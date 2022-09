Champagner, Party und viele Promis: So feierte Kohlers Bussi Baby seine Wiedereröffnung

Von: Alexandra Korimorth

Eine schillernde Party feierte Hotelier Korbinian Kohler (M.) mit seinen Gästen zur Wiedereröffnung des Bussi Baby: (v.l.) Jimi Blue Ochsenknecht, Laura-Marie Geissler, Magdalena Brzeska und Bürgermeister Robert Kühn. © Thomas Plettenberg

Und es hat Boom gemacht! Mit einem Riesenspektakel und einem Schaulaufen der Prominenz wurde Samstagnacht (3. September) das neu gestylte Hotel Bussi Baby in Bad Wiessee wiedereröffnet.

Bad Wiessee – Baden ging angesichts der frischen Temperaturen nach dem Gewitter, das am späten Samstagnachmittag über dem Tegernseer Tal hereingebrochen war, keiner der Gäste – zumindest nicht im blau leuchtenden Pool auf dem Dach des neuen Bussi Baby. Dafür aber badete man regelrecht in Champagner, der schon auf dem Weg nach oben, in der Lounge und auf der großen Dachterrasse an die 200 geladenen Gäste der Wiedereröffnung ausgeschenkt wurde. Dort genoss die illustre Gesellschaft bei Sonnenuntergang die gigantische Aussicht auf den See, die Berge und die Stadt Tegernsee mit ihrem Schloss.

Gästeliste reicht von Jimi Blue bis Magdalena Brzeska

Immer neue Gäste – darunter Rennfahrerin Laura-Marie Geissler und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspielerin Luna Schweiger mit ihrem Prinzen Kevin von Anhalt, die ehemalige Turnerin Magdalena Brzeska mit Tochter Caprice, Ex-Spielerfrau Simone Mecky-Ballack, die Moderatoren Peyman Amin und Verena Kerth, Modeunternehmerin Claudia Obert, Gastronom Rudi Kull mit Frau Irina, Bloggerin Viktoria Rader („Viky and the Kid“), Moderator Gregor Teicher, Model und Ex-GNTM-Teilnehmerin Darya Strelnikova sowie das neue „Playmate des Jahres“, Vanessa Teske, – begrüßten sich mit Bussi rechts und links. Da wurde gepost und fotografiert, da wurden Selfies vor dem Pool oder der märchenhaften Talkulisse gemacht.

Glänzende Dirndl und Cashmere-Pullover zur Lederhose

Glänzende Dirndl, Pailettenröcke oder auf ein Minimum an Stoffaufwand reduzierte und nur mit Bändern und Schnüren zusammengehaltene Kleidchen wurden in dieser schillernden Nacht ebenso in Szene gesetzt wie High Heels, die so hoch waren wie mancher Saum eines Röckchens. Bei den Herren waren Maßanzüge oder Lederhosen angesagt, die man mit Cashmere-Pullover kombinierte.

Schillernde Partynacht in der Boom-Boom-Bar

Bei so viel Style und Prominenz waren die Berichterstatter der bunten Blätter und TV-Formate nicht weit: Schauspielerin Luna Schweiger wurde von RTL interviewt. Ein anderes Filmteam fing nach dem offiziellen Posing-Blogging-Arbeitsteil für die Medien und die eigenen Socialmedia-Accounts die Szenerie der Partynacht ein: die Tanzenden in der Lounge, wo DJ Zoom-Like auflegte, die Sambatänzerinnen, die Tattoo-Künstlerinnen, die die Gäste mit dem glitzernden Schriftzug „Bussi Baby“ versahen, und später in der Boom-Boom Bar, die wie einer der abgefahrensten Clubs in irgendeiner Weltmetropole daherkam, die Münchner RnB- und Pop-Sängerin Devado. Zwischendurch servierten Bachmair-Weissach-Mitarbeiter in Jeans und schlichten weißen T-Shirts mit „Tegernsee Phantastisch“-Schriftzug ausnüchternd scharfes Grünes Curry, knackiges Cashew-Chicken und warme Schokoküchlein.

Hotelier Kohler will die Feierszene zurück an den Tegernsee holen

Gastgeber Korbinian Kohler freute sich, mit seinen aktuellen Projekten – dem neuen Bussi Baby und der Spielewelt Tegernsee Phantastisch – etwas geschaffen zu haben, was für Einheimische wie für Besucher von auswärts gleichermaßen spannend ist. „Als ich hier am Tegernsee aufgewachsen bin, war es so, dass die Münchner zum Party-Machen herkamen. In der Zwischenzeit war es umgekehrt. Aber mit dem Bussi Baby leisten wir einen Beitrag, dass es für junge Leute wieder interessant ist, am Tegernsee zu feiern.“ In gewisser Weise, so betonte der Unternehmer, seien seine Betriebe ein Schmelztiegel für Einheimische und Auswärtige, so wie es schon seit Klosterzeiten Tradition am Tegernsee gewesen sei.

Ähnlich sieht es auch Wiessees Bürgermeister Robert Kühn, der mit seinem Mann Thomas zur Wiedereröffnung gekommen war: „Dieser Abend ist auch der Start für ein neues, junges Bad Wiessee, wo jeder – ob jung oder alt – er selber sein kann. Bad Wiessee soll nicht nur Weltbad sein, sondern ein weltoffener Ort für alle“, meinte der Rathaus-Chef.

Das Hotel Bussi Baby feierte am Samstag mit einer schillernden Party Wiedereröffnung. © API (c) Michael Tinnefeld

