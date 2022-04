Flüchtlings-Treff im Bürgerstüberl Bad Wiessee - Gemeinde leistet tatkräftige Hilfe

Versorgung mit Lebensmitteln

Seit Mitte März ist das Wiesseer Bürgerstüberl für Geflüchtete aus der Ukraine zum Treffpunkt geworden. Hier gibt’s auch Lebensmittel – und tatkräftige Hilfe durch die Gemeinde.

Bad Wiessee – Eigentlich hat Karen Lange ihren Arbeitsplatz im Rathaus, sie ist fürs Sozialamt zuständig. Das will zwar weiterhin geführt werden, aber zusätzlich betreut Lange auf Geheiß von Bürgermeister Robert Kühn Flüchtlinge aus der Ukraine. Etwa 110 leben derzeit in Bad Wiessee. Für sie ist das Bürgerstüberl zum Treffpunkt umfunktioniert worden. Von 8 bis 19 Uhr stehen die Räume im Ortszentrum für sie offen. Lange ist oft vor Ort, als feste Ansprechpartnerin. „Der Treffpunkt ist so wichtig“, weiß Lange. „Und er wird wahnsinnig gut angenommen.“

+ Karen Lange kümmert sich als Rathaus-Mitarbeiterin um die Geflüchteten. © Christina Jachert-Maier

Vor allem mittags ist viel los. Man kocht zusammen in der kleinen Küche, isst an den Tischen in der Stube. Für genügend Lebensmittel ist gesorgt, jeden Tag geht ein Wiesseer Ehepaar zum Einkaufen und stapelt die Waren auf einem der Tische. „Die Leute hätten sonst nichts“, erklärt Lange. Bislang wurde noch kein Cent Sozialhilfe an die Flüchtlinge ausgezahlt, die Anträge konnten erst vor ein paar Tagen gestellt werden. Etwa 2000 Euro kosten die Einkäufe pro Woche. Bezahlt werden können sie dank der Spenden, die auf dem Gemeindekonto eingehen. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, sagt Lange. Früchtegroßhändler Wunderlich bringt kostenlos Obst und Gemüse zum Bürgerstüberl, FC-Bayern-Legende Uli Hoeneß stiftet Würste und Fleisch, die Tegernsee Fischerei bringt Saiblinge.

Bürgerstüberl als Info-Zentrale

Das Bürgerstüberl dient auch als Info-Zentrale. Am Schwarzen Brett hängen Listen, an denen man sich fürs Impfen eintragen lassen kann, aber auch für einen kostenlosen Haarschnitt. Das Kino am Tegernsee hat einen Zettel ausgehängt: Es wird ein Kinderfilm in ukrainischer Sprache gezeigt, aber auch auf Deutsch, für die Kinder der Gastfamilien. Die kleinen Ukrainer bekommen das Popcorn gratis.

„Wir sind sehr dankbar für so viel Warmherzigkeit und Gastfreundschaft“, sagt Nataliia Stasivk (61). Wenn sie über die Flucht aus ihrer Heimatstadt Kiew spricht, fließen die Tränen. Nataliia hat es mit zwei Schwiegertöchtern und vier Enkeln nach Bad Wiessee geschafft. Ein Ort, an dem sie vor 24 Jahren frohe Tage verbracht hat. Damals brachte sie, eine Englischlehrerin, Kinder aus Tschernobyl zu Ferienfreizeiten bei Gastfamilien in Bad Wiessee. Mit einigen Familien blieb sie in Kontakt. Als sie es nach der gefährlichen Flucht über die polnische Grenze geschafft hatte, rief sie an. „Komm zu uns“, war die Antwort.

Angst um die Lieben in der Heimat

„Es ist schön, so viel Wärme zu spüren“, meint Nataliia. Aber da ist auch viel Angst. Die beiden Söhne und ihr Ehemann kämpfen in der Ukraine. Sie telefonieren viel, die Nachrichten lassen sie nicht los. „Ich will zurück nach Kiew, so schnell es nur geht“, sagt Nataliia. Im Bürgerstüberl ist sie die Seniorin und fungiert wegen ihrer Englischkenntnisse auch als Mittlerin. Wie sie sind alle in Bad Wiessee untergebrachten Flüchtlinge auf privaten Wegen oder durch Vermittlung der Gemeinde in den Ort gekommen.

Gemeinde Bad Wiessee kümmert sich um Flüchtlings-Unterkünfte

„Das Landratsamt hat bei uns bisher niemanden untergebracht“, berichtet Lange. Im Rathaus schlugen viele Anfragen auf, als die Eigentümer des Hotels Seegarten über unsere Zeitung verkündeten, dass sie ihr Haus kostenlos für Geflüchtete zur Verfügung stellen. „Da hat eine Woche lang den ganzen Tag das Telefon geklingelt“, berichtet Lange. Im Seegarten ist nur Platz für 17 Menschen. Aber es meldeten sich weitere Vermieter und Privatleute. Doch ab Ostern wird’s schwierig. „Dann kommen die Feriengäste“, weiß Lange. Für viele der Geflüchteten sucht die Gemeinde nun in eigener Regie neue Unterkünfte. „Wir sind schneller als das Landratsamt“, meint Bürgermeister Kühn. So soll der derzeit nicht genutzte Abwinkler Hof umgebaut werden. Etwa 40 Ukrainer könnten dort unterkommen.

Auch in Schliersee ist ein Treffpunkt für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet.

Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

