Coronavirus im Kreis Miesbach: Skigebiete stellen Betrieb ein - Seepromenaden am Sonntag trotzdem voll

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Miesbach ist weiter gestiegen: von 23 auf 36. Dazu gibt es immer weitreichendere Einschränkungen. Alle Entwicklungen im Ticker.

Das Coronavirus verbreitet sich weiter im Landkreis Miesbach.

Der erste Fall wurde am Donnerstag, 5. März, bekannt.

Die Schulen fallen ab Montag aus. Zudem hat das Landratsamt ein Besuchsverbot für Altenheime und weitere Einrichtungen erlassen.

Wegen einer Empfehlung des Gesundheitsamtes wurden zahlreiche Veranstaltungen im Landkreis abgesagt

Coronavirus-Krise im Landkreis Miesbach: Skigebiete stellen Betrieb ein

Upddate, Montag, 16. März: Aufgrund der aktuellen Situation zu Covid-19 und auf Empfehlung der zuständigen Behörden stellen die Alpen Plus Gebiete Brauneck, Wallberg, Spitzingsee und Sudelfeld den Betrieb aller Bahnen und Lifte als Vorsichtsmaßnahme ab Montag 16. März 2020 vollständig ein.

„Auch wenn wir bedauern, die Saison vorzeitig beenden zu müssen, sehen wir unsere Entscheidung als notwendige Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung und Bekämpfung des Coronavirus“ erklärt Peter Lorenz, Sprecher der Alpen Plus Partnergebiete.

Normalerweise sollte die Wallbergbahn bereits zu Ostern wieder den Betrieb aufnehmen. Für die Brauneck Bergbahn in Lenggries und die Taubensteinbahn am Spitzingsee war der Start in die Sommersaison für Mai geplant. Wann der Betrieb tatsächlich wieder aufgenommen werden kann, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.

„Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden und informieren unsere Gäste über die aktuelle Entwicklung auf alpenplus.com und den jeweiligen Bergbahnseiten,“ so Peter Lorenz.

Parallel tat die Coronaviruskrise der Ausflugslust der Münchner keinen Abbruch. Die bekannten Ausflugsziele von Bräustüberl bis Neureuth am Tegernsee aber auch die Promenade am Schliersee waren voll von Sonnenanbetern (siehe Update vom Sonntag, 18 Uhr).

Update Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36

Wie das Landratsamt mitteilt, wurden am Sonntag weitere 13 Infizierte gemeldet. Damit steigt die Zahl der Erkrankten im Landkreis auf 36. Die meisten Neuinfizierten sind von Auslandsreisen zurückgekehrt, bei wenigen könnte es sich auch um eine Ansteckung im Landkreis handeln.

Fischbachau sucht Ehrenamtliche für Lieferdienst - Gemeinderatssitzung bei Youtube

Update Sonntag, 15. März, 18.15 Uhr: Wahlleiter und Corona-Krisen-Manager: Fischbachaus Bürgermeister Josef Lechner hat an diesem Sonntag alle Hände voll zu tun. Um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, hat die Gemeinde ein regelrechtes Maßnahmenpaket auf die Beine gestellt. Sie sucht ehrenamtliche Helfer für einen Lieferdienst und überträgt die Gemeinderatssitzung ins Internet. Hier die Bekanntmachung im Wortlaut:

„Aufgrund der aktuellen CORONA-Entwicklung gibt die Gemeinde Fischbachau folgendes bekannt:

1. Die Gemeinde ist zunächst bis einschließlich Sonntag, 22.03.2020 geschlossen. Alle Ämter sind besetzt und können telefonisch oder über Email erreicht werden. Nur in dringenden Notfällen können persönliche Termine vereinbart werden.

2. Die Sitzung des Gemeinderates am Montag, 23.03.2020 findet um 19:00 Uhr statt. Wir bitten allerdings alle Bürgerinnen und Bürger anstelle eines persönlichen Erscheinens lieber über die Homepage der Gemeinde Fischbachau (www.fischbachau.de) den öffentlichen Teil der Sitzung von zuhause aus via Internet zu verfolgen.

3. Wir konnten eine Reihe von Unternehmen (z.B. Einzelhandel) gewinnen, auf telefonischen Auftrag hin Lieferungen bereit zu stellen. Die Gemeinde möchte unter Nutzung des eigenen e-Mobils einen Lieferservice anbieten. Ebenso einen Service für dringliche Besorgungen (z.B. Apotheken). Um diesen Service anbieten zu können, benötigen wir freiwillige, ehrenamtliche Bürgerinnen oder Bürger, die diese Fahrten mit unserem e-Bus übernehmen. Je mehr sich unter 08028 90660 melden, desto geringer wird die Belastung für den Einzelnen ausfallen.

4. Es bleiben bis Ende April 2020 alle Veranstaltungen in gemeindlichen Räumen untersagt. Veranstaltungen außerhalb der Gemeinde bitten wir ebenfalls dringend nicht abzuhalten.

5. Für Rückfragen steht Ihnen neben der Hotline des Landratsamtes unter 08025/704 4444 in gemeindlichen Angelegenheiten die Hotline der Gemeinde unter /90660 zur Verfügung.

