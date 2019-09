Bad Wiessee und die Kandidaten-Frage: SPD nominiert, Wiesseer Block braucht noch Zeit

Bad Wiessee bekommt 2020 einen neuen Bürgermeister. Mit Florian Sareiter (40) hat die CSU bereits einen Kandidaten nominiert – nun folgt die SPD. Nur beim Wiesseer Block gibt‘s noch ein dickes Fragezeichen.

Bad Wiessee – Schon seit Jahrzehnten stellt die Freie Wählergemeinschaft Wiesseer Block den Bürgermeister in der Gemeinde am Westufer des Tegernsees. Vor Peter Höß hatte Herbert Fischhaber (1984 bis 2008) vier Amtsperioden lang die Geschicke im Wiesseer Rathaus geleitet. Doch nun ist es ausgerechnet der Block, der bei der Nominierung eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im März kommenden Jahres offenbar nicht so recht in Schwung kommt.

+ Birgit Trinkl, Sprecherin des Wiesseer Blocks. Man brauche noch vier bis fünf Wochen, um einen Namen nennen zu können, sagt Birgit Trinkl, Sprecherin des Wiesseer Blocks, auf Nachfrage. Sie betont aber auch: Auf eine Kandidatur zu verzichten, sei für ihre Gruppierung keine Option. „Wir wollen auf alle Fällen jemanden aufstellen.“ Es gebe bereits Namen, die in der engeren Auswahl seien – für eine offizielle Nominierungsversammlung sei die Zeit aber noch nicht reif.

Für Trinkl selbst kommt das Bürgermeisteramt nicht mehr in Frage. Die Vermieterin stockt derzeit mit einem Neubau ihren Bestand an Ferienwohnungen von 17 auf 25 auf – allerdings möchte Trinkl erneut als Gemeinderätin kandidieren. „Ich finde, die letzte Touristikerin im Gremium sollte nicht von Bord gehen.“

Robert Kühn möchte bei Bürgermeisterwahl 2020 in Bad Wiessee für SPD in den Ring steigen

Bei der SPD hat sich in Sachen Bürgermeister-Kandidatur bereits ein Name herauskristallisiert. Ortsvorsitzender Robert Kühn (36) hatte im Mai angekündigt, sich um das höchste Amt in der Gemeinde bewerben zu wollen. Am 19. September soll nun die offizielle, SPD-interne Nominierungsversammlung folgen. Ob Kühn der einzige Anwärter sein wird, bleibt abzuwarten. Der 36-Jährige selbst hätte laut eigener Aussage nichts gegen einen Mitbewerber einzuwenden. Eine Auswahl an Kandidaten wäre zu begrüßen, sagt Kühn. „Das ist ja das Sinnbild unserer Demokratie.“ Und mit Blick auf das astreine Ergebnis von CSU-Kandidat Sareiter meint er: „Man muss nicht immer davon ausgehen, dass es ein 100-Prozent-Ergebnis wird.“

Nicht im Wege stehen möchte der Kandidatur Kühns Parteikollege und Vize-Bürgermeister Robert Huber (60). Dessen Name war in jüngerer Vergangenheit immer wieder in Zusammenhang mit der Höß-Nachfolge gefallen. Immerhin hatte Huber den Rathaus-Chef während dessen Krankheit fast ein Jahr lang vertreten.

Bürgermeisterwahl 2020 in Bad Wiessee: Gerüchte um Kandidatur Robert Hubers

Zuletzt kursierte sogar das Gerücht, dass Huber die Seiten wechseln und für den Wiesseer Block in den Ring steigen würde. Dieses Gerücht treffe „in keinster Weise“ zu, erklärt Huber. Er fühle sich zwar geehrt, mit einer Gruppierung in Zusammenhang gebracht zu werden, die seit so vielen Jahren den Bürgermeister stelle – dennoch entbehre dies jeglicher Grundlage. Auch eine Kandidatur für die SPD sei nicht geplant. „Aber letztendlich liegt die Entscheidung beim Ortsverein – er ist das Souverän.“

+ Robert Kühn, Ortsvorsitzender der SPD Vollständig ausschließen möchte eine Kandidatur ums Bürgermeisteramt mittlerweile Rolf Neresheimer. „Bei der aktuellen Gemengelage möchte ich nicht Bürgermeister von Bad Wiessee sein“, sagt Neresheimer, der kurz vor der Kommunalwahl 2014 die Gruppierung ranBW gegründet hatte und als Blitzkandidat gegen Peter Höß angetreten war. Damals holte Neresheimer überraschend über 40 Prozent der Stimmen.

Im Frühjahr hatte der Wiesseer angekündigt, nach der Gründung des Grünen-Ortsverbandes Tegernseer Tal zu den Grünen wechseln zu wollen. Aber auch das ist mittlerweile wieder offen und hängt laut Neresheimer stark davon ab, welcher Personenkreis sich in Bad Wiessee formiert. Als Gemeinderat würde Neresheimer, Klimaschutzbeauftragter der Gemeinde, in jedem Fall gerne weitermachen. „Sofern ich ein Sprungbrett auf einer Kandidatenliste finde.“

