Baustellen in Wiessee: Gemeinderat fordert ansehnliche Bauzäune

Von: Gabi Werner

So nicht: Der baufällige Bauzaun rund um das SME-Grundstück ist der Gemeinde seit Langem ein Dorn im Auge. © tp

In Bad Wiessee tun sich derzeit viele Baustellen auf. Einem Grünen-Gemeinderat missfällt die Optik - und damit ist er nicht allein: Das Gremium fordert ansehnlichere Bauzäune.

Bad Wiessee – Ein Krater nach dem anderen tut sich auf in Bad Wiessee: Es sind die Vorboten der vielen Baustellen, die dem Kurort ins Haus stehen. Geht es nach dem Gemeinderat, so sollen die betreffenden Grundstücke zumindest hinter ansehnlichen Bauzäunen verschwinden. Johannes von Miller (Grüne) sprach das „leidige Thema“ in der jüngsten Gemeinderatssitzung an.

Nachdem nun auch in der Ortsmitte die Phase des Tiefbaus beginne, solle die Gemeinde doch darauf drängen, dass anständige Bauzäune errichtet werden, appellierte von Miller mit Blick auf das Neubauprojekt von Marcel Dittrich. Sein Blick wanderte auch in Richtung See: Die Spanplatten beim künftigen Hotel Seegut von Athos seien nicht schön, meinte der Grünen-Gemeinderat zum dortigen Bauzaun. Er bat darum, „mit Nachdruck“ an die jeweiligen Bauherren heranzutreten und diese dazu aufzufordern, schöne und möglichst künstlerisch gestaltete Bauzäune zu errichten.

Altes Jodbad: Hier soll der Bauzaun lieber weg

Nachdruck empfiehlt sich auch bei einem anderen Projekt, nämlich dem von SME. Nachdem auf dem Gelände des ehemaligen Jodschwefelbads, wo der Schweizer Investor ein Hotel mit Klinikbereich geplant hatte, längst keine Bautätigkeiten mehr stattfinden, sollte der Grundeigentümer den baufälligen und schon einmal reparierten Bauzaun doch bitteschön entfernen. „Wo kein Bau, da kein Bauzaun nötig“, meinte von Miller. Zudem sollte man den Investor darauf hinweisen, dass die denkmalgeschützte Wandelhalle zuletzt von Unbefugten betreten worden sei. Hier sei der Eigentümer in der Pflicht, Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, sagte der Gemeinderat. Wie berichtet, hatte es kürzlich in der Halle einen kleinen Brand gegeben, zuvor hatten sich Jugendliche dort aufgehalten.

Auch Florian Sareiter (CSU) erinnerte daran, dass es erklärter Wille des Gemeinderats gewesen sei, dass die Bauherren das Thema Bauzäune proaktiv angehen. „Die könnten diesbezüglich Gas geben“, fand Sareiter.

Bürgermeister drängt auf informative Bautafeln

Bürgermeister Robert Kühn (SPD) versicherte dem Gemeinderat, dass den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung die Problematik bewusst sei und diese sich auch darum kümmerten. So habe man SME inzwischen darauf hingewiesen, dass an der Wandelhalle Türen und Fenster offen stünden. Auch für den Bauzaun habe die Gemeinde bereits eine neuerliche Frist gesetzt.

Was das Thema Baustellen betrifft, so wolle Bad Wiessee nicht nur auf Bauzäune drängen, erklärte der Rathauschef, sondern auch auf Informationstafeln, die darüber aufklären, was hier gerade entsteht. „Das gehört auch dringend dazu“, meinte der Bürgermeister.