6. Es besteht kein Grund zur Panik. Alle unsere Maßnahmen dienen der Vorsorge, um die Ausbreitung des Virus so gering und so langsam wie möglich zu halten. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Update Sonntag, 15. März, 18 Uhr: Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants

Shutdown im nahen Tirol, volle Cafés und Restaurants im nur wenige Kilometer entfernten Landkreis Miesbach. Egal ob Eisdiele oder Bräustüberl: Die Ausflügler stürmten beim sonnigen Wetter die Terrassen, auf den Straßen stauten sich die Autos. Eine Leserin hat einen verzweifelten Appell an unsere Online-Redaktion geschickt, die wir hier im Wortlaut veröffentlichen:

„Hallo zusammen, ich bin gerade so was von sprachlos! Während im Nachbarland Tirol nicht mal 30 Kilometer vom Tegernsee entfernt wirklich Ausnahmezustand ist und das Leben auf null gefahren angeordnet wird, befinden sich hierzulande am See tausende von Menschen hocken gemütlich in den Kaffees und man hat das Gefühl es interessiert niemanden!!! Haben diese Leute wirklich keinen Funken Verantwortung und vor allem haben die alle immer noch nicht verstanden um was es hier geht! Ich bin wirklich sprachlos! Ist es so schwierig Sozialkontakte zu reduzieren und Verantwortung zu zeigen?“

Update Sonntag, 15. März, 17 Uhr: Corona-Krise überschattet Kommunalwahl

Auch die Kommunalwahl an diesem Sonntag ist von der Corona-Krise betroffen. Wie Wähler und Wahlhelfer mit der Ansteckungsgefahr umgehen, lesen Sie in unserem Newsticker. Da fassen wir auch alle Ergebnisse und Statements der Kandidaten zusammen.

Update Sonntag, 15. März, 15 Uhr: Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu

Auch das Landratsamt Miesbach schottet sich ab. Bis vorläufig 19. April bittet die Behörde die Bürger darum, auf „persönliche Vorsprachen“ zu verdichten. Hier die Mitteilung im Wortlaut:

„Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland einzudämmen, bittet das Landratsamt Miesbach darum, derzeit auf persönliche Vorsprachen im Amt weitestgehend zu verzichten. Die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes ist von zentraler Bedeutung. Landrat Wolfgang Rzehak hat deshalb entschieden, dass es ab 16.03.2020 bis vorläufig 19.04.2020 keine allgemeinen Öffnungszeiten am Landratsamt geben wird.

Um einen Ausfall der Belegschaft des Landratsamtes zu verhindern, sollten alle Bürgerinnen und Bürger ihren persönlichen Kundenkontakt zum Landratsamt einschränken und elektronisch oder telefonisch abwickeln. Für viele Angelegenheiten ist eine persönliche Vorsprache nicht zwingend erforderlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes helfen telefonisch oder per Email gerne bei der Entscheidung.

Nur für die Zulassungs- und Führerscheinstelle im Fachbereich Mobilität gelten nachfolgende Öffnungszeiten: Mo-Do 7.30 – 12.30 Uhr (Annahmeschluss) und Mo, Di 13.30 – 15.00 Uhr (Annahmeschluss) und Do 13.30 – 17.00 Uhr (Annahmeschluss), Fr 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr (Annahmeschluss).

Darüber hinaus bleibt das Kundencenter der Fachbereiche Arbeit und Soziales und Ausländer- und Asylangelegenheiten sowie der Bürgerservice Mo-Fr 7.30 – 12.30 Uhr und Do 13.30 – 18.00 Uhr geöffnet.

Ein Besuch in allen anderen Fachbereichen ist nur im zwingend notwendigen Einzelfall und nach vorheriger Terminabstimmung möglich.

Diese Maßnahme dient vorrangig der allgemeinen Gesundheitsprävention. Außerdem ist die Belegschaft derzeit stark dezimiert, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes aufgrund der eigenen Kinderbetreuung Urlaub nehmen bzw. im Homeoffice arbeiten.

+ Hat ab sofort geschlossen: das Batusa-Hallenbad in Holzkirchen. © Daniel Krehl

Die Nachverfolgung der Infektionsketten, Identifizierung von Kontaktpersonen und Anrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger bringen die betroffenen Abteilungen des Landratsamtes, insbesondere das Gesundheitsamt, an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Diese müssen durch Personal aus anderen Fachbereichen verstärkt werden. Wir bitten um Verständnis für die dadurch verursachten Auswirkungen auf Erreichbarkeiten und Bearbeitungszeiten.

Update Sonntag, 15. März, 10 Uhr: Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen

Die Zahl der positiv getesteten Personen ist auf nun 23 gestiegen. Über 100 Kontaktpersonen sind bekannt. „Das Gesundheitsamt geht daher von einem erhöhten Infektionsrisiko und einer Ausweitung der Infektionsketten im Landkreis Miesbach aus“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Daher veröffentlicht die Behörde folgende Verhaltensregeln: Wer einen Kontakt mit einem gesicherten Infizierten hatte, soll sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Wer sich in den vergangenen 14 Tagen in einem vom Robert Koch Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten hat, soll ebenfalls für 14 Tage in häuslicher Quarantäne begeben. Eine aktualisierte Liste der Risikogebiete findet sich beim Robert-Koch-Institut.

Zudem hat das Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen. Demzufolge dürfen „Besucher bis auf Weiteres Alten- und Pflegeheime, akut-stationäre Einrichtungen, sowie Reha-Einrichtungen und Krankenanstalten im Landkreis Miesbach nicht betreten“.

Weiter heißt es: „Ausgenommen vom Betretungsverbot sind therapeutisch oder medizinisch notwendige Besuche, das Betreten durch Handwerker für nicht aufschiebbare bauliche Maßnahmen am Gebäude sowie durch Angehörige bei Vorliegen eines dringenden Notfalls. Diese Personen haben ihren geplanten Besuch telefonisch bei der Einrichtung anzukündigen.“

Das Landratsamt empfiehlt explizit, Kinos, Bäder, Saunas und Fitnessstudios zu meiden.

