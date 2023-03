Container-Wache für die Wiesseer Wasserretter: Es fehlen nur noch Außenverschalung und Terrasse

Von: Christina Jachert-Maier

Das Behelfsquartier der Wiesseer Wasserwacht ist fast fertig. Der Vorsitzende Thomas Mielke und viele Helfer haben schwer gearbeitet, um das möglich zu machen. © Thomas Plettenberg

Der Übergangsquartier der Wiesseer Wasserwacht am Schiffsanleger ist nahezu fertiggestellt. Ab Mai findet der Wachdienst in Containern statt. Um sie hübsch zu machen, wird noch Fichtenholz gebraucht.

Bad Wiessee – Der neue Sitz der Wiesseer Wasserwacht besteht aus Metallcontainern. Von außen keine Augenweide, innen mit viel Köpfchen eingerichtet. Damit vor dem offiziellen Beginn der Wachsaison am 1. Mai alles passt, haben der Vorsitzende Thomas Mielke und sein Team über den Winter hart gearbeitet. Funktisch, Materiallager, Küche, eine Eckbank zum Sitzen: Jeder Zentimeter ist optimal genutzt. Das muss auch so sein, denn das Übergangsquartier am Anlegesteg der Seenschifffahrt wird für einige Sommer gebraucht. „Wir rechnen mit vier, fünf Jahren“, meint Mielke. So lange dürfte es dauern, bis die eigentliche Wachstation, der Triftstadel, wieder als solche dienen kann.

Übergangsdomizil braucht noch Außenverschalung und Terrasse

Ihr Behelfsquartier wollen – und müssen – die Wasserwachtler jetzt auch von außen hübsch machen. Für die Verkleidung und die Terrasse wird Fichtenholz gebraucht, drei Meter lange Bretter für 120 Quadratmeter. Holzspenden sind sehr willkommen, Geld sowieso. Um die Kosten für ihr Quartier zu stemmen, braucht die Wasserwacht viel Unterstützung. Wie berichtet, hat sich ein Förderverein gegründet. An dessen Spitze steht Hans Mielke, vormals Leiter der Wasserwacht und Vater des jetzigen Vorsitzenden. Dank der Spenden konnte die Wasserwacht den Umbau aus eigenen Mitteln stemmen.

Viel Eigenleistung der Ehrenamtlichen

Um die Summe niedrig zu halten, haben die Ehrenamtlichen viel gearbeitet. Thomas Mielke hat zusammengezählt: 850 Arbeitsstunden stecken bereits in dem Projekt. Aus dem denkmalgeschützten Triftstadel ist die 560 Mitglieder starke Wasserwacht im November ausgezogen. Der markante Holzbau aus dem Jahr 1821 ist einsturzgefährdet und muss saniert werden. 2018 wurde ein erstes Gutachten erstellt, seitdem ist die Gemeinde Bad Wiessee Eigentümerin. Wie es mit dem Stadel weitergeht, ob er komplett oder nur zum Teil abgetragen werden muss, ist Gegenstand eines neuerlichen Gutachtens.

Warten auf Gutachten zum Denkmalschutz

Auf dessen Ergebnis warten die Wasserwachtler derzeit. „So lange kann da nichts weitergehen“, berichtet Mielke. Alles hänge vom Denkmalschutz ab. Offen ist auch die Kostenfrage. Die Wasserwacht ist froh, dass sie die Gemeinde im Rücken hat: „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit“, versichert Mielke. Zu tun gibt’s für ihn und sein Helferteam bis Mai noch eine Menge. Immer montags ist Arbeitsdienst, berichtet Mielke – „manchmal auch samstags“.