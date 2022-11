Montgolfiade am Tegernsee: Der Trubel ist Vergangenheit - Ballonfahrertreffen ohne großes Rahmenprogramm

Von: Gabi Werner

Die Ballonpiloten sollen wie schon 2022 im Mittelpunkt stehen, wenn nächstes Jahr die Montgolfiade zum 22. Mal über die Bühne geht. Party und Trubel wird es auch diesmal nicht geben. © Thomas Plettenberg

Die Zeiten, als Tausende Schaulustige anlässlich der Tegernseer Tal Montgolfiade Party machten oder das Ballonglühen bestaunten, sind wohl vorbei: Auch nächstes Jahr soll das Treffen der Heißluftballoner ohne großes Rahmenprogramm auskommen.

Bad Wiessee/Rottach-Egern - Es war ein Höhenflug, der kaum noch zu kontrollieren war: Als die Tegernseer Tal Montgolfiade im Februar 2020 – also wenige Wochen, ehe Corona das Leben zum Erlahmen brachte – ihr 20. Jubiläum feierte, drängten an die 18.000 Besucher auf das Veranstaltungsgelände an der Wiesseer Seepromenade. „Beim Ballonglühen sind wir regelrecht überrannt worden“, erinnert Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Es war eine Situation, die so nicht mehr erwünscht ist. „Wir wollen nicht wieder in diese Mega-Größen hineinkommen“, stellt Rie klar. Die Montgolfiade 2023 (29. Januar bis 5. Februar) wird daher – wie schon im zurückliegenden Winter – erneut als reine Ballonsportveranstaltung stattfinden. Ein Rahmenprogramm mit Schmankerlmarkt, Live-Musik, Maskottchentreffen und Ballonglühen, wie es die Besucher von früher her kennen, wird es nicht geben.

Tolle Bilder auch ohne Rahmenprogramm

Eigentlich war es der Pandemie geschuldet, dass die TTT bei der Montgolfiade einen Gang zurückschaltete. Doch das Konzept hat sich offenbar bewährt. „Das mediale Interesse war trotzdem riesengroß“, berichtet Rie über die jüngste Auflage des Ballontreffens. Damit war ein großes Ziel erreicht. Die Tourismus GmbH nämlich möchte die tollen Bilder, welche die Montgolfiade erzeugt, vor allem dazu nutzen, um Imagewerbung zu betreiben und das Tal als touristische Winterregion voranzubringen. „Und das gelingt auch ohne großes Rahmenprogramm“, sagt Rie.

Spielbankgelände steht nicht mehr zur Verfügung

Doch es gibt noch mehr Gründe, die für eine Veranstaltung abseits des großen Trubels sprechen: Zum einen, so Rie, gebe es Corona nach wie vor. Zum anderen hätten sich die örtlichen Voraussetzungen komplett geändert. Nachdem Strüngmanns Firma Athos die Realisierung ihrer Hotelpläne nun anpackt, steht das alte Spielbank-Gelände am Wiesseer Seeufer nicht mehr für die Montgolfiade zur Verfügung. Damit fehle ohnehin der Platz fürs Ballonglühen, so der TTT-Vertreter.

Das Ballontreffen, bisher an der Wiesseer Seepromenade beheimatet, muss also umziehen. Neben der schon als Ausweichfläche bewährten Oswaldwiese in Rottach-Egern und möglicherweise dem Flugplatz in Warngau (Rie: „Hier müssen noch Gespräche geführt werden“) käme auch der Sonnenbichl in Bad Wiessee als Startplatz in Frage. Bei den neuen Betreibern des dortigen Hotels hat die TTT bereits angeklopft – „die würden mitmachen“, freut sich Rie. Damit würde die Montgolfiade auch zu ihren Wurzeln zurückkehren: Im Jahr 2000 nämlich hat am Sonnenbichl die allererste Montgolfiade stattgefunden. Und dass man die Ballonpiloten selbst wieder mehr in den Vordergrund rücken möchte, anstatt die Montgolfiade als Event zu zelebrieren, war in den vergangenen Jahren ohnehin als Ziel ausgegeben worden. Rund 20 Teams waren heuer mit dabei, auch im nächsten Jahr – da ist sich Rie sicher – werde das Interesse der Piloten wieder groß sein.

Versorgung mit Propangas gesichert

Aber ist ein Ballontreffen in Zeiten von Gasknappheit überhaupt angebracht? Auch am Tegernsee haben sich die Gemeinden dazu Gedanken gemacht. Doch der Deutsche Freiballonsport-Verband hat Entwarnung gegeben. Die Heißluftballone, so bestätigt dessen Pressesprecher Wolfgang Schwarz, funktionierten mit Flüssiggas (Propan), was mit dem herkömmlichen Erdgas zum Heizen nichts gemein habe. Der Freiballonsport-Verband hatte zum Thema Verfügbarkeit laut Schwarz sogar Erkundigungen beim Deutschen Verband Flüssiggas (DVFG) eingeholt. Demnach sei die Versorgung mit diesem Energieträger weiterhin gesichert, da deutsche Raffinerien die wichtigste Quelle für Flüssiggas seien. „Das war für uns der Anlass, dass wir gesagt haben: Die Montgolfiade kann im nächsten Jahr stattfinden“, so Rie.