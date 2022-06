Baustelle zur illegalen Müllentsorgung genutzt

Von: Gerti Reichl

Bereits eine Baustelle: Das ehemalige Hypo-Gebäude im Ortskern von Bad Wiessee (hier eine Archiv-Aufnahme) wurde bereits entkernt. © STS

Ferdinand Kohler, Sohn von Hotelier Korbinian Kohler, lässt seit geraumer Zeit das ehemalige Gebäude der Hypovereinsbank sanieren. Besonders dreiste Personen nutzen dies zur illegalen Müllentsorgung.

Bad Wiessee - Um sich Kosten und Aufwand für die Entsorgung von alten Baumaterialien und Einrichtung zu sparen, nutzen besonders dreiste Personen seit geraumer Zeit eine Baustelle an der Sanktjohanserstraße 11 in Bad Wiessee. Dort hat Ferdinand Kohler, der Sohn von Hotelier Korbinian Kohler bekanntlich das ehemalige Gebäude der Hypovereinsbank gekauft und ist bereits dabei, es auszuhöhlen. Personalwohnungen sollen dort entstehen.

Illegale Müllentsorgung: Kohler-Sohn bleibt bereits auf 5000 Euro sitzen

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde seit Beginn der Sanierungsarbeiten immer wieder dort illegal Müll entsorgt. Unter anderem landen dort Hausmüll, Holzplatten und sonstiger Sperrmüll. In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.Juni) wurde sogar eine ganze Badausstattung dort entsorgt. Die Entsorgungskosten für den Bauherrn belaufen sich mittlerweile auf rund 5000 Euro, so die Polizei.

Daher werden dringend Zeugen gesucht. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich bei der Polizei Bad Wiessee unter der Rufnummer 0 80 22 / 9 87 80 melden.

