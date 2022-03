Behörden sind alarmiert: Plötzlich stand ein Chalet im Bergwald am Tegernsee

Waldarbeiten ohne Fingerspitzengefühl: Freier Blick für „Ansitz Brenner“

Haben Forstarbeiter versehentlich über die Stränge geschlagen oder war es so gewollt? Fakt ist: Der Wald am Dr.-Kober-Weg in Gmund ist licht geworden. So licht, dass vom Ferienhaus „Ansitz Brenner“ nun ein Blick auf See und Berge möglich ist.