen. Insgesamt 25 Gebäude werden auf dem 38.000 Quadratmeter großen Areal gruppiert – dort, wo früher das Hotel Lederer und die alte Spielbank platziert waren. Es ist nicht nur ein gewaltiges, sondern auch ein baulich herausforderndes Projekt. „Der Boden ist extrem schlecht“, sagte Eric Heppt von der Firma Athos bei einem Pressegespräch, in dem es um die Energieversorgung des Seeguts durch die Nutzung des Tegernsees ging.

Für Riesen-Baustelle muss erst stabiler Untergrund geschaffen werden

Auf dem bestehenden Untergrund kann die Riesen-Baustelle nicht eingerichtet werden. Deshalb findet derzeit als erste Maßnahme ein Bodenaustausch statt – Kies und Schotter sollen für einen stabilen Untergrund sorgen. „Außerdem nehmen wir die alten Keller heraus“, erläuterte Heppt. Im Spätherbst könne dann die Gründung beginnen. „Wir werden ein Jahr lang nur für die Tiefgarage brauchen“, machte der Athos-Vertreter deutlich. Auch der übrige Zeitplan steht: Die Fertigstellung des Seeguts mit seinen 85 Hotelzimmern, der Schwimm- und der Kunstscheune, dem öffentlichen Wirtshaus am See, dem Dorfladen und den 34 Mietwohnungen soll in Bauabschnitten ab dem Jahr 2026 bis 2028 erfolgen.

200-Millionen-Projekt? Athos macht keine Angaben zum Investitionsvolumen

Der Bau des Seeguts wird viele Millionen Euro verschlingen. In der Vergangenheit war von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 130 Millionen Euro die Rede. Die BILD-Zeitung berichtete zuletzt gar von 200 Millionen Euro, die seitens der Familie Strüngmann in das lange ersehnte Projekt gesteckt wird. Diese Summe wollte Stephan Heller, Sprecher von Athos, gestern weder bestätigen noch dementieren. Man treffe grundsätzlich keine Aussagen über die Investitionskosten, hieß es.

Fest steht: Auch bei der Energieversorgung mittels „Thermischer Seewassernutzung“ scheut Athos keine Kosten. „Wir wollen das nachhaltigste Hotelprojekt realisieren, das es gibt“, meinte Heller.