Seit Samstag hat auch die Spielbank Bad Wiessee geschlossen.

Update Freitag, 13. März, 18.30 Uhr: Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen

Spätestens seit Donnerstagmittag haben sich die Ereignisse rund um das Coronavirus überschlagen. Seit sich abzeichnete, dass ab Montag die Schulen in Bayern schließen, und Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu aufrief, Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, wurde das öffentliche Leben immer mehr runtergefahren. Ein schlaglichtartiger Überblick über den Landkreis.

Schulen und Kitas

Was einige Schul- und Kindergartenleitungen seit Tagen fordern, ist jetzt da: eine bayernweit einheitliche Regelung. Ab Montag haben alle Schulen und Kitas geschlossen, eine Notbetreuung wollen sie nach Bedarf und gegebenenfalls spontan anbieten.

Freizeiteinrichtungen

Bei den Nachbarn in Tirol und Salzburg wird die Wintersportsaison wegen der Krise vorzeitig beendet. Ob den hiesigen Skigebieten ein ähnliches Schicksal droht, stand am Freitag noch nicht fest. „Wir beobachten die Situation ganz genau“, erklärt Antonia Asenstorfer, Sprecherin der AlpenPlus-Skigebiete. Stand Freitag werde man den Betrieb in den Gebieten Spitzingsee-Tegernsee und Sudelfeld bis einschließlich diesen Sonntag aufrecht erhalten. Am Montag werde man neu entscheiden. Die Wallbergbahn fährt ebenfalls noch bis Sonntag, stellt dann den Betrieb aber für die jährliche Revision ein. Die Wendelsteinbahn gab gestern bekannt, den Betrieb „bis auf Weiteres“ einzustellen. Auch Wasserratten müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Der Badepark Bad Wiessee ist ab diesem Samstag bis 19. April geschlossen. Anders das Batusa in Holzkirchen: Hier wollen die Gemeindewerke den Regelbetrieb vorerst fortsetzen. Ruhig dürfte es auch auf vielen Sportplätzen und in den Turnhallen werden. Das Gesundheitsamt rät allen Vereinen, die Notwendigkeit von Veranstaltungen zu prüfen. Eine Nutzung von Schulhallen für den Sport- und Vereinsbetrieb sei derzeit nicht möglich. Erste Reaktionen folgten umgehend: In Holzkirchen und Bad Wiessee bleiben sämtliche gemeindlichen Sporteinrichtungen geschlossen. Noch strikter die Regelung in Hausham: Bis 19. April sind die Turnhalle der Grund- und Mittelschule, die Volkshochschule, der Bürgersaal, die Bücherei und der große Saal des Alpengasthofs „Glück Auf“ zu.

Gastronomie

Noch geöffnet haben Gasthöfe, Cafés und Restaurants. Die Auswirkungen des Virus bekommen die Gastronomen jedoch massiv zu spüren. Von „stündlichen Absagen“ berichtet der Rottacher Gastronom Josef Bogner. Um die wirtschaftlichen Folgen in Grenzen zu halten, hat er einen Lieferservice eingerichtet und die Freiluftsaison eröffnet. Auf das Terrassengeschäft hofft auch Sophia Mairhofer vom Café Winklstüberl in Fischbachau. „Uns sagen viele Bus-Gruppen ab“, sagt die Juniorchefin. Auch in den Stüberln des sonst so beliebten Ausflugscafés bleiben immer mehr Plätze frei. Die Feierlaune im Tanzcafé Spinnradl am Spitzingsee scheint die Corona-Angst hingegen bis dato nicht zu trüben. Wie Gäste berichten, war die Disco am Donnerstagabend gut gefüllt. Von den Betreibern war am Freitag niemand zu erreichen.

Kinos

Konzerte und Theateraufführungen in den Kulturhäusern fallen aus. Filmfans kommen noch auf ihre Kosten. „Wir haben weiter geöffnet“, sagt Katha Sohnius vom Oberland Kinocenter in Hausham. Man habe die Saalkapazitäten aber auf je 99 Plätze minimiert.

Kirchen

Beten, dass doch alles nicht so schlimm kommt? Das müssen die Gläubigen ab sofort daheim. Wie das Erzbistum München und Freising mitteilt, finden bis 3. April keine öffentlichen Gottesdienste statt. „Eine extrem schwierige Situation für uns Seelsorger“, sagt Dekan Michael Mannhardt. „Aber der einzig richtige Weg, um diese Lawine aufzuhalten.“ Die Gläubigen ruft Mannhardt zur „inneren Solidarität“ auf. In seinen Pfarrverbänden Miesbach und Hausham werden zu den Gottesdienstzeiten die Glocken läuten, um ans Gebet erinnern.

Seniorenheime

Dort herrscht mittlerweile Besuchsverbot. „Das Verständnis ist sehr groß“, sagt Jürgen Pohl, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Der Schwaighof in Tegernsee. „Bewohner und Angehörigen unterstützen uns.“ Ohne Besucher sei es recht ruhig im Haus. „Dabei sind soziale Kontakte für unsere Bewohner sehr wichtig.“ Auch im Inge-Gabert-Haus der AWO in Miesbach stößt das Besuchsverbot auf großes Verständnis, wie Leiterin Rosemarie Holzapfel berichtet. Wegen der Kita- und Schulschließungen hat die Einrichtung eine interne Kinderbetreuung für das Personal auf die Beine gestellt. Damit die Bewohner Kontakt mit Angehörigen halten können, ermöglicht die Einrichtung Skype-Konferenzen über drei heimeigene Handys.

