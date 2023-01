Ein echter Gänsehaut-Moment: Ballone schweben überm Tegernsee

Von: Gabi Werner

Einen Auftakt nach Maß erlebten die Piloten und Besucher der 22. Tegernseer Tal Montgolfiade. Während die Teams an der Wiesseer Seepromenade noch mit den Startvorbereitungen beschäftigt waren, schwebten einige Ballone schon überm See. © Thomas Plettenberg

Das Kaiserwetter am Sonntag (29. Januar) bescherte der 22. Tegernseer Tal Montgolfiade einen Auftakt nach Maß: Knapp 20 Ballon-Teams hoben in den blauen Himmel ab - und sorgten für Gänsehaut-Momente.

Bad Wiessee/Rottach-Egern – Die knapp 20 Ballon-Teams, die bereits am Samstag (28. Januar) zur Montgolfiade angereist waren, konnten am Vormittag mit ihren majestätischen Gefährten in den blauen Himmel abheben. Ein Großteil der bunten Ballone schwebte eine gefühlte Ewigkeit lang zeitgleich über dem See. „Das war nach 22 Jahren wieder mal so ein Gänsehaut-Moment“, schwärmte Peter Rie von der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), der das Ereignis seit den Anfängen begleitet.

Viele Schaulustige verfolgten zum Auftakt das Ballon-Spektakel

Vom Birkenmoos in Rottach-Egern aus waren die meisten Piloten gestartet, aber auch vom Sonnenbichl und von der Seepromenade in Bad Wiessee aus erhoben sich die riesigen Ballone in die Lüfte. Ein Spektakel, das sich viele Schaulustige nicht entgehen ließen – auch wenn es heuer erneut kein Rahmenprogramm gibt.

Wetter wird in den kommenden Tagen wohl keine Ballonstarts zulassen

Für die Ballon-Piloten galt es, die guten Bedingungen am Sonntag voll auszunutzen. Am Nachmittag fuhren einige zum Warngauer Flugplatz, um dort ein zweites Mal zu starten. Die Aussichten für den weiteren Verlauf der Montgolfiade sind nämlich bescheiden, wie Rie mitteilen musste. Zwar könnte es sein, dass das Wetter am Montagmorgen (30. Januar) noch kurzzeitig einen Start zulässt. In den darauffolgenden Tagen wird man aber wohl nichts mehr von den Ballonen zu sehen bekommen. „Wir hoffen auf das nächste Wochenende“, sagte Rie.

Die Montgolfiade dauert bis Sonntag, 5. Februar. Ob Starts möglich sind, ist online auf tegernsee.com/montgolfiade zu erfahren.

Kurz vor dem Abheben: Ein kleiner Teil der Ballone startete direkt am Wiesseer Ufer. © Thomas Plettenberg

Der See und die Ballone: Diese Kombination ist bei der Montgolfiade stets ein heiß begehrtes Motiv. © Thomas Plettenberg

Das Traumwetter bescherte den Ballon-Teams gestern ideale Startbedingungen. © Thomas Plettenberg