Drei zusätzliche Gästehäuser für Wiesseer Hotelanlage: Athos beißt mit Neuplanung auf Granit

Von: Gabi Werner

Auf einer riesigen Fläche am Seeufer entsteht die Hotel-Anlage der Familie Strüngmann. Durch den Kauf des Anwesens Riedersteinweg 2 (helles Gebäude links) hat sich das Plangebiet noch einmal vergrößert. © Archiv Thomas Plettenberg

Den Zukauf des Ottl-Grundstücks wollte Athos nutzen, um die geplante Hotelanlage in Bad Wiessee noch um drei Gästehäuser zu erweitern. Der Gemeinderat spielte da aber nicht mit. Der Bauherr lenkte ein.

Bad Wiessee – Im September wurde die Öffentlichkeit mit der Nachricht überrascht, dass die Familie Strüngmann für ihr Riesenprojekt in Bad Wiessee – inzwischen firmiert es unter dem Arbeitstitel „Seegut am Tegernsee“ – das Grundstück am Riedersteinweg 2 hinzukaufen konnte. Es liegt mitten im Plangebiet. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend (20. Oktober) wartete man nun gespannt auf die angekündigte Vorstellung der nunmehr erweiterten Planungskonzeption – und bekam Stattliches präsentiert.

Athos wünscht sich fürs Ottl-Grundstück drei zusätzliche Gästehäuser

Wie Athos-Geschäftsführer Thomas Maier erläuterte, wünsche sich der Bauherr für das zusätzliche Grundstück drei so genannte „Gartenhäuser“: ortstypische Gebäude mit zwei Vollgeschossen, die bei Bedarf größere Familien oder ganze Gruppen beherbergen könnten. Damit wäre man laut Maier auf dem jetzt 38.000 Quadratmeter großen Gesamtareal bei 21 Gebäuden angelangt. Die bisher 85 Einheiten für Urlaubsgäste würden sich so auch im Sinne des künftigen Betreibers Claus Sendlinger ergänzen lassen, hieß es. Maier erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass Athos die Hotel-Planung in der Vergangenheit bereits stark verschlankt habe. „Es gab schon einmal einen positiven Beschluss für über 200 Zimmer.“

Bauamtsleiter: Geplante Bebauung am Riedersteinweg „viel zu wuchtig“

Mit ihrem Vorschlag biss die Firma Athos dennoch auf Granit. Klare Worte kamen zunächst von Bauamtsleiter Anton Bammer. Hier solle ein derzeit locker bebautes Grundstück sehr stark nachverdichtet werden. Ihm erscheine die geplante Bebauung entlang des Riedersteinwegs „viel zu wuchtig und überdimensioniert“, sagte Bammer und empfahl klar eine Ablehnung. Auch der Hinweis Maiers, dass Athos die drei Gebäude bereits auf zwei Vollgeschosse reduziert und „den dörflichen Charakter“ der Hotelanlage hier fortsetzen wolle, überzeugte nicht.

Gemeinderäte lehnen zusätzliche Verdichtung kategorisch ab

CSU-Sprecher Florian Sareiter machte klar: „Das geht nicht in die Richtung, die wir uns vorstellen.“ Diesem Bebauungsplan-Vorschlag könne er daher nicht zustimmen. Ebenso erging es SPD-Kollege Bernd Kuntze-Fechner. „Wir hatten die Hoffnung, dass man das zusätzliche Grundstück nutzt, um die Bebauung aufzulockern“, sagte Kuntze-Fechner. Stattdessen werde nun durch die drei Gebäude eine „Blockwirkung“ erzeugt. „Dazu werde ich ein deutliches Nein sagen.“ Auch Johannes von Miller (Grüne) konnte in der Planung der drei Häuser weder einen Garten-Charakter noch eine Dörflichkeit erkennen. Sein Appell an den Bauherrn: „Nutzen Sie die tolle Chance, ihr Areal aufzuwerten, indem Sie die Bebauung entzerren!“

Athos-Vertreter reagieren umgehend und wollen Zahl der Häuser reduzieren

Die Athos-Vertreter Thomas Maier und Eric Heppt reagierten umgehend auf diese „atmosphärische Störung“ (Maier) und unterbreiteten dem Gremium noch während der Diskussion ein neues Angebot: Sie schlugen vor, die Anzahl der Häuser von drei auf zwei zu reduzieren und die Bebauung weiter aufzulockern. „Das wäre unser konkretes Angebot mit dem Ziel, dass wir hier heute mit einem positiven Beschluss hinausgehen“, sagte Maier. Immerhin dränge die Zeit, die Realisierung des Mammutprojekts soll schnellstmöglich beginnen.

Strüngmann-Firma versichert: Weitere Grundstückskäufe nicht geplant

Die Gemeinderäte zeigten sich zwar erfreut darüber, dass Athos so flexibel reagiere und kurzerhand einen positiven Alternativ-Vorschlag aus dem Ärmel schüttle. Den Beschluss vertagte man dennoch auf eine Sondersitzung im November. Bis dahin soll Athos konkrete Pläne für die beiden geplanten Suiten-Häuser vorlegen. Auf die Nachfrage von Florian Sareiter, ob Athos weitere Zukäufe von Grundstücken plane und sich das Projekt damit möglicherweise noch weiter verzögere, schüttelte Maier vehement den Kopf: Dies sei definitiv nicht der Fall.

Planung abgelehnt und Beschluss auf November-Sitzung vertagt

Die vorliegende Planung lehnte der Gemeinderat dann konsequenterweise einstimmig ab. Zuvor hatte Susanne Rentsch vom beauftragten Büro Plankreis noch die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange aus der jüngsten Auslegungsrunde des Bebauungsplans verlesen – allesamt problemlos. Das Planwerk muss nun aufgrund der Erweiterung des Planungsgebiets erneut überarbeitet und öffentlich ausgelegt werden.

Dennoch möchte Athos noch in diesem Jahr mit den konkreten Arbeiten auf dem Gelände am See beginnen: Zunächst ist ein umfangreicher Bodenaustausch geplant – hier, so berichtete Maier, warte man derzeit allerdings noch auf die Genehmigung durch das Landratsamt. „Da ist offenbar eine große Arbeitsbelastung eingetreten“, meinte er.

