„Die Planung ist jetzt rund“

Das Gebäude am Bergerweg muss fürs Wohnheim weichen. © tp

Mehrere Anläufe hat die Genehmigung eines Arbeitnehmerwohnheims am Bergerweg in Bad Wiessee gebraucht. Jetzt wurde der Vorbescheidsantrag befürwortet. Das Haus ist an ein Seniorenwohnprojekt gekoppelt.

Bad Wiessee – Mehrere Anläufe und Umplanungen waren nötig, doch nun scheint das geplante Arbeitnehmerwohnheim der Firma OSWA am Bergerweg in Bad Wiessee endlich auf einem guten Weg. Zunächst hatte die Naturschutzbehörde des Landratsamts ihre Bedenken wegen eines schützenswerten Baumes als nicht mehr relevant zurückgezogen, sodann erteilte der Bauausschuss dem Vorbescheidsantrag, bei dem erneut nachgebessert worden war, einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Wichtig war den Mitgliedern dabei vor allem eines: Das Einverständnis ist an die Bedingung gekoppelt, dass das neue Arbeitnehmerwohnheim als solches rechtlich gebunden und dem neu zu errichtenden Gebäudekomplex an der Münchner Straße 21 zugeordnet ist. Bekanntlich will das Immobilien-Unternehmen OSWA dort eine Einrichtung für Betreutes Seniorenwohnen errichten – der Baubeginn lässt allerdings auf sich warten.

CSU-Sprecher Florian Sareiter wollte in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses zunächst „das Positive hervorheben“: Der Bauwerber habe bei seinem Personal-Wohnheim fleißig nachgebessert. „Wir nähern uns gut an“, meinte Sareiter. Tatsächlich hatte OSWA die Anzahl der Betten von anfangs 47 auf mittlerweile 36 heruntergeschraubt. Gleichzeitig wurde die Zahl der Kfz-Stellplätze auf 36 erhöht – damit dürften auch die Bedenken vom Tisch sein, dass es nicht genügend Parkplätze für die Bewohner gibt. Das Arbeitnehmerwohnheim, für welches das bestehende Gebäude weichen muss, soll eine Größe von 26 mal 13 Meter bekommen. Die zunächst geplanten und im Bauausschuss umstrittenen Lichthöfe wurden in den neuen Entwürfen gestrichen – das Untergeschoss soll nurmehr über Lichtschächte belichtet werden. „Die Planung ist jetzt rund“, so das Fazit Sareiters.

Geplante Senioren-Wohnanlage: Baubeginn lässt auf sich warten

Kopfzerbrechen bereitete ihm allerdings die Tatsache, dass die Planungen für das Personalwohnheim bereits weit gediehen sind, die Realisierung des Hauptprojekts – nämlich die Wohnanlage für die Senioren – weiterhin auf sich warten lässt. Sollte das Projekt nicht wie geplant umgesetzt werden, müssten doch auch die Planungen fürs Personalwohnheim hinfällig sein, meinte er. Mit Blick auf das Seniorenwohnprojekt sagte Sareiter: „Wir sind gespannt und hoffen, dass es so kommt, wie es geplant ist.“

Die Widmung des Neubaus als Wohnheim für Beschäftigte war auch für Johannes von Miller (Grüne) „unabdingbar“. Er stellte allerdings die Frage in den Raum, ob die Anlage zwingend an das Projekt Betreutes Wohnen gebunden sein müsse oder ob es nicht auch anderen Beschäftigten im Ort zugute kommen könnte. Näher diskutiert wurde diese Variante bei der Sitzung allerdings nicht.

Ich halte daran fest.

Investor Markus Oswald, der das Wohnprojekt auf dem Grundstück des einstigen Hotels Edelweiß realisieren möchte und zuletzt seine Pläne dahingehend geändert hatte, dass alle Wohneinheiten – nämlich 49 Stück – dem Betreuten Wohnen zugeschlagen werden sollen, versichert auf Nachfrage, dass da Konzept weiterhin stehe: „Ich halte daran fest.“ Einen Zeitpunkt für den Baustart nannte er nicht. Allerdings berichtete er, dass sein Unternehmen derzeit dabei sei, das Projekt auf nachhaltiges Bauen umzustellen.

gab