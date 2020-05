Bürger sollen beim Wiesseer Rad-Konzept mitreden

Weniger Auto, mehr Rad: um Bürgern und Gästen das schmackhaft zu machen, will Bad Wiessee ein neues Mobilitätskonzept schmieden. Mit dem Thema befasste sich ein neuer Ausschuss.

Bad Wiessee – Die Sitzung eröffnete Bürgermeister Robert Kühn (SPD) mit dem Klingeln einer bunt bemalten Fahrradglocke. Es war der Auftakt für eine Debatte, wie sie bisher im Wiesseer Rathaus nicht üblich war. Auch die Besucher waren ausdrücklich aufgefordert, ihre Meinung zum Thema Radverkehr kundzutun. Gekommen waren trotz Corona eine ganze Menge. Es gelang gerade noch, dem Abstandsgebot Rechnung zu tragen. Die Stühle im großen Sitzungssaal standen weit auseinander, ein Desinfektionsmittel-Spender war am Eingang platziert.

Es war die allererste Sitzung des neu installierten Ausschusses für Energie, Klimaschutz und Mobilität. Der gab am Ende einer ausführlichen Diskussion – auch mit den Besuchern – eine klare Empfehlung an den Gemeinderat ab: Er möge Verkehrsplaner Ralf Kaulen den Auftrag erteilen, ein Radverkehrskonzept zu erstellen – mit Beteiligung der Bürger.

Bad Wiessee will Teil der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen werden

Wie auch die Nachbargemeinden strebt Bad Wiessee die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) an. Was dabei zu beachten ist, erklärte Verkehrsplaner Kaulen in einem ausführlichen Vortrag. „Es ist der erste, den ich mit Mundschutz halte“, meinte Kaulen, dessen Elan von dem Stück Stoff nicht gebremst wurde. Das begehrte Siegel fahrradfreundliche Gemeinde sei nicht so einfach zu bekommen, machte Kaulen dem Ausschuss klar. Dafür müsse die Gemeinde schon beweisen, dass sie das Thema sehr ernsthaft angehe. Es brauche ein systematisches Konzept, die erforderlichen Mittel und Menschen, die sich um die Realisierung kümmern. Vorab sei das Ziel klar zu definieren. Es könne zum Beispiel lauten: Bad Wiessee will den Anteil der Radler am gesamten Verkehr von derzeit vielleicht 13 auf 20 Prozent erhöhen.

Konflikte an der Seepromenade müssen gelöst werden

Im Landkreis kennt sich Kaulen, dessen Büro Standorte in Aachen und München hat, bestens aus. Er hat bereits ein Konzept für Holzkirchen erstellt, ist auch für Kreuth und Gmund tätig. Was Radfahren in Bad Wiessee bedeutet, hat er selbst schon erlebt. „An der Seepromenade gibt es Konflikte, die müssen gelöst werden“, machte Kaulen klar. Es gelte, ein Radnetz zu entwerfen, das sich nicht einfach am Bestand orientiere, sondern an dem, was sich Radfahrer wünschen. Und dies, ohne die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu bedrängen: die Fußgänger.

Schon im nächsten Monat soll es einen ersten Ortstermin mit Vertretern der AGFK geben. Und bereits heute soll der Gemeinderat über ein Angebot von Verkehrsplaner Kaulen zur Netzkonzeption abstimmen. Das heißt, eigentlich sollten es zwei Angebote sein. Eines, das nur die Planung als Basisleistung umfasst und eines, bei dem auch die Bürger beteiligt werden. Letzteres kommt teurer. „Eine Bürgerversammlung kostet zwangsläufig Geld“, machte Kaulen klar, ohne Summen zu nennen.

Ausschuss setzt auf Bürgerbeteiligung

Im Ausschuss war man sich einig: Eine Planung ohne Beteiligung der Bürger kommt nicht in Frage. „Ohne die Nutzer macht es keinen Sinn“, urteilte Wilhelm Dörder (Wiesseer Block). Sebastian Dürbeck (CSU) sah das nicht anders. Schließlich wolle man erreichen, dass die Bürger mit dem Rad fahren. Dies gelinge besser, wenn sie aktiv am Konzept mitarbeiten könnten. Dafür sprach sich auch Peter Kathan (CSU) aus, den allerdings eines störte. „Wir sollen jetzt über etwas abstimmen, haben aber immer noch keine Summe“, merkte er an. Um Beträge dürfte es gehen, wenn der Gemeinderat sich am Donnerstag mit der Auftragsvergabe befasst. Mit dem Ergebnis der ersten Ausschusssitzung war Kühn mehr als zufrieden: „Das macht Spaß, so kann es weitergehen.“

