Bussi Baby/Bad Wiessee: Provisorium ersetzt abgebaute Mobilfunkanlage

Von: Gabi Werner

Eine mobile Antenne ragt auf dem Areal des Bussi Baby in die Höhe. Ob nach dem Umbau des Hotels ein zehn Meter hoher Masten auf dem Dach installiert werden darf, steht allerdings noch nicht fest. Der Bauausschuss hatte das abgelehnt. © christian scholle

Viele werden den hoch aufragenden Masten neben dem Personalhaus des Bussi Baby bereits bemerkt haben: Auf dem Areal des Hotels ist eine temporäre Mobilfunk-Station errichtet worden.

Bad Wiessee – Viele werden den hoch aufragenden Masten neben dem Personalhaus des Bussi Baby bereits bemerkt haben: Auf dem Areal des Hotels, das derzeit aufwendig umgebaut und mit einem neuen Wellness-Dachgeschoss ausgestattet wird, hat das Unternehmen Vantage Towers für Vodafone eine temporäre Mobilfunk-Station errichtet. Die Antenne dient als Ersatz für die bisherige Mobilfunk-Anlage, die wegen des Umbaus vom Dach des Bussi Baby verschwinden musste. Das Provisorium soll so lange stehen bleiben, bis wieder eine fest installierte Antenne die Versorgung sicherstellen kann. Doch genau dieser Punkt ist ein Riesenproblem: Der Gemeinderat Bad Wiessee hatte den Antrag, nach dem Hotel-Umbau eine mehr als zehn Meter hohe Antenne auf dem Dach des Bussi Baby zu platzieren, in der November-Sitzung nämlich mit großer Mehrheit abgelehnt (wir berichteten).

Die Pläne des Mobilfunkanbieters, auf dem Hoteldach einen riesigen Masten anstatt der bisher niedrigeren Antennenanlage zu platzieren, hatte für Protest und auch für Spott im Gemeinderat gesorgt. Angesichts der exponierten Lage direkt an der Hauptstraße und vor der Kulisse der Kirche Maria Himmelfahrt war das Gremium damals nicht bereit, dem Antrag zuzustimmen. Der Gemeinderat berief sich auf seine Ortsgestaltungssatzung, in der geregelt ist, „dass Mobilfunkantennen unzulässig sind, soweit sie über den Dachfirst hinausreichen und von öffentlichen Verkehrsflächen aus sichtbar sind“. Das wäre bei der neuen Bussi-Baby-Antenne zweifellos der Fall. Mittlerweile liegt der Vodafone-Antrag beim Landratsamt in Miesbach vor, wo laut Pressesprecherin Sophie Stadler aktuell geprüft werde, ob die Ablehnung durch die Gemeinde rechtens war. Eine Entscheidung dazu gibt es noch nicht.

Bauausschuss: Provisorium bis Ende März

In der jüngsten Sitzung bekam es der Wiesseer Bauausschuss jetzt noch einmal mit dem Thema zu tun. Diesmal lag – mit Verspätung, da ja bereits aufgestellt – der Antrag für die Errichtung der temporären Antennenanlage vor. Wie Bauamtsleiter Anton Bammer mitteilte, soll die Station voraussichtlich bis 31. März 2023 stehen bleiben. „Das ist als Übergangslösung nichts Ungewöhnliches“, teilte Bammer mit.

Nachdem das Provisorium, das die Versorgung mit Mobilfunk in diesem Bereich vorübergehend sicherstellt, keinen Einfluss auf die eigentlichen Pläne für die Antennenanlage auf dem Hoteldach hat, stimmte der Bauausschuss dem Antrag diesmal einmütig zu. CSU-Sprecher Florian Sareiter brachte es auf den Punkt: „Dach ist Dach, Provisorium ist Provisorium.“