Update Freitag, 13. März, 14.40 Uhr: 16 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht

Drei neue Corona-Patienten im Landkreis meldet das Landratsamt Miesbach in einer aktuellen Pressemitteilung. In zwei Fällen sei von einer Ansteckung während einer Reise auszugehen, die dritte Person habe sich wohl in einem Betrieb infiziert. Ein Patient liege im Krankenhaus, die anderen 15 Erkrankten befänden sich in häuslicher Quarantäne in acht Orten im Landkreis.

Zudem informiert die Behörde im Detail über die Schließungen von Schulen und Kitas sowie von anderen öffentlichen Einrichtungen. Auch die Absage von Veranstaltungen ist nochmals Thema. Ähnlich machten es bereits andere Länder vor.

Hier die Mitteilung im Wortlaut:

„Der Ministerpräsident des Freistaat Bayern, Markus Söder, hat auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben: Alle Schulen, Kindergärten und Kitas in Bayern sollen geschlossen bleiben. Dies gilt ab Montag, 16. März 2020, bis zum Beginn der Osterferien am 6. April 2020. Es wird Ausnahmen für Kinder geben, wenn die Erziehungsberechtigten in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Im Landkreis Miesbach sind die Laborergebnisse von drei weiteren Personen positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet worden.

Bei den drei neuen Fällen von nachgewiesenen Infizierten liegt zwei Mal eine Reiseanamnese vor. In einem Fall ist von einer Ansteckung in einem Betrieb auszugehen. Die Zahl der bestätigten Infizierten im Landkreis Miesbach erhöht sich damit auf 16. Eine Person ist im Krankenhaus. Die anderen 15 Personen sind in häuslicher Quarantäne in acht Orten im Landkreis.

Ministerpräsident Söder hatte in einer Pressekonferenz in München erklärt, dass die Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen sowie Heilpädagogische Tagesstätten im gesamten Freistaat Bayern ab Montag geschlossen sein sollen. An den Schulen soll eine Notfallbetreuung eingerichtet werden. Weiterhin soll es in der Kindertagesbetreuung Ausnahmen für Kinder geben, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Zu diesen Bereichen zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen sowie Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Hierzu ergehen demnächst nähere Konkretisierungen. Söder sagte: „Wir schränken das Besuchsrecht an Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeheimen massiv ein“. Demnach solle gelten: Ein Besucher pro Tag, eine Stunde pro Patient. Alle nicht akuten Operationen sollten verschoben werden, um Kapazitäten nicht zu binden.

Das Bayerische Staatsministerium der Gesundheit und Pflege hat bereits per Allgemeinverfügung alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern untersagt. Diese Regelung gilt bis Mitte April 2020. Die Verfügung ist im Wortlaut auf der Homepage des Landratsamtes Miesbach nachzulesen. Nach Quellen aus der Bundespolitik und der bayerischen Landespolitik soll diese Grenze möglicherweise auf 100 Personen gesenkt werden.

Die Anordnungen der bayerischen Staatsregierung lagen am Freitagmittag noch nicht in schriftlicher Form vor. Sobald diese Informationen vorliegen, werden sie im Wortlaut veröffentlicht unter der zentralen URL

www.landkreis-miesbach.de/Coronavirus

Die Landkreisverwaltung richtet nun auch am Wochenende eine zentrale Telefon-Hotline zu allen Fragen rund um die Infektionskrankheit ein.

Die Telefone sind werktags besetzt, außerdem auch am Wochenende. Von 8 bis 16 Uhr sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes am Samstag und am Sonntag erreichbar, die auch auf medizinisches Personal zurückgreifen können. Die Telefonnummer lautet 08025 / 704 – 44 44.

Das Landratsamt Miesbach hat außerdem eine eigene Allgemeinverfügung erlassen. Diese gilt ab Samstag, 14. März 2020 Besuche in den Seniorenheimen im Landkreis Miesbach werden bis auf Weiteres untersagt. Gerade bei Personen über 60 Jahren steigt das Risiko einer Ansteckung und eines kritischen Verlaufs der Krankheit COVID-19 stark an. Zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner muss daher diese Regelung getroffen werden.

Das Gesundheitsamt rät außerdem dazu alle Freizeitbäder, Spielcasinos, Vergnügungsstätten und Versammlungsstätten zu schließen. Große Menschenansammlungen sind zu meiden. In den Asylbewerberunterkünften sollen die Besuchsrechte eingeschränkt werden. Die Einhaltung wird durch den Sicherheitsdienst überprüft. Märkte wie einen Ostermarkt sollten ebenfalls nicht durchgeführt werden.

Ambulante Pflegedienste müssen einen Hygieneplan vorweisen. Die Bundesbehörde Robert Koch Institut hat Regelungen zur Versorgung von ambulanten Patienten getroffen.

