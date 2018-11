Eine pflegende Seife fürs neue Jodbad-Gefühl

Das neue Jodbad wächst in die Höhe - und auch die Jodbad-Seife hat eine neue Rezeptur: viel Pflege, zarter Duft. Die ersten Stücke sind beim Adventsmarkt zu haben.

Bad Wiessee–Die alte Rezeptur stammt aus dem Jahr 1924. So lange schon gibt’s die Kraft des Wiesseer Jodschwefelwassers auch in Seife gegossen. Mancher schwört darauf, doch ein wenig scheint das Produkt aus der Zeit gefallen. So wie das ganze Jodbad, das die Gemeinde Bad Wiessee derzeit für viel Geld neu bauen lässt. In Sachen Seife ist das Zukunftsmodell schon am Start: Nach neuer Rezeptur gefertigte Stücke sind bereit für den Verkauf. Jodbad-Geschäftsführerin Renate Zinser und ihr Team wollen die neue Linie erstmals am Wiesseer Adventsmarkt anbieten.

„Wir haben lange nach dem richtigen Hersteller gesucht“, erklärt Zinser. Der sollte umsetzen, was sich das Jodbad-Team für seine Kundschaft wünscht. Pflegend sollte die neue Seife sein, weil das Klientel oft unter sehr trockener Haut leidet. Dabei aber trotzdem das Hautbild verbessern und gegen Pickel wirken. Und nicht schweflig riechen – eben dies ist bei der alten Rezeptur für Menschen mit feiner Nase bisweilen ein Problem. Zu diesen gehört Zinser selbst. „Ich rieche alles“, meint sie. Und ist rundum begeistert vom neuen Produkt. Gefertigt wird es von der Seifenmanufaktur Dr. Röska in der Oberpfalz. „Alles per Hand gerührt und alles bio“, erklärt Zinser.

Jetzt will sie erkunden, wie gut die neue Seife – erhältlich in den Duftnoten Grace und Vetiver – bei der Kundschaft ankommt. Zunächst gibt’s die pflegenden Stücke nur auf dem Adventsmarkt, dann in den Tegernsee Arkaden und Apotheken im Tegernseer Tal. Ein Testlauf: Für den Anfang hat Zinser noch keine großen Mengen der neuen Seife geordert. Ein Stück kostet 21 Euro. „Eigentlich viel zu billig“, findet Zinser. Schließlich sei die Seife mit großem Aufwand per Hand und besten Inhaltsstoffen gefertigt.

„Die Seife passt zum neuen Bad“, meint Zinser. Während der Neubau in die Höhe wächst, befindet sich die neue Produktlinie in der Testphase. Zur Zukunftsstrategie des Jodbads gehört auch die Vermarktung von Produkten rund um die heilsamen Quellen. Aktuell werden die Seifen des bisherigen Herstellers – es gibt sie in fester und flüssiger Form – parallel zu der neuen Ware angeboten.