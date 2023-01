Berührende Botschaft in der Wiesseer Friedenskirche: Weihnachtsoratorium mit Kantorei Orchester Tegernsee und Palestrina Motettenchor Tegernsee

Zweiter Teil

Von Alexandra Korimorth

Die Weihnachtsbotschaft fühlen und sich von ihr mitreißen lassen: Das wollte und das gelang Sebastian Schober mit der Kantorei Orchester Tegernsee und dem Palestrina Motettenchor Tegernsee in der Wiesseer Friedenskirche.

Bad Wiessee – Die Weihnachtsbotschaft fühlen und sich von ihr mitreißen lassen: Das wollte und das gelang Sebastian Schober mit der Kantorei Orchester Tegernsee und dem Palestrina Motettenchor Tegernsee in der Wiesseer Friedenskirche. Erneut – wie schon einmal 2017 – brachten sie Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in zwei Teilen zu Gehör, einmal die Kantaten 1 bis 3 am 10. Dezember und einmal die Kantaten 4 bis 6 zu Dreikönig.

„Mit allen guten Wünschen für ein gesegnetes neues Jahr“ hieß die evangelische Pfarrerin Sabine Arzberger nicht nur die Musiker, sondern auch die 235 Gäste willkommen, die ihre kleine Friedenskirche restlos ausfüllten.

Sehr charmant mit einem Hinweis auf den Renovierungsstau des Gotteshauses von „mittlerweile einer Million Euro“ entschuldigte sich die Pfarrerin für die sanierungsbedürftige Heizung, die den Konzertbesuchern im Dezember ordentlich eingeheizt hatte. Sie erklärte, dass sie die Heizung – wie man das in katholischen Gotteshäusern aktuell generell handhabe – ganz ausgeschaltet habe. Nach dem überhitzten ersten Konzert hoffte man nun offenbar, dass dem Publikum von innen heraus warm werden würde.

Elfjährige Greta Schober singt an der Seite ihrer Mutter

Dass die Besucher die Weihnachtsbotschaft nicht nur hören, sondern auch empfinden: Dafür sorgten die Instrumentalstimmen, gleichermaßen wie die rund 50 Chorstimmen, darunter auch die elfjährige Greta Schober. Die Tochter des Chor- und Orchesterleiters Sebastian ersetzt im Palestrina Motettenchor ihre Großmutter und singt neuerdings als Sopran an der Seite ihrer Mutter, Angela Schütz. Deren Echo ergänzte Priska Esers (Sopran) Arie „Flößt, mein Heiland, flößt dein Namen“, zu einem glanzvollen und ergreifenden Höhepunkt.

Neben Rita Kampfhammer (Alt) und Thomas Hamberger (Bass) war es in der Riege der Solisten vor allem der junge koreanische Tenor Moon Yung Oh (sonst Mitglied im BR-Chor), der anrührte und fesselte: Präzise als Evangelist und voller Wärme beziehungsweise Kraft und Emotion in den Arien „Ich will nur dir zu Ehren leben, Mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut!“ und „Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken; Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir!“ Seine Empathie ließ mitfühlen.

Mitreißender Chor

Mitgerissen wurde das Publikum vom Chor. Dessen männliche und weibliche Stimmen schoben sich ineinander, lösten, umtanzten sich und erhoben sich zu festlichen Chorälen und einem in seiner Heterogenität homogenen Klangkörper voller Freude. Ihn forderte, zügelte, trieb ihn an, dämpfte, trennte und vereinte Sebastian Schober mit links, während er mit der rechten Hand den Dirigentenstab und damit das Orchester führte.

Und hier waren es parallel zu den menschlichen Stimmen die Oboe d’amore, die für Empathie, und die Trompeten, die für mitreißende Festlichkeit, und alle gemeinsam für einen wahren Weihnachtsmoment sorgten.

Danke. Dafür stand der minutenlange Applaus am Ende des Schlosskonzerts zu Dreikönig.