Den Sportvereinen im Landkreis Miesbach wird geraten, die Notwendigkeit von Veranstaltungen genau zu überprüfen. Eine Nutzung der schulischen Hallen zum Zwecke des Sport- und Vereinsbetriebs ist derzeit ebenfalls nicht möglich. Auf der Homepage des Landratsamtes Miesbach ist eine Risikobewertung in Form einer Punktetabelle für Veranstaltungen veröffentlicht. Diese Risikoeinschätzung kommt vom bayerischen Gesundheitsministerium.“

Update Freitag, 13. März, 12.57 Uhr: Bad Wiessee macht den Badepark dicht

Ab Montag (16. März) haben in Bayern alle Schulen, Kindergärten und Kitas geschlossen. So hat es der Freistaat angeordnet. Im Landkreis Miesbach werden nun auch erste Freizeiteinrichtungen dicht gemacht. So wird etwa der Betrieb im Badepark Bad Wiessee ab Samstag (14. März) eingestellt - bis 19. April ist dort kein Bade- und Saunavergnügen mehr möglich. Laut Pressemitteilung der Gemeinde wurde die Schließung des gemeindlichen Bades von Bürgermeister Peter Höß in Abstimmung mit dem Fachbereich Gesundheit am Landratsamt Miesbach angeordnet. Damit solle die „Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus“ unterstützt werden. Neben dem Badepark werden auch die Schulsporthalle und das Sportzentrum an der Hagngasse geschlossen.

Update Donnerstag, 12. März, 17.48 Uhr: Koordinierungsstab Corona mit neuen Informationen

Im Landratsamt Miesbach hat sich der Koordinierungsstab Corona getroffen. Dem Stab gehören Vertreter des Krankenhauses Agatharied, der Notärzte, der niedergelassenen Ärzte und des Landratsamtes Miesbach an - etwa aus dem Katastrophenschutz oder dem Gesundheitsamt. Wie die Behörde mitteilt, waren aus der neu bekannten Gruppe der positiv Getesteten vier Skifahrer aus Ischgl in Tirol. Die Erkrankten seien nun in häuslicher Quarantäne in verschiedenen Orten im Landkreis.

Im Kreis Miesbach sind mittlerweile vier Schulen vom Virus betroffen. Die Grundschule Wall bleibt bis Freitag (13. März) geschlossen. Hier steht noch das Untersuchungsergebnis einer Lehrkraft mit Erkältungssymptomen aus. Die Grundschule Gmund schließt bis Freitag, 27. März. Auch hier gibt es einen bestätigten Corona-Fall unter den Lehrern. Im Markt Holzkirchen bleiben das private Gymnasium und die private Grundschule bis auf Weiteres geschlossen. An der Mittelschule Miesbach sind zwei Klassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe vom Unterricht befreit.

Update Donnerstag, 12. März, 15.55 Uhr: Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen

Die Corona-Krise im Landkreis Miesbach weitet sich aus: Die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle ist mittlerweile von sechs auf 13 gestiegen. Das hat Landratsamts-Sprecher Birger Nemitz am Donnerstagnachmittag erklärt. Eine Person wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Unter den Erkrankten ist auch eine Lehrkraft aus Gmund - die Schule wurde geschlossen.

Update Mittwoch, 11. März, 17.30 Uhr: Sechster Fall bestätigt

Wieder ein Corona-Fall mehr im Landkreis Miesbach. Wie das Gesundheitsamt gestern im Kreisausschuss informierte, wurde das Virus bei einer weiteren Person nachgewiesen. Es handle sich um einen Mann, der sich in Seefeld in Tirol angesteckt habe. Der Infizierte befinde sich in häuslicher Quarantäne, ebenso wie seine ermittelten Kontaktpersonen. Im Schnitt würden derzeit rund 20 Proben pro Tag zum Test ins Labor geschickt.

Insgesamt haben sich im Landkreis Miesbach damit seit Ausbruch des Coronavirus sechs Personen angesteckt. Allerdings seien alle von ihnen wieder „fast gesund“, teilte Gesundheitsamtsleiterin Margarita Mühlenfeld im Kreisausschuss mit. Der einzige Patient, der wegen COVID-19 im krankenhaus Agatharied behandelt wurde, habe dieses bereits am vergangenen Donnerstag wieder verlassen, sagt Landratsamtspressesprecher Birger Nemitz.

Eine Info, dessen Weitergabe auch dem Krankenhausteam am Herzen liegt. Wie Nemitz mitteilt, hätten viele Leute Angst, in ein Klinikum zu gehen, wo Corona-Patienten behandelt worden seien. „Andere Krankenhäuser platzen dafür aktuell aus allen Nähten.“

Update Dienstag, 10. März, 18.30 Uhr: Hausärzte richten zentrale Teststelle ein

Normale Erkältung oder doch Corona? Eine Frage, die dieser Tage vor allem Urlaubsrückkehrer aus den Risikogebieten in Italien umtreibt. Gewissheit kann ihnen nur ein Labortest bringen. Dafür allerdings sind die Kapazitäten begrenzt. Im Landkreis gibt es nun seit Montag eine neue Anlaufstelle. Wie der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Thomas Strassmüller, unserer Zeitung berichtet, haben die Hausärzte im Landkreis in Eigeninitiative eine zentrale Teststation eingerichtet. Derweil hat das Gesundheitsamt am Dienstagabend einen fünften Infektionsfall gemeldet.

Den genauen Ort will Strassmüller nicht verraten. Grund: Er will vermeiden, dass es einen plötzlichen Ansturm auf das neue Angebot gibt. Einfach so hingehen kann man ohnehin nicht, betont der Mediziner. Getestet werden nur Personen, bei denen ein begründeter Verdacht (Symptome plus Aufenthalt im Risikogebiet) auf das Coronavirus bestehe. Diesen müsse der Hausarzt telefonisch feststellen und den Patienten dann eine schriftliche Überweisung für das Testcenter ausstellen.

