Das Entenrennen am Zeiselbach ist zurück - Es winken attraktive Preise

Für den guten Zweck werden die quietschgelben Starter am Zeiselbach um die Wette schwimmen. Im Jahr 2017 (unser Bild) gab‘s wohl wegen des niedrigen Wasserstands Rekordzeiten. © Thomas Plettenberg

Rund 5000 gelbe Plastikenten werden sich am Sonntag (24. Juli) wieder ein turbulentes Rennen am Zeiselbach liefern. Das Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee ist zurück!

Bad Wiessee – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am Sonntag, 24. Juli, wieder das Entenrennen des Rotary Clubs Tegernsee statt. Rund einen Kilometer vom Ufer des Tegernsees entfernt werden gegen 12 Uhr rund 5000 gelbe Kunststoffenten in den Wiesseer Zeiselbach gekippt. Jedes Plastikviecherl ist mit einem Chip versehen.

Bräustüberl-Feier und Ehrenkarte für Europapark winken als Preise

Die ersten 300 Enten, die die Flussmündung erreichen, gewinnen attraktive Preise. Unter anderem winken eine Feier im Tegernseer Bräustüberl für 1500 Euro, ein Mountainbike im Wert von 500 Euro und eine VIP-Ehrenkarte für fünf Personen für den Europapark in Rust. Die Rennlizenz für jede einzelne Ente kostet fünf Euro und kann von jedermann erworben werden. Die Vorverkaufsstellen sind übers Tegernseer Tal verteilt und können unter www.tegernseer-entenrennen.de eingesehen werden.

Preise können auch später abgeholt werden

Auch wenn die Veranstaltung selbst Kurzweil garantiert, müssen die Inhaber der Lizenzen nicht zwingend vor Ort sein. Die Gewinner-Nummern werden auch auf der Homepage veröffentlicht. Die Preise können dann direkt nach dem Rennen oder am Samstag, 30. Juli, zwischen 10 und 13 Uhr vor der Sparkasse Bad Wiessee abgeholt werden. Wer sein Originallos bis 15. August an den Rotary Club, c/o Ulrike Reinwald, Rechthaler Weg 6, 83703 Gmund, schickt, bekommt seinen Preis zugesandt.

Reinerlös des Entenrennens kommt Kinderkrippen zugute

Den Reinerlös der Veranstaltung verwendet der Rotary Club in diesem Jahr für den Kauf eines VW Caddy für die Kinderkrippen im Tegernseer Tal. Die Initiative zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Martin Weber aus Tegernsee wird vom Inner Wheel Club Tegernsee und dem Rotaract Club Oberland unterstützt.

sh