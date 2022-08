Bayersäg/Bad Wiessee: Dieb entkommt Angler knapp

Teure Ausrüstung an Bootsliegeplatz gestohlen

Von Katrin Hager schließen

Ganz knapp ist der Dieb entkommen - zum Schaden eines Anglers: Dem klaute der Unbekannte am Parkplatz Bayersäg zwischen Kaltenbrunn und Wiessee teure Ausrüstung.

Bayersäg - Ein Fremder, der sich auf dem Bootsliegeplatz des Fischereivereins an der Bayersäg (Gemeinde Bad Wiessee) zu schaffen machte, ist am Freitagvormittag einem Hobbyfischer (75) aufgefallen. Dass er gerade einen Dieb auf frischer Tat ertappt hatte, erkannte der Angler zu seinem Unglück allerdings zu spät.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 75-jährige Waakirchner am Freitag gegen 10 Uhr auf dem Bootsliegeplatz neben dem Parkplatz Bayersäge an der B 318 den ihm unbekannten Mann bemerkt, als er sich an den Ruderbooten der Mitglieder des Fischereivereins zu schaffen machte. Als der Mann bemerkte, dass er beobachtet wird, verließ er den Bootsliegeplatz.

Polizei hofft auf aufmerksame Passanten

Als der 75-Jährige sein Boot und dessen Inhalt kontrollierte, stellte er fest, dass Angelausrüstung im Wert von 1000 Euro fehlte. Der Fischer konnte nur noch sehen, wie der Unbekannte mit einem weißen Planen- oder Kastenwagen davonfuhr. Die Polizei hofft, dass Passanten oder Badegäste näheres beobachten konnten und weitere Angaben zum Fahrzeug oder dem Unbekannten machen können. Sie bittet Zeugen, sich unter 0 80 22 / 9 87 80 bei der Inspektion Bad Wiessee zu melden.

ag