Nach Ärger mit neuem Hauseigentümer: Pizzeria-Betreiber kapitulieren

Die Pizzeria Rusticale in Bad Wiessee streicht die Segel: Nach einem schwierigen Jahr gibt die Familie Giorno den Betrieb endgültig auf. Die Probleme hatten mit einem neuen Hauseigentümer begonnen.

Bad Wiessee – Fast 14 Jahre lang haben Giorgio Giorno und seine Frau Sabine das Rusticale an der Münchner Straße in Bad Wiessee betrieben. Das kleine Restaurant lief gut, die Familie hat viele Stammgäste. Eigentlich wollte der 60-jährige Giorno hier sein Arbeitsleben in Ruhe ausklingen lassen. Doch es kam anders. Im Sommer 2017 wechselte das Gebäude mitsamt Pizzeria den Besitzer. Eine Firma namens AFH-Group mit Sitz in München erwarb die betagte Immobilie. Seither war für die Giornos nichts mehr wie vorher.

In dem Mietvertrag, den die Giornos mit dem neuen Eigentümer schlossen, seien plötzlich die Parkplätze nicht mehr enthalten gewesen, berichtet Giorgio Giorno. „Es hieß, wir dürfen die nicht mehr benutzen“, erzählt seine Frau Sabine. Gleichzeitig ließ die AFH-Group die Baumaschinen auf dem Gelände anrollen und stampfte vor der Pizzeria unter anderem einen Anbau in Form eines Wintergartens aus dem Boden. Eine Genehmigung hatten die türkischen Eigentümer nicht. Der Schwarzbau sorgte in der Folge für Empörung im Wiesseer Gemeinderat. Von „Immobilien-Cowboys“ und Wildwest-Manier war die Rede. Der verglaste Anbau entsprach mitnichten der Ortsgestaltungssatzung, die nunmehr benötigten Parkplätze reichten nicht aus. Die Folge: Der Gemeinderat lehnte den nachträglich gestellten Antrag ab und reichte die Angelegenheit ans Landratsamt weiter.

Die Giornos selbst wollten den Anbau nie. Im Gegenteil. Die Baumaßnahmen fanden während des laufenden Restaurant-Betriebs statt und machten ihnen schwer zu schaffen. „Da wurden Bäume umgesägt, während die Leute auf der Terrasse saßen“, schildert Sabine Giorno. Durch andere Bautätigkeiten drang Wasser ins Lokal. Die Schäden im Deckenbereich sind noch immer deutlich sichtbar. Im Januar dieses Jahres sei ihnen schließlich fristlos gekündigt worden, berichtet die Familie Giorno. Im August traf man sich vor Gericht. Und die Pizzeria-Pächter lenkten ein. „Um des Friedens willen“, wie Sabine Giorno sagt. Die Wirtsleute sagten zu, bis Ende des Jahres das Lokal zu räumen und bis dahin für die Nutzung der Parkplätze zu bezahlen.

Lesen Sie hier einen Bericht zu der bisherigen Entwicklung: Wie geht‘s weiter mit dem Wiesseer Schwarzbau?

Nun gehen in der Pizzeria schon früher die Lichter aus. Bereits an diesem Sonntag werden die Giornos zum letzten Mal ihr Lokal öffnen. Der Grund: Der Gas-Tank ist mal wieder leer, auf eine Befüllung – Sache des Hauseigentümers – wartete die Familie vergebens. Schon im Frühjahr hatten die Giornos mit einer solchen Lage zu kämpfen gehabt, damals überbrückten sie mit Elektroöfen und einer Camping-Küche.

All diese Probleme will das Ehepaar nun hinter sich lassen. Die Familie blickt nach vorne und hat bereits ein neues Objekt in der Gemeinde in Aussicht. „Vermutlich im Frühjahr 2019 wird es ein neues Rusticale in Bad Wiessee geben“, kündigt der Italiener an. Ihren Stammgästen sind die Giornos unendlich dankbar. „Sie haben uns trotz der oft widrigen Umstände immer die Treue gehalten“, sagt Sabine Giorno.

Auch interessant: Am exklusiven Leeberg: Schwarzbau ärgert die Stadt

Die AFH-Group selbst, die auf eine schriftliche Bitte um Stellungnahme nicht reagierte, wird in Kürze Post vom Landratsamt Miesbach erhalten. Wie Sprecher Birger Nemitz mitteilt, habe das Staatliche Bauamt den Antrag in Sachen Wintergarten inzwischen geprüft und werde dem Bauherrn dieser Tage seine Entscheidung bekannt geben. Wie die konkret ausgefallen ist, wollte Nemitz noch nicht sagen. Nur so viel: „Wir gehen von der Bestandskraft der gemeindlichen Gestaltungssatzung aus.“ Das dürfte bedeuten, dass auch das Landratsamt die nachträgliche Genehmigung für den Bau nicht erteilen wird. Ist dies der Fall, wird die Behörde als nächsten Schritt einen Rückbau fordern.

gab