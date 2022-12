Das Stichwort heißt Solidarität: Bad Wiessee tritt Verein „Unser Wasser“ bei - Bürgermeister Kühn will auch die andere Seite hören

Von: Christina Jachert-Maier

Ihr Trinkwasser gewinnt die Stadt München zu einem großen Teil aus dem Landkreis Miesbach. (Symbolbild) © Lino Mirgeler

Auch die Gemeinde Bad Wiessee wird jetzt Mitglied im Verein „Unser Wasser“. Um für den Beitritt zu werben, war der Vorsitzende, Valleys ehemaliger Bürgermeister Andreas Hallmannsecker, zur öffentlichen Sitzung gekommen.

Bad Wiessee - Der Verein, der gegen die Ausweitung der Wasserschutzzonen der Stadt München kämpft, wünscht sich die Unterstützung aller Gemeinden im Landkreis. Der Vorsitzende Hallmannsecker legte in einer leidenschaftlichen Rede die Sicht des Vereins dar. Die Stadt München entwerte Grundstücke im Landkreis durch ihre Auflagen zum Wasserschutz und kaufe sie dann, erklärte er. Selbst baue die Stadt in Reisach ein riesiges Werkstatt- und Bürogebäude mitten in der Wasserschutzzone und erhalte dafür 16 Befreiungen. Unterdessen wachse die Stadt München stetig und damit der Bedarf an Wasser aus dem Landkreis Miesbach, so Hallmannsecker. Es gehe darum, gemeinsam aufzutreten, um für die Belange des Landkreises zu kämpfen. Gefordert sei gleiches Recht für alle: „Wir wollen ja gar nicht, dass den Münchnern das Wasser abgedreht wird.“

Kühn: „Auch die andere Sicht der Dinge hören“

Im Gemeinderat traf der Vortrag des Ex-Bürgermeisters auf viel Wohlwollen – aber auch auf die kritische Betrachtung von Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Der Gemeinderat habe soeben viele Annahmen gehört, die Argumentation fuße auf der Darstellung von Sachverhalten, die er persönlich nicht nachprüfen könne, erklärte Kühn. Er empfehle, auch eine andere Sicht der Dinge zu hören und dazu einen Vertreter des Bayerischen Landesamts für Umwelt als Referenten einzuladen. „Das ist mein Anspruch an dieses Gremium.“ Ob es dazu kommen wird, blieb offen. Die Entscheidung für den Vereinsbeitritt wurde jedenfalls vorab gefasst – einstimmig.

Gemeinderat signalisiert Rückhalt

Weiter in Zweifel gezogen wurden die Aussagen Hallmannseckers am Ratstisch nicht. Das Gremium signalisierte Rückhalt. „Wir sollten uns solidarisieren“, machte Peter Kathan (CSU) deutlich. Es sei eigentlich traurig, dass es dazu ehrenamtlichen Engagements bedürfe: „Wir sind doch nicht bei den Hottentotten, sondern leben in einem demokratischen Staat.“ Auch sein Fraktionskollege Alois Fichtner würdigte die Arbeit des Vereins als „gute Sache“. München hole sich Wasser aus dem Landkreis und überziehe die Landwirte mit Schutzgebieten: „Das stinkt mir.“

„Wasser muss in kommunaler Hand bleiben“

Bad Wiessee habe die Wasserproblematik bislang zu wenig beachtet, meinte Wilhelm Dörder (FWG). Die 100 Euro Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein seien gut angelegt: „Das Wasser muss in kommunaler Hand bleiben.“ Auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD) ist daran gelegen, dass es nicht zu einer Liberalisierung des Wassermarkts kommt. Der Verein leiste sinnvolle Arbeit. Ihm beizutreten, sei ein Beitrag zur Solidarisierung des Landkreises.

Bürgermeister ruft zu Solidarität mit wasserarmen Gebieten auf

Beim Begriff Solidarität hakte Bürgermeister Kühn ein. Großen Teilen Deutschlands, auch Bayerns, drohe eine Unterversorgung mit Wasser, dessen müsse man sich gewahr werden, so Kühn. Im Landkreis sei dies vielleicht nicht der Fall. Mit der Haltung „das ist unser Wasser und bleibt unser Wasser“, mache man es sich aber zu einfach, meinte Kühn: „Das werden wir uns nicht mehr leisten können.“ Genau hier sei Solidarität gefragt.