Jeweils zur Mittagszeit nimmt ein Hausarzt aus dem Landkreis hier – mit virologischer Vollschutzausrüstung – die Abstriche vor. Laut Strassmüller haben sich dafür eine handvoll Mediziner freiwillig gemeldet, um einen Betrieb an den fünf Werktagen aufrechterhalten zu können. Die Patienten warten im Freien mit ausreichend Abstand zueinander und treten einzeln in den Raum ein.

Langweilig wird es dem diensthabenden Arzt jedenfalls nicht. Gleich am Montag hat Strassmüller innerhalb von eineinhalb Stunden 30 Personen getestet. Eine Bestätigung für das neue Angebot, das die Hausärzte in erster Linie geschaffen haben, um für die Patienten eine Alternative zur stark belasteten Hotline 116 117 des Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) zu schaffen.

Update Dienstag, 10. März, 18 Uhr: Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert

Der Landkreis Miesbach hat seinen fünften Infektionsfall. Wie der Sprecher des Landratsamtes, Birger Nemitz, mitteilt, handelt es sich bei der am Coronavirus erkrankten Person um einen Mann, der zuvor im Österreichischen Bundesland Tirol und damit nicht in einem Risikogebiet im Urlaub war. Das Gesundheitsamt ermittle derzeit die Kontaktpersonen des Mannes. Damit lag die Zahl der Corona-Infizierten am Dienstagabend bei fünf.

Gleichzeitig hat das Gesundheitsamt erneut eine „dringende Empfehlung“ ausgesprochen, Veranstaltungen im Landkreis wegen der Ausbreitungsgefahr des Virus abzusagen oder auf die zweite Jahreshälfte zu verschieben. Ferner schließe sich der Landkreis der Regelung des Freistaates an, dass Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern grundsätzlich nicht mehr stattfinden sollen.

Update Dienstag, 10. März, 16.45 Uhr: Grundschul-Lehrkraft unter Corona-Verdacht

An der Grundschule Wall (Warngau) gibt es einen Corona-Verdacht. Eine Lehrkraft ist nach einem Urlaub in Südtirol erkrankt, wurde aber bereits getestet. Die erste Klasse hat bis einschließlich Mittwoch frei.

Update Montag, 9. März, 15 Uhr: Weitere Coronavirus-Tests laufen, Schulausfall bis Mittwoch

Bayernweit nimmt die Ausbreitung des Coronavirus weiter Fahrt auf. Der Landkreis Miesbach stemmt sich gegen diesen beunruhigenden Trend. Die Zahl der infizierten Personen verharrt weiterhin bei vier, teilt Birger Nemitz, Pressesprecher des Landratsamtes Miesbach, auf Nachfrage mit. „Damit hat sich seit Freitag keine Änderung ergeben“, sagt Nemitz.

Die Tests hingegen laufen munter weiter. Gut 60 Abstriche von Personen aus dem Landkreis liegen derzeit im Labor zur Prüfung, informiert Nemitz. Sie stammen nicht nur von Kontaktpersonen der Infizierten, sondern auch von Katastrophenschutz- und Krankenhauspersonal. „Bei ihnen ist es besonders wichtig, dass sie nicht ausfallen“, betont der Behördensprecher. Priorität hätten auch die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Obwohl vielerorts von Materialengpässen bei Schutzausrüstung die Rede ist: Das Gesundheitsamt habe kürzlich 1500 Einmalhandschuhe geliefert bekommen, so Nemitz.

Neuigkeiten gibt es auch für die Schüler der Privaten Ganztagsschule in Holzkirchen, wo es, wie berichtet, einen bestätigten Corona-Fall gegeben hat. Wie Nemitz erklärt, wird hier bis Mittwoch kein Unterricht stattfinden. Die Grundschule des Trägers öffne bereits am Dienstag wieder.

Für Verunsicherung hat hingegen die Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums gesorgt, wonach Schüler und Kindergartenkinder, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet waren, 14 Tage lang zuhause bleiben müssen. Laut Nemitz tauchte wiederholt die Frage auf, ob auch Kontaktpersonen dieser Kinder nicht in die Einrichtung kommen dürfen. Dies, sagt der Sprecher des Landratsamtes, treffe so nicht zu. „Diese indirekten Kontaktpersonen sind von der Allgemeinverfügung nicht betroffen.“

Update Sonntag, 8. März, 17 Uhr: Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung

Gute Nachrichten am Wochenende: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Landkreisbürger hat sich vorerst nicht erhöht und bleibt unverändert bei vier. Das hat Landratsamtspressesprecher Birger Nemitz auf Nachfrage des Miesbacher Merkur erklärt. Dafür gilt auch hier wie in ganz Bayern die neue Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums, wonach Kinder und Jugendliche, die sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten haben, in der kommenden Woche nicht in die Schule oder Kita gehen dürfen. Hier die Mitteilung im Wortlaut:

„Der Freistaat Bayern verschärft den Kampf gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat jetzt eine Allgemeinverfügung erlassen. Kinder und Jugendliche, die in einem Risikogebiet waren, dürfen in der kommenden Woche die Schule oder Einrichtung nicht besuchen. Bisher war dies nur eine Empfehlung, nun ist es eine bindende Anordnung. Betroffen sind Schulen, Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten.

Das Ministerium erläutert: Wenn also zum Beispiel ein Schulkind am Ende der Faschingsferien am 1. März 2020 aus einem Risikogebiet nach Bayern zurückgekehrt ist, darf es die gesamte kommende Woche nicht in die Schule gehen.

Das bayerische Gesundheitsministerium hat die Allgemeinverfügung nach Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales erlassen. Sie ist am Samstag, 7. März 2020, in Kraft getreten. Die Anordnung ist nicht befristet. Bei entsprechender erneuter Risikoeinschätzung wird die Allgemeinverfügung aufgehoben.

