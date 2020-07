Blumen Reichl schließt zum 1. September: Freud und Leid stets mit den Kunden geteilt

40 Jahre lang hat Angelika Reichl ihr Blumengeschäft in Bad Wiessee betrieben. Ende August verabschiedet sie sich in den Ruhestand - nicht ohne Wehmut.

Bad Wiessee– Blumen und Dekoartikel, die Plauderei mit den Stammkunden, die Liebe zur Floristik – gut 40 Jahre lang war das die Welt von Angelika Reichl. Ihr Name war stets untrennbar mit dem Blumengeschäft an der Münchner Straße in Bad Wiessee verbunden. Zum 1. September soll damit aber Schluss sein. Angelika Reichl gibt ihren Laden altersbedingt auf. „Die Arbeit wird nicht weniger – und sie kostet viel Kraft“, sagt die Floristikmeisterin, die nicht so gerne übers eigene Alter spricht. Einen Nachmieter für den Laden hat sie bereits gefunden. Dagegen bleibt der ebenfalls hier ansässige Garten- und Landschaftsbaubetrieb auch weiterhin fest in Händen der Familie Reichl. Die beiden Söhne, so berichtet Ehemann Otto Reichl stolz, werden den Betrieb bald übernehmen und in dritter Generation weiterführen.

Zunächst also heißt es Abschied nehmen vom Blumengeschäft. Ihre Kunden, sagt Angelika Reichl, werde sie schon sehr vermissen. Manche seien jede Woche gekommen, für viele war Reichl die „Floristin ihres Vertrauens“. Die Menschen kämen ja aus den verschiedensten Gründen ins Blumengeschäft – wegen Hochzeiten, Jubiläen und Geburten, aber auch aus traurigen Anlässen wie Beerdigungen. Ein sensibler Umgang mit der Kundschaft sei daher wichtig. „Wir haben Freud und Leid miteinander geteilt“, erzählt Reichl, die ursprünglich aus dem Badischen kommt und erst in die Blumen-Branche wechselte, als sie am Tegernsee ihren Otto kennenlernte.

Seit 30 Jahren keinen Urlaub gemacht

Nun freuen sich beide auf die Zeit nach dem aufreibenden Berufsleben. „Wir haben 30 Jahre lang keinen Urlaub mehr gemacht“, erzählt Angelika Reichl und fügt hinzu: „Du kannst ja eine Gärtnerei nicht einfach alleine lassen.“ Sechs Tage im Laden stehen, am siebten Tag die Büroarbeit. Angelika Reichl hat ihren Alltag immer gemocht, aber jetzt freue sie sich auf ein anderes Leben, sagt sie. Und: „Ich hoffe, dass ich gesund bleiben kann.“ Als sie das sagt, zweifelt man daran kaum. Die Geschäftsfrau mit dem Kurzhaarschnitt und der Brille wirkt inmitten ihrer Blumenpracht wie ein Fels in der Brandung.

Radeln, ums Enkelkind Verena kümmern und – vor allem – Berggehen. Das ist es, was Angelika Reichl für die Zukunft vorschwebt. Vorbei die Zeiten, als sie frühmorgens um 4 in die Großmarkthalle nach München fuhr, sich um ihre Auszubildenden kümmerte oder die Geschäfte – zuletzt auch während der Corona-Krise – am Laufen hielt.

Räumungsverkauf im Blumengeschäft

Der erste Schritt ins neue Leben wird der Räumungsverkauf im Blumengeschäft sein. Der soll nun starten, damit das Geschäft im Herbst nach einer kurzen Umbauzeit wieder eröffnen kann. Dank Zufall hat Angelika Reichl einen Mieter gefunden, der den Laden ganz in ihrem Sinne weiterführt: ebenfalls als Blumengeschäft – dann aber nicht mehr unter dem Namen „Reichl“. Ob bei diesem Gedanken nicht ein wenig Wehmut aufkommt? Eigentlich nicht, meint Angelika Reichl, korrigiert sich dann aber doch: „Die kommt wohl dann, wenn der Laden erst einmal leer ist.“

