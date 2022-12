Baumfällungen im „Franzosenwald“: „Es geht hier nicht um Bauplatzbeschaffung“

Von: Gerti Reichl

Teilen

Hinter diesem Bauzaun in Bad Wiessee an der Jägerstraße werden demnächst 17 Bäume gefällt, die bereits markiert wurden. © Thomas Plettenberg

Die nächsten Baumfällungen im Tegernseer Tal stehen bevor: Im sogenannten Franzosenwald in Bad Wiessee sollen 17 Bäume entnommen werden. Die Waldbesitzervereinigung klärt auf.

Bad Wiessee – Wenn Bäume markiert werden, weil eine Fällung bevorsteht, dann schrillen bei Bürgern und Naturschützern die Alarmglocken. Das hat sich jüngst in Gmund gezeigt, wo eine Abholzaktion im Brenner-Wäldchen für breites Interesse der Öffentlichkeit, Protest und letztlich auch dafür gesorgt hat, dass Behörden ein Auge darauf haben. Dieser Tage machen sich in Bad Wiessee Sorgen breit. Im sogenannten Franzosenwald hinter einer Häuserreihe an der Jägerstraße, wurden 17 Bäume markiert, die demnächst weichen sollen. Und das ausgerechnet hinter einem Grundstück, auf dem gerade ein altes Haus abgebrochen und von einem Neubau die Rede ist. Der Bauzaun steht schon.

„Wir wollen keinem Bauträger Ärger machen, aber man sollte schon genau darauf schauen, wo und wie viel abgeholzt wird“, meldet sich ein Anwohner im Umfeld, der namentlich jedoch nicht genannt werden möchte. Er gibt zu bedenken: „In letzter Zeit wird ringsum ja viel abgeholzt.“

Auf Nachfrage klärt Maximilian Macco vom Ordnungsamt der Gemeinde Bad Wiessee auf: Bei dem Waldstück, in dem die Bäume markiert wurden, handle es sich um ein Flurstück der Gemarkung Bad Wiessee. Der Wald dort, bei vielen Wiesseern bekannt als „Franzosenwald“, unterliege dem Bundeswaldgesetz und werde von der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen verwaltet und betreut. Die Waldbesitzervereinigung habe bereits mitgeteilt, dass nach den Fällungen entsprechende Ersatzpflanzungen vorgenommen werden, um eine nachhaltige und verkehrssichere Entwicklung des Waldrandes zu ermöglichen.

Geplante Baumfällung an der Jägerstraße: Antrag von Privatleuten liegt auch vor

Für zwei bereits markierte Bäume, ein Bergahorn und eine Esche, liege ebenfalls ein Fällantrag bei der Gemeinde vor. Die Bäume stünden auf privatem Grund, und zwar dort, wo ein Neubau entstehen soll. „Der Fällantrag wurde dahingehend begründet, dass die Bäume eine zum Teil nicht unerhebliche Schieflage aufweisen, die Stabilität in der Krone schwer abschätzbar ist und die nach der Freistellung zusätzlich bestehende Windlast das Problem von eventuellem Windbruch verschärft“, teilt die Gemeinde mit. Da dieser Baumbestand vom Schutz der Wiesseer Ortsgestaltungssatzung umfasst sei, habe man den Vorgang bereits mit der Bitte um Stellungnahme an die Untere Naturschutzbehörde weitergeleitet. „Eine Rückmeldung liegt uns jedoch bislang noch nicht vor“, so Maximilian Macco. „Selbstverständlich sind wir auch in dieser Angelegenheit bemüht, die Baumfällungen auf das geringstmögliche Ausmaß zu reduzieren.“

Baumfällung im „Franzosenwald“: Es handelt es sich um Gefahrenbäume

Der Gemeindemitarbeiter verweist zudem auf die Waldbesitzervereinigung, wo der zuständige Förster Michael Kammermeier weitere Infos liefern kann. Es sei richtig, dass die Bäume zur Fällung markiert worden seien. Auch jene auf Privatgrund, wo es sich um einen Ahorn voller Efeu und eine kranke Esche handeln würde – also „Gefahrenbäume“. Sobald das Okay der Unteren Naturschutzbehörde da sei, werde man die Fällung vornehmen, so Kammermeier. Er hoffe, dass dies in den nächsten zwei Wochen der Fall sei.

Es wird viel zu nah an Waldränder herangebaut.

Grundsätzlich gibt der Förster aber zu bedenken: „Wir stellen fest, dass hier und an vielen Stellen im Ort, viel zu nah an Waldränder herangebaut wurde. Zudem handelt es sich oft um Hanglagen, die zusätzlich eine Gefahr darstellen.“ Die Baustelle habe man nun als Chance genutzt, um gefährliche Bäume zu entnehmen. „Dies wäre später nur unter sehr großem und auch sehr teurem Aufwand möglich“, erklärt Kammermeier. „Es geht hier nicht um Bauplatzbeschaffung, sondern um eine Sicherheitsmaßnahme. Abwarten, bis ein großer Baum auf ein Haus fällt, ist nicht der richtige Weg.“ Nach der Fällung sei geplant, den Bereich stufig nachzupflanzen – etwa mit niedriger wachsendem Feldahorn.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr