Die Bücherei Bad Wiessee zieht ins Rathaus um: Sanierung des Gasthofs Zur Post wirft ihre Schatten voraus

Von: Gabi Werner

Eher schmucklos präsentiert sich derzeit die Bücherei in den Räumen des alten Gasthofs zur Post. Künftig wird die Einrichtung im Rathaus zu finden sein. © Thomas Plettenbrg

Dass der gemeindeeigene Gasthof Zur Post umfangreich saniert werden soll, ist mittlerweile bekannt. Erste Mittel für die Planungen sind bereits im aktuellen Haushalt eingestellt (wir berichteten). Und auch in der Praxis trifft die Gemeinde Bad Wiessee schon ihre Vorbereitungen: Die Bücherei, bislang in der Post untergebracht, wird in Kürze ins Rathaus umziehen.

Wie so vieles in der Gemeinde, so wolle man auch das Großprojekt Post-Sanierung mit einem gewissen Vorlauf und der nötigen Ruhe angehen, erläutert Bürgermeister Robert Kühn (SPD). Deshalb wird die Gemeindebücherei bereits jetzt an einen neuen Standort umgesiedelt. Der ist von den bisherigen Räumen nur einen Steinwurf entfernt: Die Bücherei wird in Zukunft im zweiten Obergeschoß des Rathauses zu finden sein. Die Räume dort stehen leer, seit das Bauamt Ende 2020 in den Erweiterungsbau des Rathauses umgezogen ist. Mittlerweile wurden die einstigen Büros entrümpelt.

„Das ist der ideale Standort für die Gemeindebücherei“, findet Kühn. Er freue sich darauf, dass dann mehr Bürger im Rathaus ein- und ausgehen. „Da darf sich ruhig mehr rühren.“ Zudem könne die Bücherei an dieser Stelle attraktiver gestaltet werden als bisher. Hier sei Platz für eine Kinderabteilung, eine Leseecke und auch ein eigenes Büro für die Mitarbeiter. „Die hatten bisher nicht einmal einen Computer“, berichtet der Bürgermeister.

Auch neue Software geplant

Im Zuge des Umzugs werde das Angebot der Bücherei digitalisiert und mit der nötigen Software ausgestattet. Um auch Bürgern mit Bewegungseinschränkungen einen reibungslosen Zugang zu gewähren, wird das Rathaus noch in diesem Jahr einen Aufzug bekommen.

Für einen gewissen Zeitraum müssen die Besucher allerdings auf ihre Bücherei komplett verzichten. Der letzte Öffnungstag im Gasthof zur Post wird der kommende Freitag, 8. April, sein. Die Neueröffnung im Rathaus ist für Donnerstag, 12. Mai, geplant. Mit dem Umzug ändern sich laut Gemeinde auch die Öffnungszeiten der Bücherei: Künftig stehen die Türen montags und donnerstags jeweils von 14 bis 17 Uhr offen.