Nach der Verfügung dürfen Schüler und Kindergartenkinder zum Beispiel nach ihrer Rückkehr aus Südtirol für 14 Tage nicht in die Schule oder die Einrichtung.

Welche Gebiete als Risikogebiete gelten, legt die Bundesbehörde Robert Koch Institut (RKI) fest. Südtirol war am Donnerstag Abend vom RKI als Corona-Virus-Risikogebiet eingestuft worden. Diese Gebiete sind neben Italien in China, Iran und Südkorea.

Es ist auch genau definiert, was „aufgehalten“ bedeutet: Schülerinnen und Schüler oder Kinder bis zur Einschulung haben sich in einem Risikogebiet aufgehalten, wenn sie dort zusammengefasst mindestens 15-minütigen Kontakt zu einer anderen Person als den Mitreisenden im Abstand von weniger als 75 Zentimetern hatten.

Die Eltern sind verpflichtet, auf die Einhaltung dieser Vorschrift zu achten. Waren die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet, so dürfen sie keine Schule besuchen oder keine Betreuungsangebote von Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogischer Tagesstätte in Anspruch nehmen.

Erhalten die Schulleitung, die Lehrer oder das Personal einer Schule, Kindertageseinrichtung oder Heilpädagogischen Tagesstätte oder eine Tagespflegeperson Kenntnis davon, dass ein Aufenthalt in einem Risikogebiet vorlag, dürfen die betreffenden Schülerinnen und Schüler sowie die Kinder nicht betreut werden.

Update Freitag, 6. März, 17 Uhr: Weiterer Schulausfall noch nicht fix

Neue Infos zum Schulausfall an der Privaten Ganztagsschule in Holzkirchen: Laut Landratsamt bleibt die Schule vorerst bis Montag, 9. März, geschlossen. An diesem Tag wird dann über eine mögliche Verlängerung beraten.

Update Freitag, 6. März, 15.30 Uhr: Zwei weitere Personen infiziert - Südtirol Risikogebiet

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen im Landkreis hat sich seit Donnerstag verdoppelt - allerdings noch auf niedrigem Niveau. Am Freitagnachmittag bestätigt das Gesundheitsamt zwei weitere Infektionsfälle. Auch sie stammen aus der zwölfköpfigen Reisegruppe aus dem Norden des Landkreises, die in Südtirol beim Skifahren war. Betroffen sind ein Mann und ein Bub. Weil letzterer die Private Ganztagsschule in Holzkirchen besucht, wird hier laut Landratsamt der Unterrichtsausfall vorerst auf unbestimmte Zeit verlängert. Ursprünglich hätten die Schüler am Dienstag wieder in die Klassenzimmer zurückkehren sollen.

Im Krankenhaus befindet sich laut Landratsamtspressesprecher Birger Nemitz aktuell nur noch der Mann, bei dem das Virus als erstes diagnostiziert wurde. Das Mädchen wurde mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Alle anderen Erkrankten und ihre Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Tests der weiteren Mitglieder der Reisegruppe sind laut Nemitz negativ verlaufen.

Indes hat das Robert Koch Institut die Risikogebiete in Italien um Südtirol erweitert. Das Landratsamt teilt dazu mit:

„Als Risikogebiete gelten in Italien nunmehr Südtirol, die Region Emilia-Romagna, die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien. Als Risikogebiete gelte außerdem weiterhin in China die Provinz Hubei mit der Stadt Wuhan im Iran die Provinz Ghom und Teheran und in Südkorea die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang). Alle Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen Gebieten aufgehalten haben, werden gebeten, bei grippalen Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben. Sie sollten ihren Hausarzt unbedingt vorab telefonisch konsultieren oder sich an den Bereitschaftsdienst unter 116 117 wenden.“

Update Donnerstag, 5. März, 19.30 Uhr: Weitere Testergebnisse wohl erst morgen

Auf Nachfrage teilt das Landratsamt mit, dass die Ergebnisse der zehn weiteren Corona-Verdachtsfälle im Landkreis wohl erst am Freitagmorgen vorliegen werden. Auch das beauftragte Labor arbeite am Limit.

Update Donnerstag, 5. März, 19 Uhr: Eigener Ticker zu Veranstaltungsabsagen

Aufgrund der Vielzahl an Veranstaltungsabsagen haben wir uns entschieden, diese in einen eigenen Ticker auszulagern. Sie finden ihn hier.

Update Donnerstag, 5. März, 18.30 Uhr: Klinik schließt Engpässe nicht aus

Sicherheit geht vor lautet auch die Devise am Krankenhaus Agatharied. Die Corona-Patienten werden hier in besonders ausgewiesenen Bereichen isoliert, berichtet Klinik-Chef Michael Kelbel auf Nachfrage unserer Zeitung. Besonderer Vorbereitungen für den Umgang mit den Patienten habe es nicht bedurft, da die Behandlung infektiöser Patienten zum Standard eines Krankenhauses gehöre. Abhängig von der Anzahl der isoliert unterzubringenden Patienten sehe der Pandemieplan für das Krankenhaus zwischen 18 und 40 Betten vor.

