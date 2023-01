Der Aufbruch soll bald sichtbar werden: „Komplett neue Ära für die Gemeinde Bad Wiessee“

Von: Gabi Werner

Teilen

Einen kompletten Umbau plant die Gemeinde Bad Wiessee für ihren Gasthof Zur Post. Demnächst soll die Untersuchung der Bausubstanz anlaufen. © Thomas Plettenberg

Bad Wiessee – eine einzige Baustelle. So oder so ähnlich wird gerne über die vielen Großprojekte am Tegernsee-Westufer geätzt. Doch Bürgermeister Robert Kühn (SPD) zeigt sich überzeugt: Es sei der Beginn einer „komplett neuen Ära für die Gemeinde Bad Wiessee“.

Bad Wiessee – Das neue stattliche Kita-Zentrum bei der Grundschule, der Abriss des Badeparks, die neuen Wohnhäuser an der Hagngasse und nicht zuletzt der umfangreiche Umbau des Gasthofs Zur Post: Allein die Zahl derjenigen Projekte, die die Gemeinde selbst angepackt hat oder demnächst auf den Weg bringen möchte, ist beachtlich. Hinzu kommen die vielen privaten Bauvorhaben wie das Strüngmann-Hotel am Seeufer oder die neue Ortsmitte mit ihren Wohnungen und Nahversorgern, um nur einige zu nennen. Für Bürgermeister Kühn stehen all diese Vorhaben symbolisch für den Aufbruch in ein neues Zeitalter. „Ich hoffe, dass der auch bald sichtbar wird“, sagt er und hat dabei in erster Linie die Projekte der privaten Investoren im Blick. Nicht selten geht es der Gemeinde damit zu langsam voran.

Planung für Gasthof Zur Post läuft

Was die Maßnahmen der Kommune betrifft, so gibt es in den meisten Fällen eine konkrete Marschrichtung. Beispiel Gasthof Post: Das gemeindeeigene und mittlerweile leer stehende Bürgerzentrum soll zeitgemäß umgebaut werden – vermutlich wird dazu auch ein Teilabriss nötig sein. „Über den Winter laufen die Untersuchungen der Bausubstanz“, teilt Kühn mit. Erst danach könne die Gemeinde sagen, was genau auf dem Areal möglich ist. „Die Planer arbeiten aber bereits im Hintergrund.“

Vorankommen möchte Bad Wiessee auch mit der Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Die beiden maroden Wohnhäuser in der Hagngasse wird das Kommunalunternehmen (KU) durch zwei größere Neubauten ersetzen. „Im Frühjahr wird mit dem Abriss begonnen“, berichtet der Rathaus-Chef. Zügig sollen dann auch die Arbeiten für das Neubauprojekt starten. Kühn zeigt sich stolz: Das KU verfüge dann über beinahe 200 Wohnungen in ganz Wiessee.

Badepark-Grundstück ist für Schwimmbad reserviert

An anderer Stelle in der Gemeinde ist ein Grundstück frei geworden. Der alte Badepark ist so gut wie verschwunden, Anfang des neuen Jahres sollen laut Kühn die Abbrucharbeiten endgültig abgeschlossen sein. Ob auf der Fläche langfristig gesehen wieder ein Schwimmbad entstehen wird, hängt davon ab, ob alle Talgemeinden zu einer gemeinsamen Finanzierung bereit sind. Die Nachbarkommunen seien „hoch motiviert“, meint Kühn. Beschlossene Sache ist das gemeinsame Bad aber längst nicht. Um ein Zeichen zu setzen, hatte Bad Wiessee das Areal aber per Bebauungsplan als Sondergebiet für Sport, Freizeit, Gesundheit und Erholung ausgewiesen. Es ist also quasi für ein Schwimmbad „reserviert“.

Jodschwefelbad soll bekannter werden

Gleich nebenan läuft seit über zwei Jahren der Betrieb im neuen Jodschwefelbad der Gemeinde. Um es am Laufen zu halten, muss die Gemeinde hohe Summen hineinbuttern, was zuletzt für Kritik im Gemeinderat sorgte. Wo also will man im nächsten Jahr hin mit dem luxuriösen Bad? „Ziele sind ganz klar die Steigerung des Bekanntheitsgrades und die Verringerung des Defizits“, sagt Kühn. Er sei zuversichtlich, in einem Jahr über eine positive Entwicklung berichten zu können.

Schließlich ist da noch das neue Kita-Zentrum, das neben der Grundschule zusehends in die Höhe wächst. „Hier liegen wir voll im Zeit- und Kostenrahmen“, verkündet der Bürgermeister. Bis zum neuen Kindergartenjahr 2024 soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Keine neuen Großprojekte mehr

Dass die vielen Baustellen die Bürger Bad Wiessees über Gebühr belasten werden, ist den Verantwortlichen bewusst. Bei einer Klausur hat der Gemeinderat kürzlich seine strategischen Ziele für die Zukunft formuliert. Die derzeit laufenden Großprojekte würden zwar begrüßt, heißt es darin. „Darüber hinaus ist das Maß aber voll“, gibt Bürgermeister Kühn die in der Klausur gewonnene Erkenntnis wieder. Darüber habe im Gemeinderat absolute Einigkeit geherrscht.