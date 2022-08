Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee wieder eröffnet - Pool auf der Dachterrasse und Boom Boom Bar

Von: Christina Jachert-Maier

Weitblick genießen die Schwimmer im Pool des Hotels Bussi Baby in Bad Wiessee, das Korbinian Kohler neu umgebaut hat. Foto: jm © jm

Die Peepshow hat ihren Ehrenplatz in Korbinian Kohlers Hotel Bussi Baby behalten. Ansonsten ist alles neu: Fassade, Gastronomie und vor allem der Pool mit Spa auf dem Dach. Nach einer Kernsanierung ist jetzt wieder geöffnet.

Bad Wiessee – Korbinian Kohler mag die smarte Provokation. Es war ein Aufreger, als er den verstaubten Wiesseer Hof neben der Kirche Maria Himmelfahrt in Bussi Baby umbenannte. 2017 hatte der Unternehmer das 1906 erbaute Hotel gekauft. Bei der ersten Sanierung 2018 war die Zielgruppe schon klar definiert: junge Leute, die hart arbeiten und hart feiern.

„Das Bussi Baby ist erwachsener geworden“

„Jetzt ist das Bussi Baby erwachsener geworden“, sagt Kohler. In den vergangenen Monaten hat er das Bussi Baby noch einmal komplett umgestaltet. Fassade, Bar und Restaurant, Lounge, Pool und Spa auf dem Dach: alles neu. Ein kleines Kino wird gerade eingerichtet. Die Idee: Das Bussi Baby soll für sich allein ein Grund sein, ein paar Tage am Tegernsee zu verbringen. Beliebt war das Hotel bisher vor allem als Quartier für Waldfest-Gänger und Gäste anderer Partys rund um den See. Als während Corona die Feste flachfielen, machte sich das bemerkbar. Kohler entschied, erneut zu investieren und das Bussi Baby zu einem Ort zu machen, der auch ohne flankierende Veranstaltungen eine Reise wert ist.

„Adults only“: Keine Kinder im Hotel

Die Zielgruppe ist die gleiche geblieben. Und noch schärfer umrissen. Seit der Wiedereröffnung gilt: nur für Erwachsene. Wer mit Kindern buchen will, wird an Kohlers Stammhaus Bachmair Weissach verwiesen. Bussi-Baby-Gäste müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Der Umbau hat auch die Zahl der Zimmer vergrößert: statt bisher 47 sind es jetzt 50.

Boom Boom für Partymusik

Die Peepshow, ein Gag aus der Zeit, als die Umbenennung in Bussi Baby noch Wellen schlug, ist übrigens jugendfrei: Durchs Guckloch fällt der Blick auf einen bunten Piepmatz. Die neue Bar heißt Boom Boom. Ein Name, der Raum für Zweideutigkeiten bietet und im Gemeinderat Rätsel aufgegeben hat. „Aber Boom Boom steht nur für die Musik“, versichert Kohler. Die wummernden Rhythmen, für die ein DJ ab 22 Uhr sorgt. „Hier ist Party“, sagt Kohler. Im Restaurant wird asiatische Küche auf hohem Niveau serviert, auf dem Dach lassen Pool und Sauna staunen. Drei Bullaugen ermöglichen einen Unterwasser-Blick auf die Schwimmer, die in einen Kubus gebettete Schwitzkammer hat ein Glasfenster mit Panorama-Sicht über See und Berge.

Hackschnitzel-Heizwerk beim Bachmair Weissach

Weitblick hat Kohler auch in Sachen Energie bewiesen. Im Oktober beginnt der Bau eines Hackschnitzel-Heizwerks am Hotel Bachmair Weissach. „Ab November werden wir dort weitgehend unabhängig vom Gas sein“, meint Kohler. Geordert hat er das neue Heizwerk am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns in der Ukraine.