Parallel schränkte die eigens eingerichtete Klinik-Taskforce am Donnerstag den Besucherverkehr stark ein. Nur direkte Familienangehörige (zum Beispiel Ehepartner) von Patienten dürften das Krankenhaus weiter betreten. Besucher mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Durchfall oder Fieber sollten der Klinik „ausdrücklich fernbleiben“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Engpässe – auch in Sachen Schutzausrüstung für das Personal – seien dank „frühzeitiger vorsorgender Lagerhaltung“ nicht zu befürchten, betont Kelbel. Sofern sich das Krankenhaus künftig nur um die Behandlung wirklich schwer erkrankter Patienten kümmern müsse, dürfte es keine Probleme geben. „Sollten jedoch weiterhin Corona-Patienten 14 Tage im Krankenhaus isoliert werden müssen, obwohl sie keine oder nur sehr leichte Krankheitssymptome aufweisen“, sagt Kelbel, „wären Engpässe möglicherweise tatsächlich nicht auszuschließen.“

+++

Miesbach-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.

+++

Update Donnerstag, 5. März, 14 Uhr: Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle

In einem Elternbrief meldet das Privatgymnasium Holzkirchen, dass zwei seiner Schüler „aller Voraussicht nach an Corona erkrankt sind“. Da beide Schüler am Montag und Dienstag in der Schule waren, habe das Gesundheitsamt angewiesen, sofort alle Schüler des Gymnasiums und der Grundschule nach Hause zu schicken. Am Freitag und am Montag werde die Schule geschlossen bleiben.

Update Donnerstag, 5. März, 13.45 Uhr: Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. In einer Pressemitteilung rät das Gesundheitsamt Veranstaltern, ihre Events zu verschieben - und zwar unabhängig von der Zahl der beteiligten Personen. Falls doch Veranstaltungen durchgeführt werden sollen, müssten die Veranstalter garantieren, dass es keinen Einlass für Personen mit Krankheitsanzeichen gibt“. Ferner müssten sie auf ausreichende Lüftung und Händehygiene achten.

Update Donnerstag, 5. März, 12.45 Uhr: Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein

Das Krankenhaus Agatharied reagiert auf die ersten Fälle von Coronavirus im Landkreis Miesbach. Ab sofort wird der Besucherverkehr stark eingeschränkt, Veranstaltungen werden abgesagt. Hier die Pressemitteilung im O-Ton:

„Als Vorsichtsmaßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird der Besucherverkehr im Krankenhaus Agatharied ab sofort eingeschränkt. Das hat die Krankenhaus-Coronavirus-Taskforce (bestehend aus Geschäftsführung, Ärztlicher und Pflege-Direktion, Hygiene-Abteilung, Zentraler Notaufnahme und weiteren Disziplinen) in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt beschlossen. Nur Besuche von direkten Familienmitgliedern (zum Beispiel Ehepartner) sind weiterhin gestattet. Besucher mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Durchfall, Fieber etc. sollen dem Krankenhaus ausdrücklich fernbleiben.

„Wir haben uns für diese Vorsichtsmaßnahme entschieden, um unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen“, so Geschäftsführer Michael Kelbel. „Uns ist bewusst, dass die Situation sehr belastend sein kann. Viele unserer Patienten haben ein angeschlagenes Immunsystem. Um sie zu schützen, haben wir uns dafür entschieden, den Zutritt für Besucher einzuschränken.“ Außerdem müsse alles dafür getan werden, um alle Patienten weiterhin vollumfänglich behandeln zu können – vom möglichen Coronavirus-Patienten bis hin zum Herzinfarkt-Patienten oder der werdenden Mutter. Die größte Gefahr gehe momentan von bisher unerkannten Erkrankten aus, die das Coronavirus unwissentlich weiterverbreiten. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen in Deutschland. Diese Einschätzung teilt auch die Krankenhaus-Taskforce.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme finden bis vorerst Ende März keine Veranstaltungen mit extern Beteiligten am Krankenhaus Agatharied statt. Darunter fallen alle Vorträge und Fortbildungen, die nicht zwingend notwendig sind. Sprechstunden finden weiterhin statt.

Erstmeldung Donnerstag, 5. März, 11.15 Uhr: Zwei Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach

Das Coronavirus ist im Kreis Miesbach angekommen. Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilt, sind zwei Personen im Kreis Miesbach positiv getestet worden. Wie das Landratsamt auf Anfrage mitteilt, handelt es sich um einen Mann, der als Mitglied einer zwölfköpfigen Reisegruppe in Südtirol beim Skifahren war. Er hatte sich am Montag zu seinem Hausarzt begeben. Nach dem positiven Befund liegt er nun in Quarantäne im Krankenhaus Agatharied.

Beide Betroffenen liegen in Quarantäne im Krankenhaus Agatharied

Die Gruppe bestand aus drei Familien. In einer zweiten zeigte ein Kind leichte Symptome. Auch hier fiel der Test positiv aus. Inzwischen ist es ebenfalls im Krankenhaus. Bei den weiteren zehn Personen wurden ebenfalls Abstriche gemacht. Die Ergebnisse stehen aus. Das Landratsamt rechnet damit, dass sie heute Abend vorliegen. Die Familien stehen unter häuslicher Quarantäne. Diese wird aufgehoben, sollten die Tests keine Coronavirus-Infektion belegen.

Kind geht nicht im Kreis Miesbach in die Schule

Wichtig: Das infizierte Kind geht nicht im Kreis Miesbach zur Schule, sondern im Landkreis München. Dort bleibt heute und morgen das Gymnasium Unterhaching geschlossen.

In Italien ist die Lage nach dem Corona-Ausbruch weiter sehr ernst. Das Robert Koch-Insitut (RKI) hat eine Region nun in ein Risikogebiet eingestuft.

Weitere Kontaktpersonen der Infizierten werden ermittelt.

Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie hier.

Von Daniel Krehl