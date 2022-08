Notstromaggregat fängt Feuer: Großaufgebot an Einsatzkräften rückt zu Brand in Hotel Post aus

Von: Gabi Werner

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden wegen des Brandes im Hotel Post alarmiert. © Privat

Feuerwehr-Einsatz im Ortszentrum von Bad Wiessee: Im Keller des Hotels Post ist am Donnerstagnachmittag (25. August) ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Update vom Freitag, 26. August, 9.30 Uhr:

Die Polizei hat mittlerweile genauere Angaben zu dem Brand im Hotel Post herausgegeben. Demnach wurde der Rettungsleitstelle in Rosenheim gegen 16.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich des Gasthauses gemeldet. Ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei begab sich daraufhin zum Einsatzort. Vor Ort stellte die Feuerwehr ein Notstromaggregat fest, das aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten war.

Das Gerät konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand laut Polizei ein geschätzter Brandschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren aus Bad Wiessee, Gmund, Rottach-Egern und Kreuth sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge aus dem gesamten Landkreis Miesbach, der Kreisbrandrat sowie eine Streife der Polizei Bad Wiessee.

Ursprüngliche Meldung vom Donnerstag, 25. August:

Bad Wiessee - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst eilte am Donnerstagnachmittag (25. August) zum Hotel Post in Bad Wiessee. Im Keller des Gasthofs war nach ersten Informationen der Polizei ein Notstromaggregat in Brand geraten. Personen wurden bei dem Vorfall wohl nicht verletzt.

Der Einsatz der Feuerwehr dauert derzeit noch an. Wir berichten wieder, sobald genauere Informationen vorliegen.

