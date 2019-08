Klinikverbund übernimmt den Jägerwinkel - Marianowicz spricht von „Glücksfall“

Dr. Martin Marianowicz hat seine Privatklinik Jägerwinkel in Bad Wiessee verkauft. Sie wurde von einem privaten Klinikverbund aus Berlin übernommen. Marianowicz bezeichnet den neuen Partner als „Glücksfall“.

Bad Wiessee – Vor rund 15 Jahren hat Dr. Martin Marianowicz den Jägerwinkel übernommen – und der Privatklinik seither zu neuer Blüte verholfen. „Sie ist mein Baby“, sagt der Mediziner über die Klinik. Dennoch hat Marianowicz den Jägerwinkel jetzt verkauft – er wurde von der deutschlandweit agierenden Oberberggruppe mit Sitz in Berlin erworben. Doch im Gespräch mit der Tegernseer Zeitung stellt Marianowicz klar: Er und seine Frau Yvonne bleiben der Klinik als Ärztlicher Leiter und als Geschäftsführerin erhalten. „Der Jägerwinkel bleibt unverändert bestehen.“

Warum also der Verkauf an den privaten Klinikverbund? Dafür nennt Marianowicz zwei Gründe. Zum einen wolle er die Existenz der renommierten Spezialklinik auch für die nächsten Jahrzehnte sichern. „Dazu braucht es eine Nachfolge-Lösung, die ich nicht habe“, macht der Mediziner deutlich. Zum anderen sei man gerade dabei, umfangreiche Erweiterungspläne umzusetzen. „Dafür brauchen wir einen starken Partner, es geht um große Summen“, betont Marianowicz.

+ Bleibt Ärztlicher Direktor: Dr. Martin Marianowicz. Bekanntlich möchte der Ärztliche Leiter, der vor allem für seine orthopädische Schmerztherapie bekannt ist, die Klinik an der Jägerstraße weiter ausbauen. Unter anderem sollen zu den knapp 80 Zimmern weitere hinzu kommen. Zudem soll in der Nachbarschaft der Klinik eine Einrichtung für betreutes Wohnen entstehen. „Die Erweiterungspläne stehen nach wie vor“, betont Marianowicz.

Die Oberberggruppe, die laut Homepage „der größte Verbund privater Kliniken im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum“ ist und aktuell zehn Kliniken an neun Standorten betreibt, teile die Philosophie des Familienunternehmens in Bad Wiessee, heißt es in einer Pressemitteilung. Somit ändere sich auch nichts an der medizinischen Ausrichtung des Jägerwinkels, wie Marianowicz ergänzt. Mehr noch: Er selbst sei künftig mit dafür zuständig, sein medizinisches Konzept deutschlandweit an bestehenden und neuen Standorten der Oberberggruppe zu etablieren.

Im Jägerwinkel werden derzeit laut Pressemitteilung Patienten aus dem In- und Ausland mit einem einzigartigen Therapiekonzept zur Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitation von orthopädischen, psychosomatischen, internistischen und kardiologischen Erkrankungen betreut. Ärzte und Therapeuten seien hier ganz der „Marianowicz Medizin“ verpflichtet. Über die Oberberggruppe sagt der renommierte Mediziner: „Mit diesem starken und traditionsreichen Partner verfolgen wir unsere Vision einer ganzheitlich-innovativen Medizin mit starkem Fokus auf Schmerzbehandlung weiter.“

Auch in 20 Jahren, so Marianowicz gegenüber der Tegernseer Zeitung, solle der Jägerwinkel noch Leuchtturm-Charakter haben. Die Arbeitsplätze sollen „bis ins Letzte“ erhalten bleiben. Die Oberberggruppe als neuer Partner sei schlicht „ein Glücksfall“ für den Jägerwinkel.

